De consument zegt: ‘nu even niet’

De oorlog in Oekraïne mag dan geografisch ver weg zijn, voor de Nederlandse consument komt hij snel dichterbij. De stijgende inflatie, en dan vooral de stijgende prijzen van gas en andere brandstoffen, waren al terug te vinden in het dalende consumentenvertrouwen over december en januari. In februari kwam daar de dreiging van een Russische inval bovenop.

Nu het sinds 24 februari ook daadwerkelijk oorlog is, is dat terug te vinden in een verdere daling van het vertrouwen. Van elke 100 mensen die antwoordden op vragen over de economie, de financiële situatie en de bereidheid grote aankopen te doen, antwoordden er per saldo 39 negatief. Dat consumentenvertrouwen van -39 is uiterst laag. Alleen in 2013, toen de crisis rond de euro nog na smeulde, de economie met een recessie speelde en de huizenprijzen sterk waren gedaald, was het vertrouwen lager.

De vertrouwenscrisis van de consument is op dit moment erger dan tijdens de recessie van begin jaren negentig. Toen kwam de economie weer met beide voeten op de grond na de hausse rond de val van de Berlijnse Muur, het failliet van communistische economieën in Oost-Europa en de Sovjet-Unie, en de Duitse eenwording. Een hoge olieprijs, het gevolg van de inval van Irak in Koeweit en de Amerikaanse bevrijdingsoorlog die daarop volgde, gaf het laatste zetje. De zorgen waren toen groot: de meeste economen waren ervan overtuigd dat bij elke nieuwe recessie de werkloosheid zou stabiliseren op een hoger niveau dan daarvoor.

Lager dan na internetzeepbel

Het vertrouwen is op dit moment óók lager dan na het knappen van de internetzeepbel op de beurzen, net na de eeuwwisseling, toen veel beleggende Nederlanders evenveel geld verloren als zij op de beurzen hadden gewonnen, en de huizenmarkt na de hausse van eind jaren negentig pas op de plaats maakte. Zelfs kort na de Lehmancrisis in 2008, waarbij het hele financiële systeem wankelde, was het vertrouwen niet zo laag als nu. En dat geldt, opmerkelijk genoeg, eveneens voor de maanden na corona-uitbraak twee jaar terug.

De sterke daling van het consumentenvertrouwen van nu is vooral terug te voeren op een snel gedaald oordeel over de toekomst: het saldo van positieve en negatieve antwoorden op het oordeel over de economie in de eerstvolgende twaalf maanden – een van de deelvragen – is razendsnel teruggelopen. In oktober was dat saldo nog +2, nu -57. Het oordeel over de economie van de laatste twaalf maanden is óók zeer laag (-60), maar was in de hele pandemie al bijzonder negatief.

Het oordeel over de eigen financiële situatie in zowel de afgelopen als de komende twaalf maanden is eveneens afgekalfd. De bereidheid grote aankopen te doen hoort methodologisch bij de vragen over de financiële situatie van de consument, maar de antwoorden wijken daar in tijden van crisis vaak sterk van af. Ook nu: de bereidheid grote aankopen te doen (denk aan witgoed, meubels, auto’s, huizen) is veel negatiever dan de inschatting van de eigen financiën. Dat kan wijzen op risicomijdend gedrag: beter nu even niet. Hetgeen een prima samenvatting is van de houding van de consument, nu de oorlog dagelijks door tv en mobiele telefoon dendert.