Ashleigh Barty had al een leven naast het toptennis

Een cross geslagen forehand, met veel topspin, buiten het bereik van de naar het net gekomen tegenstander Danielle Collins. Het punt waarmee Ashleigh Barty de finale van de Australian Open in januari dit jaar in haar voordeel besliste, was de laatste bal die de Australische tennisster heeft geslagen op het hoogste niveau.

Barty maakte woensdag in een videobericht op Instagram bekend dat ze stopt met toptennis. Ze neemt afscheid op haar hoogtepunt, als de nummer 1 van de wereld en titelhoudster van de Australian Open en Wimbledon. Het winnen van het Engelse grastoernooi was de grote droom waar ze haar hele leven naar had toegewerkt, vertelde Barty in de video. Toen dat eenmaal was gelukt, werd stoppen voor haar een reële optie. Het enige wat haar weerhield was de kans om als eerste Australische vrouw in 44 jaar het ‘eigen’ grandslamtoernooi te winnen, en nu dat gelukt is, zei Barty, „is dit de perfecte manier, míjn perfecte manier, om mijn tenniscarrière af te sluiten”.

Voor velen kwam het bericht van Barty als een grote verrassing. De Australische speelster is pas 25 jaar en toonde nog geen enkel spoor van slijtage. Met haar veelzijdige spel – een combinatie van geweldig spelinzicht, goed voetenwerk, een ragfijne slicebackhand, effectvolle kickservice en harde forehand – domineerde ze de afgelopen jaren het tennis bij de vrouwen. In 2019 won ze haar eerste grandslamtitel, op Roland Garros. Vanaf september dat jaar stond ze 114 weken onafgebroken bovenaan de wereldranglijst, iets wat slechts drie tennissters eerder lukte.

Maar Barty is ook een ontzettend gevoelsmens, die in het verleden open is geweest over haar worsteling met de druk en met het vele weg zijn van familie en vrienden in Australië, zegt Kristie Boogert, oud-profspeelster en tenniscommentator, „Wat dat betreft is het niet verrassend dat ze dit beslist.”

Tweede afscheid

Barty gold al vanaf jonge leeftijd als een van de grootste tennistalenten die het sportgekke Australië in lange tijd had voortgebracht. Op haar vijftiende won ze het juniorentoernooi op Wimbledon en reikte ze tot de tweede plaats op de wereldranglijst. Op haar achttiende werden de hoge verwachtingen in combinatie met heimwee haar teveel en nam ze voor twee jaar afscheid van het tennis. Het bleek haar goed te doen. Nadat ze in 2016 was teruggekeerd op de WTA Tour klom ze razendsnel op de ranking.

Als geen ander weet Barty wat ze ervoor moet laten om aan de top te komen, zegt Boogert. Ze heeft het immers twee keer moeten doen. „Ik denk dat heel weinig mensen weten hoe het voelt om er zoveel voor te laten. Ze had er ook voor kunnen kiezen na haar break nooit meer terug te keren naar het tennis en de druk die daarbij komt kijken. Maar ze besloot de confrontatie aan te gaan en met succes.”

Wat Boogert nu proeft bij Barty is een vorm van mentale vermoeidheid. „Dat ze met druk om kan gaan, heeft ze wel bewezen. Maar ze kan of wil het niet meer opbrengen.” Zelf zei de Australische in haar afscheidsvideo daarover: „Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik heb alles gegeven. Ik ben klaar.”

Vijftien jaar topsport

Zonder de mentale wil is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de trainingsarbeid en andere opofferingen die je moet maken om de top te bereiken op te brengen, zegt Nico van Yperen, hoogleraar sportpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Wat dat betreft spreekt er ook een bepaalde wijsheid uit haar besluit. Als je er op een gegeven moment klaar mee bent, dan is het logisch om te stoppen in plaats van door te modderen.”

Je moet niet vergeten, zegt Van Yperen, dat Barty ondanks haar relatief jonge leeftijd waarschijnlijk al vijftien jaar aan topsport doet en daar alles voor opzij heeft gezet. Als tennistalent in Australië moet je bovendien al vanaf jonge leeftijd veel gaan reizen om genoeg toernooien te kunnen spelen, zegt Boogert. „In Europa of de VS zijn er veel toernooien in de buurt. In Australië heb je dat niet.” Voor iemand met veel heimwee, zoals Barty, eist dat al jaren veel energie.

Dat de Australische stopt omdat ze de wil niet meer heeft om topsport te bedrijven – en daar ópen over is – past in een ontwikkeling in de sportwereld waarbij mentale factoren steeds meer bespreekbaar worden, ziet Van Yperen. „Sporters erkennen steeds vaker dat het mentale aspect een belangrijke rol speelt. Het is genormaliseerd om erover te praten, het taboe is eraf.”

Cricket en golf

Barty is een rolmodel voor velen, denkt Boogert. „Ze is het ultieme voorbeeld voor speelsters die worstelen met de druk. Ze heeft laten zien dat je het over die mentale problemen kunt hebben en nog steeds de top kunt bereiken.”

Maar het grote voorbeeld keert echt niet meer terug in het toptennis, denkt Boogert. „Die kans acht ik heel klein.” Wat daarbij meespeelt is dat Barty ook altijd een leven buiten het tennis heeft gehad: tijdens haar tweejarige afwezigheid speelde ze cricket op hoog niveau, tijdens het eerste coronajaar golfde ze veel. En ze gaat later dit jaar trouwen.

Barty formuleerde het zelf als volgt: „Ik weet dat er mensen zullen zijn die mijn beslissing niet begrijpen. En daar heb ik vrede mee. Ik wil nog zoveel dromen najagen dat het nu belangrijk is dat ik kan gaan genieten van de volgende fase in mijn leven. Niet als Ash Barty de sporter, maar als Ash Barty de persoon.”