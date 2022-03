Balletdanseres Olga Smirnova: ‘Als ik nadenk, dan huil ik. Er is geen toekomst meer in Rusland’

Het heeft wel iets bevrijdends, zegt Olga Smirnova (31). Eén week is de Russische prima ballerina van het fameuze Bolsjoi Ballet nu in Nederland, waar ze is gearriveerd met niet veel meer bagage dan haar geweldige kwaliteiten als klassiek danseres. Geen meubels of spulletjes, nauwelijks kleren. „Je hoeft niet eens meer na te denken over wat je zult aantrekken. Er is gewoon niets!” Olga Smirnova, met haar fijne trekken, superslanke lichaam en kaarsrechte houding onmiskenbaar een klassieke danseres, komt verrassend opgewekt over. In een oversized trui, cyclaamroze met zwarte banen, praat zij over de gebeurtenissen van de afgelopen weken in de kamer van Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet in Amsterdam.

Olga Smirnova: „Ballet is mijn leven.” Foto Andreas Terlaak

Brandsen is haar nieuwe werkgever, Amsterdam haar nieuwe woonplaats, nadat ze concludeerde niet langer in Rusland te kunnen blijven. Daar zou ze waarschijnlijk worden gedwongen haar openlijke kritiek op de oorlog in Oekraïne in te slikken. „Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland”, schreef ze begin maart in een post op haar verse Telegram-account – Instagram en Facebook waren door de Russische overheid al afgesloten. Onomwonden sprak Smirnova haar afschuw uit over de oorlog in Oekraïne: „Met alle vezels in mijn ziel ben ik tegen de oorlog in Oekraïne. Het lijkt alsof we in de twintigste eeuw leven in plaats van in de eenentwintigste. In onze moderne en verlichte wereld zou ik verwachten dat ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen middels vreedzame onderhandelingen.”

Het woord ‘oorlog’ was toen nog niet verboden, zegt de Russische. Pas in tweede instantie realiseerde ze zich wat de gevolgen zouden kunnen zijn van haar actie, die volgens haar niet zozeer een politieke daad was als wel een menselijke reactie op het onrecht en de gruwelen van Poetins ‘speciale militaire operatie’. „Toen ik die post op 1 maart plaatste, bleef het stil. Er waren ook veel andere kunstenaars die zich uitspraken. Pas toen Alexei [choreograaf Alexei Ratmansky, red.] mijn bericht twee dagen later repostte op Facebook, bereikte het een veel groter publiek en drongen de consequenties tot mij door.”

Ratmansky, voormalig directeur van het Bolsjoi Ballet en tegenwoordig huischoreograaf van het American Ballet Theatre in New York, is een van de meest gevraagde klassieke choreografen ter wereld. Zijn familie komt uit Oekraïne en sinds het begin van de oorlog uitte hij zijn woede op social media. Ook hij keerde Rusland, waar hij tot vorige maand aan een nieuw ballet werkte, uit protest de rug toe.

Smirnova: „Je hebt als Rus altijd de geschiedenis van de Sovjet-Unie in je achterhoofd, toen de grenzen gesloten waren. Ik was bang dat die situatie zich zou herhalen.”

Uiteindelijk zullen mijn ouders mijn vertrek begrijpen. Ballet is mijn leven.

Vliegtuig

Op de ochtend van 3 maart wist Smirnova dus nog niet dat zij twaalf uur later in het vliegtuig zou zitten. Eerst naar Dubai, waar haar echtgenoot Dima zou gaan werken. Ook hij moest zijn toekomstplannen herzien. Brandsen, die op verzoek van Smirnova bij het interview is aangeschoven: „Het bedrijf waar hij voor werkt heeft ook een vestiging in Amsterdam. Voor hem was het vooral belangrijk dat zíj kan werken. ‘Ik volg haar, de wereld moet haar kunst kunnen zien.’ Dat vond ik zo ontzettend lief.”

Smirnova, met gevoel voor relativering: „Een pauze zal hem goed doen. Dima is slim, hij kan de taal leren.”

Pas vorige week, op de dag van de bekendmaking van Smirnova’s aanstelling bij Het Nationale Ballet, hoorde haar familie wat er was gebeurd. Ze denkt dat haar ouders het moeilijker met haar overhaaste vertrek zullen hebben dan zij zelf. Zij heeft immers haar werk. „Voor hen kwam mijn besluit volkomen onverwacht, maar ze zullen het uiteindelijk begrijpen. Ballet is mijn leven.”

De periode voor haar vertrek was zij een tijdlang uitgeschakeld wegens een blessure. Hoe de stemming bij het Bolsjoi Ballet de laatste weken is, weet zij niet, maar ze kan zich niet voorstellen dat er spanningen zijn tussen Russische en Oekraïense dansers. „Ze zijn waarschijnlijk vooral geconcentreerd op hun werk: les, repetitie, voorstelling.” Van een aantal collega’s uit Rusland, niet veel, heeft ze sinds haar vertrek berichtjes ontvangen. „Uiteenlopende reacties. Dat begrijp ik wel. Mensen zijn bang. Maar de meeste boodschappen waren positief, dat heeft me ontroerd.”

Haar vertrek uit Rusland was in zekere zin voorbestemd, gelooft de danseres die zichzelf in een videoportret een fatalist noemt. „Als ik voel dat ik het recht heb om iets te zeggen, dan volg ik dat gevoel. Ik zal mijn woorden niet terugnemen en als dat betekent dat ik niet in Rusland kan blijven, vertrek ik. Zo zit ik in elkaar, je moet eerlijk zijn en trouw aan jezelf blijven. Dostojevski en Tolstoj, mijn favoriete schrijvers, hebben me dat geleerd.

„Het was mijn droom om in het ballet De Idioot te dansen.” Ze veert even op, zoals steeds als het weer even ‘gewoon’ over ballet gaat. „Het stond bij het Bolsjoi Ballet voor juni op het programma, maar het werd gecancelled. De Litouwse choreografe, Anželika Cholina, moest terug naar huis.” Met een ironisch lachje: „Dat ik dat nu misloop, is mijn grootste verdriet.”

Als ik voel dat ik het recht heb om iets te zeggen, dan volg ik dat gevoel

Als ze even later spreekt over de schade aan de reputatie van gewone Russische mensen, springen de tranen haar daadwerkelijk in de ogen. „Als ik daar over nadenk, huil ik. Er is geen toekomst meer voor ons in Rusland.”

„Jawel”, probeert Brandsen. „Jullie gaan herbouwen.” Smirnova is pessimistischer. „Maar ze weten niet wat er echt gebeurt. Ze krijgen alleen nog te horen wat het Kremlin wil. Daardoor staat 80 procent van de Russen achter Poetin. Het is zó oneerlijk.”

Olga Smirnova en Artemy Belyakov tijdens het Diamonds ballet of the New Year-gala in het Bolsjoi Theater in Moskou in 2019. Foto EPA

Supernova

Het Nationale Ballet is met ongeveer 90 dansers, inclusief een Junior Company met 15 dansers, veel kleiner dan het Bolsjoi Ballet met zijn 250 dansers. Brandsen heeft een aantal nieuwe posities gecreëerd in het danserstableau voor dansers die Rusland ontvluchten. „Dit is zo’n speciale situatie, dan laten we de bureaucratie niet in de weg zitten. Wij hebben verzoeken gekregen van zowel Russische als niet-Russische dansers die weg willen, allemaal kritisch en ongelukkig over de oorlog.” Tegen Smirnova: „Maar er zijn er niet veel die zich zo hebben uitgesproken als jij.”

Brandsen had op 5 maart een telefoontje van een wederzijdse vriendin in de Verenigde Staten gekregen. Of hij geïnteresseerd zou zijn Smirnova een positie als eerste soliste bij Het Nationale Ballet te geven. Nog afgezien van de trieste situatie: natúúrlijk was hij dat. De Russische, bijgenaamd Supernova, is een internationale ster die al vroeg in haar carrière werd herkend als hét talent van haar generatie. In recensies wordt Olga Smirnova geroemd om de manier waarop zij haar vlekkeloze techniek in dienst van de choreografie, de muziek en het drama stelt in plaats van die te overschaduwen met het ‘spierballenwerk’ dat tegenwoordig vaak wordt geëtaleerd. Een typisch ‘product’ van de Vaganova Academie in haar geboortestad Sint-Petersburg, en geknipt voor de hoofdrollen in Het Zwanenmeer, Giselle, De Schone Slaapster en La Bayadère. Smirnova, die zichzelf een echte Petersburgse noemt („Ik word nooit een Moskoviet.”) leek dan ook voorbestemd bij het klassiekere Mariinsky Ballet van Sint-Petersburg te gaan dansen.

„Maar ik bén Carmen, er zit hier” – ze legt haar handen op haar hart – „ook een slechterik als Aegina uit Spartacus!” Het werd dus het Bolsjoi – de perspectieven en uitdagingen daar trokken haar aan. „Het is interessanter om ándere personages in jezelf te ontdekken. Ik hou van de puurheid van klassiek ballet, dus in Moskou had ik het aanvankelijk moeilijk. Ze dansen er niet zo clean als bij het Mariinsky. Maar ik heb er geleerd niet bang te zijn óver posities te gaan als het de expressiviteit vergroot.”

Hans van Manen

Haar komst naar Amsterdam is een inspiratie en een impuls voor de dansers van Het Nationale Ballet, aldus Brandsen, al zijn sommigen ook een tikje beducht voor hun positie. „Dat is normaal; elke verandering maakt onzeker. Het is lang geleden dat een danseres hier als eerste soliste binnenkwam; wij hebben het liefst dat zij binnen de groep naar die rang toegroeien. Dansers zijn echter ook weer zo dat ze elkaars kwaliteiten bewonderen. Ze herkennen grote kunst.”

Smirnova is blij met de manier waarop ze in Amsterdam is ontvangen. „Iedereen was vriendelijk en behulpzaam. Bij het Bolsjoi heb ik dat nooit op deze manier ervaren. Daar werk je als solist vrij afgescheiden van de groep en ben je meer alleen met je coach. Dat is een heel speciale, waardevolle relatie, maar het is ook eenzamer.”

Één van de factoren die Smirnova’s oog op Het Nationale Ballet liet vallen, is de kans om in de choreografieën van Hans van Manen te kunnen dansen. Het Bolsjoi Ballet heeft sinds een paar jaar balletten van hem op het repertoire, en die kennismaking smaakte naar meer. Smirnova citeert het advies van haar idool Diana Vishneva, de wereldberoemde prima ballerina van het Marijinksy Ballet: „Je moet Hans van Manen doen, dat is het begin als je wilt groeien als danseres. Hij is van grote invloed op het moderne ballet.”

Zuivere lijn

In Amsterdam valt Smirnova met haar neus in de boter. In mei en juni wordt de 90ste verjaardag van de choreograaf gevierd met een reisprogramma en een festival. Smirnova voelde zich ook aangetrokken door de aanwezigheid van balletmeester en voormalig eerste soliste Larissa Lezhnina. Net als Smirnova is zij een exponent van de Vaganova- en Mariinskystijl: zuivere lijnen, exacte posities, muzikaal en puur klassiek. Smirnova heeft al met Lezhnina gerepeteerd voor de technisch uitzonderlijk veeleisende rol van Raymonda en is verrukt: „O, wat is ze precies! De perfecte coach voor Raymonda. Ze ziet alles, ze heeft zó veel oog voor detail. Ik ben de gelukkigste danser van de hele wereld!”

Raymonda gaat op 3 april in première met Maia Makhateli als soliste. Olga Smirnova danst de voorstellingen op 16 en 20 april. Inl: gaat op 3 april in première met Maia Makhateli als soliste. Olga Smirnova danst de voorstellingen op 16 en 20 april. Inl: operaballet.nl