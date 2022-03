De PvdA is dominant, maar niet zo dominant als vroeger

De PvdA is weer dominant in Amsterdam, maar niet zo dominant als vroeger. Dat is de conclusie die zich opdringt bij het bekijken van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen per wijk en per stembureau, die dinsdag werden gepubliceerd door het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS.

Terwijl GroenLinks in 2018 in driekwart van de wijken de grootste was, geldt dat nu alleen nog voor een deel van Oost en West. In de binnenstad, Noord en grote delen van Nieuw-West en Zuidoost gaat de PvdA nu weer aan kop. Toch kleurt de electorale kaart van de stad niet volledig rood. Amsterdam is versnipperd geraakt. Dat vertaalt zich ook in het geringe verschil in zetels tussen de drie grootste partijen: PvdA 9, GroenLinks 8, D66 7.

Zuid en de zuidelijke grachtengordel zijn in handen van VVD en D66, net als in 2018. Ook het nieuwe stadsgebied Weesp is een echt VVD-bolwerk: de liberalen wonnen er in alle wijken, op één na. De winst in Weesp kon niet verhinderen dat de VVD in de gemeenteraad een zetel verloor, van 6 naar 5.

De electorale kaart van Amsterdam laat ook duidelijk de opmars van BIJ1 zien, van 1 naar 3 zetels. Werd de partij in 2018 in geen enkele wijk de grootste, nu komt Bij1 in talloze stembureaus als grootste uit de bus, met name in Zuidoost. De teruggang van Denk (3 naar 2 zetels) is ook zichtbaar: veroverde de partij in 2018 vrijwel geheel Nieuw-West, nu moet ze daar veel wijken prijs geven aan de PvdA en, in mindere mate, GroenLinks.

Opkomst: 9,1 procent

De opkomst in Amsterdam was met 46,6 procent de laagste ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op wijkniveau springen Zuidoost, Noord en delen van Nieuw-West er in negatieve zin uit: in de wijk Osdorp-Midden kwam slechts 18 procent van de stemgerechtigden opdagen, bij het stembureau in Kerkcentrum De Nieuwe Stad in de Bijlmer was dat een bedroevende 9,1 procent. Met name in Zuidoost lijkt de kiezer volledig te zijn afgehaakt.

Uit een exit poll van de Universiteit van Amsterdam en OIS onder vierhonderd kiezers met een migratieachtergrond blijkt dat BIJ1 de grootste partij is onder kiezers van Surinaamse komaf: 35 procent van hen stemde op de partij. Onder Turkse Amsterdammers was Denk met afstand de grootste: 61 procent van deze kiezers stemde op de partij. Van de Marokkaans-Amsterdamse kiezers koos iets meer dan de helft voor Denk.

Het lijkt erop dat CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma het behoud van zijn zetel te danken heeft aan Weesp, zoals hij vooraf al hoopte: in het nieuwe stadsgebied stemde soms wel 15 procent van de kiezers op het CDA – zes keer zoveel als het Amsterdamse gemiddelde van 2,5 procent. In het aanpalende Driemond is JA21 (2 zetels in de raad) opvallend populair. Voor de verliezende SP (van 3 naar 2 zetels) is Betondorp een lichtpuntje: daar stemde 12,6 procent van de kiezers op de socialisten.

Voorkeurstemmen

Afgelopen maandag werden ook de voorkeursstemmen bekend. De Amsterdamse kiezer blijkt weinig gevoelig voor persoonlijke campagnes: geen enkele kandidaat op een onverkiesbare plaats werd met voorkeurstemmen in de raad gekozen.

Wat ook opvalt: er was inderdaad sprake van een ‘Moorman-effect’. Maar liefst 42.778 Amsterdammers stemden op PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman, met afstand de meeste stemmen voor een kandidaat. Ter vergelijking: de nummer twee van de PvdA, fractieleider Sofyan Mbarki, kreeg 1.526 stemmen. Na Moorman haalde VVD-lijsttrekker Claire Martens de meeste voorkeursstemmen: 25.012.

De Amsterdamse kiezer heeft een voorkeur voor vrouwelijke kandidaten. Bij GroenLinks haalde de nummer twee van de lijst, Imane Nadif, meer stemmen dan lijsttrekker Rutger Groot Wassink. Dit gebeurde ook bij Denk. Bij BIJ1 overtroffen zelfs de nummer twee én drie, beiden vrouw, lijsttrekker Jazie Veldhuyzen.

Van de bekende en semi-bekende Amsterdammers die op de kieslijsten stonden, had niemand succes. Oud-lingerieondernemer Rob Heilbron, lijsttrekker voor de partij BVNL van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, behaalde 802 stemmen. Voormalig ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin, kopman van de De Feestpartij, bleef steken op 317. En acteur George van Houts, tegenwoordig vooral bekend als complotdenker, moest het doen met 35 stemmen.