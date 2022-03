De hypotheekrente zal verder stijgen

Opmerkelijk nieuws onder de radar: dinsdag heropende het Agentschap van de Generale Thesaurie – zo weggelopen uit het Oostenrijk-Hongarije van Robert Musil – een staatslening die in juli 2028 moet worden afgelost. Zoiets gebeurt vaker: een langlopende staatslening wordt van tijd tot tijd heropend, en beleggers kunnen dan extra inleggen voor de resterende looptijd – iets meer dan zes jaar nog in dit geval. Dat deden ze, voor 2,5 miljard euro, waardoor de staatslening nu 17,1 miljard groot is. Wat opviel, is de effectieve rente waartegen beleggers inschreven: 0,42 procent. Dat lijkt heel laag, maar vergeleken met de afgelopen jaren is het juist erg hoog. De laatste keer dat de rente op staatsschuld met een soortgelijke looptijd zo hoog was als nu, is tien jaar geleden.

Dat werpt nieuw licht op de snel veranderende omstandigheden waarin we verzeild zijn geraakt. De inflatie is hoog, en blijft hoog. Centrale banken moeten vermoedelijk met veel hogere rentes dan gedacht ingrijpen. En dat heeft zijn weerslag op de langlopende rente.

Het Centraal Planbureau ging twee weken geleden bij zijn jongste ramingen nog uit van een rente op langlopende staatsschuld – lees: tien jaar – van 0 procent dit jaar en 0,1 procent in 2023. Dat renteniveau is nu allang uit zicht. Dat uitgangspunt van het Planbureau is achterhaald. De rente op tienjarige Nederlandse staatsschuld steeg deze week naar 0,72 procent. Je moet vier jaar terug in de tijd om een soortgelijk hoog percentage te vinden.

Dat is niet zonder consequenties. Voor de overheidsfinanciën is het belang van de rentestijging op de korte termijn beperkt. Het grootste deel van de staatsschuld ligt voor langere tijd vast. Slechts een bescheiden deel is zo kortlopend gefinancierd dat de staat er snel last van krijgt. Maar er zijn allerlei andere belangrijke tarieven die wél worden geraakt.

Cruciaal in dit verband is de zogenoemde interbancaire swaprente. Dat is een ruiltarief voor banken die kortlopende variabele rente willen ruilen voor een langlopende vaste rente. Waarom ze dat doen? Om je een hypotheek te verkopen die ze zelf kortlopend financieren. Om te voorkomen dat De Nederlandsche Bank ze op de vingers tikt – want kortlopend inlenen en langlopend wegzetten mag een bank maar in zeer beperkte mate – gaan banken zo’n swap aan. Waarna ze keurig langlopende verplichtingen hebben (de swaprente) tegenover langlopende inkomsten (de hypotheekrente).

De hypotheekrente hangt sterk af van de swaprente (plus een opslag). En de swaprente luistert weer sterk naar de rente op langlopende staatsleningen. De tienjaars swaprente, de grondslag onder hypotheken met tien jaar vaste rente, is dan ook adembenemend snel gestegen. In december vorig jaar was hij nog 0,08 procent, deze week was dat 1,12 procent. Dat is meer dan een vol procentpunt erbij. Dat is nog niet volledig verwerkt in de stijgende hypotheekrente. De hypotheekmarkt is nogal concurrerend, en je verliest als bank snel marktaandeel wanneer je rente te snel mee omhooggaat. Maar uiteindelijk is die stijging met een vol procentpunt onontkoombaar.

Nu kan er, zoals dat heet, nog van alles gebeuren. De rente kan verder stijgen als de inflatie hardnekkig hoog is. Hij kan ook dalen wanneer een einde aan de oorlog en aan de energiecrisis de inflatie weer drukt. Maar alleen al wanneer de situatie blijft zoals nu, moet de hypotheekrente verder omhoog, om weer bij te zijn.

Betrokkenen bij de woningmarkt hebben zelden een prikkel om daarvoor te waarschuwen. Iedereen, van bouwer tot makelaar tot bank, is gebaat bij rust.

Dat je het weet.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.