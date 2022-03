Beste vrouwelijke tennisser Barty zet op 25-jarige leeftijd punt achter loopbaan

De 25-jarige Ashleigh Barty heeft dinsdag voor een daverende verrassing in de tenniswereld gezorgd door het einde van haar loopbaan aan te kondigen. In een video op haar Instagrampagina spreekt Barty, die al ruim twee jaar bovenaan de wereldranglijst van het vrouwentennis staat, openhartig over haar afscheid.

„Ik heb niet meer de fysieke drive, het emotionele willen en alles wat nodig is om jezelf op het allerhoogste niveau uit te dagen. Ik ben op”, zegt Barty in de video, in gesprek met oud-tennisser Casey Dellacqua. „Ik heb absoluut alles wat ik heb gegeven aan deze mooie tennissport, en daar ben ik echt blij mee. Voor mij is dat mijn succes.”

Tijdens haar loopbaan won Barty de French Open in 2019, Wimbledon in 2021 en de Australian Open in januari van dit jaar. De Australische brak door in 2013 in het vrouwendubbeltennis, maar besloot een jaar later op haar 18e een sabbatical van bijna twee jaar te nemen.

Na haar terugkeer in het proftennis behoorde Barty binnen een paar jaar tot de beste tennissers ter wereld. Haar aankondiging om te stoppen komt een maand voor haar 26e verjaardag. „Als persoon, is dit wat ik wil. Ik wil nog wat andere dromen najagen die ik altijd al heb willen doen”, aldus Barty.