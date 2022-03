Conflict-tv gaat altijd over respect voor elkaar en de regeltjes

Waar moet de oplossing van een crisis aan voldoen? Er moet in ieder geval ‘respect voor elkaar’ zijn, de oplossing moet ‘duurzaam’ zijn, liefst rekening houden met ‘het klimaat’, zo leert een dag conflict-tv kijken. Tweederde van de Volt-fractie is tot de conclusie gekomen dat Nilüfer Gündogan na publicatie van een NRC-artikel respectloos is omgegaan met de ervaringen van in ieder geval vijf melders, die zeggen dat het Kamerlid zich grensoverschrijdend heeft gedragen. De fractie ruziet al maanden en de rechter oordeelde begin maart dat de schorsing van Gündogan uit de Kamerfractie niet aan de regels voldeed. „We delen niet dezelfde waarden”, zei fractievoorzitter Laurens Dassen dinsdag tegen de camera van het NOS Journaal. Hij en Marieke Koekkoek hadden hun collega kort daarvoor volgens de regeltjes uit de fractie gezet, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in een duurzaam werkklimaat met Gündogan, die met hoge koorts in bed lag.

In Ulft liepen de gemoederen ook hoog op, vanwege een schutting die dertien centimeter over de officiële lijn steekt vanaf waar een gemeenschappelijk voetpad begint. Grensoverschrijdend gedrag, maar dan van een andere orde. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Rijdende Rechter (KRO-NCRV) zien we Johan Kuijer die bonje heeft met twee van zijn buren. De grenslijn in kwestie werd volgens een meneer van het Kadaster in 1979 gevormd. In dat onheilspellende jaar werden wel meer zaadjes voor conflicten geplant, al is het gros daarvan nog niet opgelost. Het is de vraag of deze burenruzie eerlijke kans maakt op beslechting. Koppiger dan Kuijer krijg je ze bijna niet, hij blijkt bovendien een slecht luisteraar. En nee, dat ligt niet aan zijn gehoorapparaat. De oude man gelooft heilig in zijn gelijk, want hij beroept zich op „de regels”. Rijdende rechter John Reid concludeert dat de schutting kan blijven staan, van een verstoord uitzicht is geen sprake.

Klein pyromaantje

Wel krijgt Kuijer gelijk in het geval van een andere schutting, waardoorheen hinderlijk tl-licht schijnt. De eigenaar van dat perceel, die zich „een klein pyromaantje” noemt, stookt bovendien graag wat vuurtjes in de tuin, maar moet het voortaan anders aanpakken op advies van een stookdeskundige. Tweederde van Kuijers grieven bleek dus terecht, vrede in Ulft? Zelf vond hij dat de uitspraak niet klopt, zo beet hij Reid toe. Kleine kans dat het woonklimaat aldaar is verbeterd.

Wat zeker niet klopt is dat in Nederland maar liefst 39 miljoen vierkante meter leeg staat, terwijl er een tekort is aan 300.000 woningen. De laatste aflevering van Half Holland Dakloos (VPRO) laat allerlei creatieve crisisoplossers aan het woord. Vooralsnog lopen ze tegen een muur van regels. Hugo de Jonge, kersvers CDA-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil de wrangheid daarvan wel inzien, omdat die regels kennelijk „het recht van de sterksten” versterken. Toch blijf je als kijker achter met het gevoel dat de landelijke politiek niet helemaal doordrongen is van de ernst van de crisis. Concrete oplossingen horen we vooral van een jonge CDA-wethouder uit het Noord-Hollandse Bergen, en van architecten en wanhopige woningzoekenden. Denk aan het splitsen van huizen van thuiswonende bejaarden, een gemeente die het kraken van leegstaande panden wil toestaan en het mogen bewonen van vakantiewoningen. Maar voor het zover kan komen, moeten eerst de regels worden veranderd. Het vooroordeel dat ouderen niet flexibel zijn, wordt aan gort geslagen door twee ouderparen van een jong stel dat in een tiny house wil wonen. De ouders staan op het punt hun huis te verkopen — na het uitvliegen van de kinderen geeft een groot huis „alleen maar ballast”. Van de opbrengst willen ze tiny houses voor zichzelf en de kinderen op een perceel bouwen. Ook hier moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast, wat lang duurt. Regels zijn regels.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.