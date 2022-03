De sneeuwpanter bespotte de fotograaf

Het leukste in The Velvet Queen is de foto van het valkje. Het zit rustig op een rots en kijkt over zijn schouder naar de telelens van natuurfotograaf Vincent Munier. Die fotograaf, een grootheid, vertelt dat hij die foto maakte bij gebrek aan een Tibetaanse sneeuwpanter. Zeldzaam dier, maar hij wíst dat die panter daar moest zijn. Na dagen vergeefs observeren en strategisch de rotspartijen afspeuren, de camera standaard in de aanslag, gaf hij het op. De sneeuwpanter was er niet, besloot hij. Dan maar dat valkje. Ook mooi en een fotograaf moet wat.

Terug thuis bekeek hij de foto. De valk lijkt door het landschap te worden opgeslokt. Maar wat is dat nou? Achter de vogel, alsof hij deel is van de rotskam, piept de stompe kop van de sneeuwpanter over de rand – de fotograaf had hem niet gezien, maar de sneeuwpanter zag hem wel. Hij spotte de fotograaf en zat hem rustig te bestuderen.

Vanaf die foto, gaat The Velvet Queen over ‘spotten’. Spotten is niet zomaar even gluren, het is een kunstvorm die Vincent Munier l’art fragile noemt. Het is fluisteren, kruipen, eindeloos zitten, verrekken van de kou, in een onherbergzaam gebied en dat heerlijk vinden. Het veronderstelt een bijna religieus vertrouwen: de fotograaf moet geloven dat hij de panter zal zien en fotograferen, anders is het niet te doen.

Spotten is ontleend aan het Engels, maar het is allang Nederlands geworden en ook de Franse fotograaf gebruikt het. Want ‘spotten’ laat zich moeilijk vertalen, terwijl het wel exact aanduidt wat hij bedoelt: hondsgeduldig kijken en dan plotseling iets zien.

Spotten gaat twee richtingen op. De mensen spotten de dieren. De dieren spotten de mensen met de lenzen. De mensen met de lenzen worden in deze film trouwens óók gespot door een stel boerenkinderen. Die kinderen maken een tekening van het gezelschap. Daarop zien wij behalve de fotograaf en zijn kompaan, een regisseuse en een cameraman – gespot! Doorgaans blijven filmmakers buiten beeld, de bedoeling is dat je ze vergeet. Uit de tekening blijkt dat zij mee-klimmen, mee-wachten, mee-lijden. Dat ook zij hebben zitten spotten - en deze film is het resultaat. Escapisme, maar dat hebben we nodig, dezer dagen.

Helen Mirren in The Duke. Foto Nick Wall

Geen betere plek om sombere gedachten te bestrijden dan de bioscoop. Ik kies nu voor The Duke en beland in een nostalgische komedie die drijft op acteur Jim Broadbent. Hij zet een kerel neer zoals hij dat vaak doet, een lieftallige ‘gewone man’ met dromen en zonder ontzag voor autoriteiten. Actrice Helen Mirren speelt een bijrol: zijn vrouw. Ik zet het op een spotten. Is zij in beeld dan let ik bewust alleen op haar. Ik zie haar oogopslag, haar stap, haar geknepen mond, haar vermoeide schouders. Door te spotten ontrafel ik hoe mooi en gedetailleerd ze een vrouw speelt naar wie nooit iemand luistert. Zij redt The Duke van de middelmaat.