De geestelijken in de Russisch-orthodoxe kerk voelen zich onder druk gezet

Wie gelooft, moet fit zijn. Ruim twee uur lang staan ongeveer honderd gelovigen dicht opeengepakt in de Russisch-orthodoxe kerk in Rotterdam. Af en toe knielend op de hardplavuizen vloer, of schuifelend om in een hoek te biechten, in een andere hoek een kaars te kopen of in het midden van de kerk een icoon te kussen. De dienst, gehouden in het kerkslavisch met een enkele lezing of gebed in het Nederlands, wordt geleid door het hoofd van de kerk in Nederland, bisschop Elisey. Die valt rechtstreeks onder het patriarchaat van de Russische kerk in Moskou.

Het is de tweede zondag van de vastentijd, er worden passende teksten uit de Bijbel gelezen, de communie wordt uitgereikt en er wordt gebeden om vrede in Oekraïne en om steun aan de slachtoffers van het geweld. „Niemand binnen de kerk is voor de oorlog”, vertelt een van de priesters van de Russisch-orthodoxe kerk in Nederland, Sergi Merks. Hij is hoofd van de kerk in Nijmegen en ook af en toe priester in Rotterdam, zoals vandaag.

Dat afgelopen zondag expliciet voor vrede in Oekraïne werd gebeden, voor „algehele vrede en eenheid, en medelijden met de slachtoffers”, is niet zonder betekenis. De aartsbisschop die in Rotterdam de dienst leidt, is namelijk dezelfde als die bijna twee weken eerder de priesters van de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam de stuipen op het lijf joeg; hij kwam daar onverwacht langs, nam de leiding van de dienst over en hield de priesters voor dat zij vergeving moesten vragen aan de allerhoogste leider in de Russisch-orthodoxe kerk, althans de kerken die onder Moskou vallen.

De Amsterdamse geestelijken hadden kort daarvoor, bij wijze van protest, besloten niet langer de naam van hun hoogste leider – patriarch Kirill uit Moskou – te noemen in de liturgie, omdat die geen gehoor had gegeven aan de oproep in een open brief van driehonderd orthodoxe priesters over de hele wereld om zich ferm uit te spreken tegen de „rampzalige daad van agressie”, zoals de invasie van Oekraïne werd omschreven. Nog sterker: de patriarch leek in een preek de oorlog van Poetins Rusland zelfs te sanctioneren door het Westen ervan te beschuldigen een culturele en politieke oorlog te voeren tegen landen die niet bereid zijn gay pride parades te houden – in de ogen van de patriarch een teken van de verdorvenheid van de beschaving.

Als voorbeeld noemde hij de Donbas in het oosten van Oekraïne, onder controle van Moskou, dat zich volgens hem al acht jaar probeert te verweren tegen pogingen van het westen waarden op te dringen zoals „zondige” homoseksualiteit alsmede „excessieve consumptie” en „zogenaamde vrijheid”.

Verkeerd gevallen

Het protest van de Amsterdamse geestelijken was verkeerd gevallen bij bisschop Elisey, die niet alleen vroeg om excuses, maar er in een gesprek met de priesters aan toevoegde dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hen in de gaten hield. Dat klonk als een dreigement, meenden de geestelijken, zeker uit de mond van een bisschop die naar Amsterdam was gekomen met een auto van de Russische ambassade in Den Haag.

„We voelden ons overvallen door dit onaangekondigde bezoek”, zegt een van de parochianen, Masha Antokolskaia, hoogleraar familierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die als kerklid eerder de statuten van de Amsterdamse kerk schreef. „We wisten niet wat te verwachten. We voelden ons verkracht in onze eigen kerk.”

Daar kwam nog bij dat de kerk in Amsterdam ook was beklad met het Russische invasieteken Z en dat een onverlaat ruiten had ingegooid. De priesters voelden zich onder druk gezet en namen een drastisch besluit: ze willen weg bij de kerk van Moskou en als Russisch-orthodoxe kerk verder gaan onder gezag van de patriarch van Constantinopel. Ze kunnen het gebrek aan steun voor Oekraïne door de kerkleiding niet met hun geweten in overeenstemming brengen, stellen ze, en laten in een officiële verklaring „unaniem” weten dat het „niet mogelijk is om nog langer binnen het patriarchaat van Moskou te functioneren en een spiritueel veilig klimaat te bieden aan onze gelovigen”.

Bisschop Elisey geeft een geheel andere lezing van de gebeurtenissen op die bewuste zondag. „Op die dag in de vastentijd vragen we in de orthodoxe traditie om vergeving voor onze zonden”, legt de bisschop uit in een mail aan NRC. „Ik heb de mensen niet gepusht om dat te doen. Mensen weten dat ook zonder mij wel.” De bisschop was naar Amsterdam gekomen met een auto van de ambassade juist omdat hij die dag geen eigen vervoer had en door de Russische ambassadeur was gemaand „voorzichtig” te zijn vanwege mogelijke „provocaties tegen Russisch sprekende mensen”. En dat de Russische regering de Amsterdamse kerk in de gaten zou houden? „Ik weet niet waarom de regering is genoemd, dat komt niet van mij.”

Hoe dan ook, inmiddels zijn de geestelijken ‘canoniek opgenomen’ in het patriarchaat van Constantinopel en zaterdag spreekt de algemene parochievergadering zich uit over de voorgenomen scheuring. Tot die tijd is de kerk gesloten en houden de priesters hun mond om de onrust niet verder aan te wakkeren. Maar welk besluit zaterdag ook wordt genomen, het zal eindigen in „een tragedie”, voorspelt Masha Antokolskaia. Want de meningen zijn verdeeld: „Het is vreselijk pijnlijk. Als de meerderheid van de parochianen het voorstel steunt, zal een minderheid de kerk verlaten. Als de meerderheid het voorstel afwijst, zullen de geestelijken en een ander deel van de gelovigen de kerk verlaten.”

Lees ookGeestelijken Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam splitsen zich af na dreiging

Een deel van de parochianen wil ‘Moskou’ niet verlaten omdat zij de patriarch beschouwen als een soort onfeilbare paus, vertelt kerklid Yuli Nazarov, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de TU Delft. Hij zegt: „Deze kerkleden zien hem als een plaatsvervanger van Christus op aarde. Zij zijn solidair met Oekraïne, maar vinden ook dat je de patriarch altijd moet gehoorzamen. Zelfs Oekraïners vinden dat. Maar dat klopt niet. De patriarch is geen paus. Ik steun het besluit van de priesters volledig. Ik heb er respect voor. Het is triest dat patriarch Kirill geen steun heeft uitgesproken voor de slachtoffers van de oorlog.”

Schok in de wereld

De oorlog in Oekraïne verdeelt over de hele wereld de Russisch-orthodoxe kerken. „Eerst was er de schok van door de invasie en daarna kwam de schok dat de invasie ook nog eens werd gerechtvaardigd”, zegt Alfons Brüning, directeur van het instituut voor oosters christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft „geen idee wat zich in het hoofd van de patriarch heeft afgespeeld” om ineens de oorlog in Oekraïne in verband te brengen met gay pride parades.

Zeker, in sommige kringen in Rusland was het de afgelopen jaren gebruikelijk om te discussiëren in termen van een botsing van beschavingen en de christelijk-culturele waarden van het ‘heilige Rusland’ te willen bewaren. „Maar we dachten allemaal dat dit om het handhaven van de culturele ruimte ging. Niet om geopolitieke invloedssferen en de revisie van staatsgrenzen. Inmiddels weten we beter.”

Ook metropoliet Onufry, het hoofd van het deel van de Russisch-orthodoxe kerk in Oekraïne dat onder Moskou valt, heeft Poetin opgeroepen een einde aan de „broederoorlog” te maken, die hij omschrijft als „herhaling van de zonde van Kaïn, die zijn eigen broeder doodde uit afgunst”. Onufry: „Zo’n oorlog kan niet worden gerechtvaardigd door God of door de mensen.”

Hoe begrijpelijk de verontwaardiging over de oorlog binnen de kerk ook is, toch is er bij andere kerken in Nederland onder het patriarchaat van Moskou weinig begrip voor de stap van de kerk in Amsterdam om zich los te maken. Enkele uitspraken van een patriarch zijn daarvoor geen reden, luidt de kritiek, en in het algemeen moet je politiek en kerk niet willen vermengen.

Er klinkt irritatie door in een verklaring van de Russisch-orthodoxe kerk in Groningen, waarin zij zich keren tegen de Amsterdammers. „De belangrijkste vraag is of deze stap van de Amsterdamse vaders vrede en de rust in Oekraïne en in de harten en zielen van onze orthodoxe gelovigen dichterbij zal brengen? Wij vrezen van niet”, schrijft de kerk. „En als patriarch Kirill verkeerde uitspraken heeft gedaan en daarmee verbonden beslissingen heeft genomen, dan zal uiteindelijk Onze Hemelse Vader hem op Zijn wijze terechtwijzen. Wij schieten met al onze aardse mogelijkheden daarin altijd te kort. Desondanks blijven wij onder het patriarchaat van Moskou en zullen we juist nu moeten bidden voor de patriarch en allen die met hem daarin leiding geven, als deel van het Mystieke Lichaam.”

Ik lig wakker van de oorlog. Maar kerk en politiek zijn gescheiden, en dat willen we graag zo houden

Priester Sergi Merks, hoofd van de kerk in Nijmegen, is het „helemaal eens” met deze verklaring. Zijn eigen vrouw is Oekraïense. „Ik lig wakker van de oorlog.” Maar kerk en politiek zijn gescheiden, „en dat willen we graag zo houden”, zegt hij. „De patriarch van Moskou heeft Poetin niet opgeroepen om de oorlog te stoppen, maar hij bevindt zich ook niet in een positie om dat te doen. In zijn hart is hij tegen de oorlog maar hij kan zich dat in Rusland niet veroorloven te zeggen. Ach, ik heb vroeger zo vaak meegemaakt dat een patriarch iets zei waar wij ons niet in konden vinden. Ik ben daar laconiek over. Hij had beter zijn mond kunnen houden. Maar om hem dan niet meer te noemen in de diensten? Dat vind ik onchristelijk.”

Bisschop Elisey van de kerk in Nederland zegt in een mail aan NRC te hopen dat een scheuring in Amsterdam nog kan worden voorkomen, door de patriarch van Moskou te laten weten dat het allemaal op „een misverstand” heeft berust. „Ik weet zeker dat hij dat zou begrijpen.”