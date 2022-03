De Europese Commissie breidt hulp aan Oekraïense vluchtelingen uit

De Europese Commissie maakt de toegang van Oekraïense vluchtelingen tot onder meer onderwijs, gezondheidszorg, onderdak en werk makkelijker. Dat heeft de Commissie woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het voorstel komt nadat Oekraïners eerder deze maand al het recht hadden gekregen om in de Europese Unie te wonen en werken zonder de gebruikelijke asielprocedure te doorlopen.

Het plan van woensdag gaat over de tweede fase van hun verblijf, want de EU rekent erop dat de Oekraïners niet op de korte termijn terugkeren naar hun land. „Dit is Europa op haar best, zei Eurocommissaris Margarítis Schinás (Migratie) tijdens de persconferentie waar de plannen werden gepresenteerd.

Inmiddels zijn ruim 3,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, onder wie een half miljoen minderjarigen, volgens Eurocommissaris Dubravka Suica (Demografie). „De belangrijkste taak die voor ons ligt, is het opvangen van de kinderen”, zei Schinás. Aangezien de oorlog kinderen fysiek en psychisch in gevaar brengt, moeten zij snel toegang krijgen tot pleegzorg, psychische hulp en kinderbescherming, mocht dat nodig zijn. Hierbij is het van groot belang dat pleeggezinnen grondig gecontroleerd worden, benadrukte de Commissie, opdat zij geen risico lopen op mishandeling of mensenhandel.

Gedigitaliseerd lesmateriaal

Dat het Oekraïense ministerie van Onderwijs zijn lesmateriaal tijdens de coronapandemie heeft gedigitaliseerd, maakt het makkelijk om lesstof uit te wisselen tussen de Europese landen. Van belang is wel dat de kinderen elektronische apparaten krijgen, die de Commissie zal verschaffen. Zo snel mogelijk teruggaan naar school zal volgens Schinás helpen bij de mentale gezondheid van kinderen, hun uitzicht op de toekomst en het gevoel van een ‘normaal leven’. Ook wordt gekeken hoe en waar de leraren die meekomen onder de vluchtelingen aan het werk kunnen.

Verder kunnen mensen die dringend gespecialiseerde zorg nodig hebben snel tussen Europese landen worden vervoerd. Daar zijn nu al tienduizend bedden voor beschikbaar. Daarbovenop werkt de Commissie aan een plan om patiënten direct aan de grens te behandelen. „Helaas is Oekraïne een land met een lage vaccinatiegraad”, zei Schinás. „Maar de EU heeft nog genoeg vaccinaties op voorraad om de mensen die aankomen eventueel te prikken.”

Volgens Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) was het eerste deel van de plannen, de versnelde toegang tot de arbeidsmarkt, een unieke en unanieme beslissing van de Commissie. „Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 lukte het niet om zoveel lidstaten aan boord te krijgen”, zei ze tijdens de persconferentie. „Sinds we begonnen met deze Commissie, hebben we hard gewerkt om migratie samen aan te pakken en het vertrouwen tussen de lidstaten te vergroten.”