De hoorzitting van Ketanji Brown Jackson lijkt vooral een politieke campagne

Met vragen over kinderporno, strafvermindering, de oorlog tegen terrorisme, transgenderrechten, een academische antiracisme-theorie en de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten probeerden Republikeinse senatoren de afgelopen dagen Ketanji Brown Jackson, kandidaat voor het Amerikaanse hooggerechtshof, van haar stuk te brengen. Met name de sessie van dinsdag, waarin Jackson (51) over een tijdspanne van twaalf uur werd ondervraagd, had alle kenmerken van een politieke campagne.

In een live uitgezonden hoorzitting, met telkens een half uur ondervraging per senator, vinkten de Republikeinen thema’s af die regelrecht bruikbaar zijn bij de congresverkiezingen van dit najaar. Zwaarder straffen, onderwijs, racisme, kinderporno en drugs – onderwerpen waarbij de wet soms slechts terzijde aan de orde kwam en de rol van de rechter niet altijd relevant leek. Veel Democratische senatoren sprongen in de bres voor Jackson, zodat zij bijna niet meer toekwamen aan eigen vragen aan de kandidaat-rechter van president Biden.

In april vorig jaar had dezelfde senaatscommissie zich in een hoorzitting gebogen over de kandidatuur van dezelfde Jackson voor het hof van beroep in Washington, DC. De vragen waarmee zij nu werd geconfronteerd, kwamen toen niet aan de orde. Wel werd haar en een andere Afrikaans-Amerikaanse kandidaat nadrukkelijk gevraagd naar hun opvatting over structurele ongelijkheid in het Amerikaanse rechtssysteem. Jackson werd destijds met instemming van 53 senatoren, onder wie drie Republikeinen, benoemd aan het hof van beroep.

Een van de drie Republikeinen die vorig jaar voor de aanstelling van Jackson aan het beroepshof stemden, was senator Lindsey Graham van South Carolina. Dinsdag gaf zijn houding weinig aanleiding om te denken dat hij ditmaal ook zal instemmen met de benoeming van Jackson aan het hooggerechtshof. Graham was eerst vooral boos op de Democratische senatoren die bij de hoorzittingen kandidaten van toenmalig president Trump onheus zouden hebben bejegend en boos dat een potentiële kandidaat-rechter uit zijn eigen staat niet was voorgedragen. Daarna leek hij Jackson van landverraad te beschuldigen omdat zij bij de verdediging van iemand die werd vastgehouden in terroristengevangenis Guantánamo, twijfels had geuit over het recht van de Amerikaanse regering om hem te betitelen als ‘vijandelijke strijder’.

Politieke en persoonlijke opvattingen

De vele vragen die uitwaaierden over de terreinen van politieke en persoonlijke opvattingen („hoe belangrijk is uw geloof voor u?”) wimpelde Jackson af. Een enkele keer met een kleine zucht – zoals op het moment dat senator Ted Cruz haar vroeg of ze een bepaald kinderboek racistisch vond. De ondervraging van Cruz ging vrijwel uitsluitend over Jacksons opvattingen over racisme.

De senator die het Jackson als rechter het meest lastig maakte, was Josh Hawley. Hij legde haar vonnissen in zaken van kinderporno naast de door het Congres gemandateerde richtlijnen en de eisen van het openbaar ministerie. In zeven gevallen had Jackson een, soms beduidend, lagere straf opgelegd. Jackson zette uiteen dat het hooggerechtshof rechters de vrijheid had gegeven van de gedateerde richtlijnen af te wijken en dat een rechter in elke zaak individuele omstandigheden meeweegt. De suggestie van de Republikeinse senator was duidelijk: als rechter heeft Jackson stelselmatig lichte straffen voor bezit van kinderporno uitgesproken. Ook hier schoten Democratische senatoren te hulp, onder meer door Jacksons vonnissen te vergelijken met die van andere rechters, die ook substantieel lager hadden gestraft dan de strafeis.

In een tv-panel concludeerde oud-senator Heidi Heitkamp, een Democraat, dat Jackson geen moment in de problemen was gekomen. „Ze heeft niets gezegd waardoor bij de senatoren de telefoons beginnen te rinkelen.” Als alle Democraten voor Jackson stemmen, wordt zij benoemd en dan is zij de eerste Afrikaans-Amerikaanse vrouw aan het hoogste gerechtshof.