Consequenties

We waren in La Curiosa, de nieuwe kringloopwinkel in het centrum van Wormer. Het is een van de weinige attracties in het dorp, dus ik ben er, zeker op de dagen dat ik er de hele dag voor mijn kinderen ben, relatief vaak te vinden. De verkoopsters behandelen me als een verre vriend, mijn dochters krijgen er vaak snoep.

We dwaalden rond, ik twijfelde over de aanschaf van het spel Valkuil, wat ik nog kende uit mijn jeugd. Ik speelde het vaak met mijn vader, ik heb er goede herinneringen aan. Je moet om beurten aan een schuifje trekken, degene die als laatste een knikker op het speelbord heeft liggen heeft gewonnen.

Achter me het geluid van een dorpsbewoner die aandacht nodig heeft. Eerst gegnuif, daarna een nadrukkelijke kuch. Een man stelde zich voor als bewoner van een seniorenappartement boven de school naast ons huis. Vanaf zijn dakterras had hij een fantastisch uitzicht op onze tuin.

„Wat maken jullie er een troep van. Ik zou het betegelen of volstorten met beton. Dat is voor de kinderen toch ook veel leuker?”

Hij stak zijn grote hoofd helemaal in de kinderwagen.

Frida van Roosmalen (0) reageert nooit goed op een vreemd hoofd dat vanuit het niets op haar afkomt.

Gekrijs.

„Het komt doordat ik misschien een beetje op Vladimir Poetin lijk”, zei de man. „Dat krijg ik de laatste tijd vaker te horen.”

Ik had de link nog niet gelegd, maar toen ik hem beter bekeek zag ik een vage gelijkenis. En hij had natuurlijk ook de neiging om zich met het grondgebied van de buren te bemoeien. De man ging er nu echt voor staan om met mij de prangende actualiteit door te nemen. Hij zag ook parallellen tussen Vladimir Poetin en Adolf Hitler.

„Eerst het Sudetenland, toen in 1939 Polen, daarna waren wij aan de beurt...”

Ik wist het.

Lucie van Roosmalen (6) kwam met een stenen olifantje in haar hand naar me toe.

„Mogen we die? Alsjeblieft…”

Het mocht.

De man ging door.

„Hitler gooide Rotterdam plat, dat doet Poetin straks ook met Lviv. Een kleine kernbom, daar hebben we hier ook last van hoor. Luistert u weleens naar Rob de Wijk? Die is ook zeer somber. Zeer somber.”

„Meneer”, zei ik, „ik ben hier met mijn kinderen, ze hebben al mijn aandacht en liefde nodig.”

De man was zichtbaar teleurgesteld.

„Ik hou er niet van om onderbroken te worden.”

Ik liep naar de kassa, mijn dochters als brave gansjes achter me aan. Dit ging consequenties hebben, dat voelden we.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.