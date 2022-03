Apple, Microsoft en de kunst van het peukenrapen

Daar heb je de Peukenraper. Zo noemden we in ons dorp – achter zijn rug om, natuurlijk – de man die de stoeprand afspeurde, op zoek naar halfopgebrande sigaretten. Met een paar peuken kon hij een nieuwe sigaret fabriceren. Beetje vies, lekker goedkoop. Tel uit je winst. Sommige van de grootste bedrijven ter wereld zijn ook peukenrapers. Ze zijn erop gebrand de allerkleinste verdiensten bijeen te sprokkelen, al maken ze al miljarden winst met andere producten.

Een voorbeeld: Apple, dat in het laatste kwartaal 20 miljard dollar winst maakte, stopt met het aanbieden van huurfilms op Android-televisies (die draaien op software van Google).

Het is klein bier – verhuur van losse films levert in het streamingtijdperk amper geld op. Maar Apple heeft geen zin om een commissie van 30 procent af te dragen over aankopen in Android. Terecht? Apple vraagt in zijn eigen App Store ook flinke commissies en ligt daarvoor wereldwijd onder vuur. Als je goed kijkt, zie je de boter smelten.

De downloadwinkels van iOS en Android en de webwinkel van Amazon zijn machtige distributiemiddelen. Gebouwd met bloed, zweet en data – en veel vernuft. De grote techbedrijven konden er jaren hun eigen regels bedenken en hanteren. Inmiddels zijn hun platforms zo groot dat ze niet meer te vermijden zijn. Zoveel verantwoordelijkheid, dat vergt andere spelregels.

Deze week legt Europa de laatste hand aan de Digital Markets Act. Het is een historische wet die misbruik van marktmacht moet voorkomen – niet achteraf corrigeren met boetes. Dat heeft effect op de manier waarop we onze telefoons, computers, tv’s en slimme luidsprekers kunnen gebruiken.

De Financial Times trok alvast de conclusie: Big Tech heeft de mededingingsslag verloren. De EU doorstond de afgelopen jaren een ‘orkaan aan lobbygesprekken’. De nieuwe regels zijn niet meer om te buigen, zegt een van de Brusselse lobbyveteranen, Thomas Vinjé. Er zit maar één ding op: gehoorzamen.

De manier waarop grote techbedrijven hun marktmacht nu laten gelden, laat weinig ruimte over voor alternatieven. Dat zie je bij Amazon, dat producten namaakt zodra andere verkopers in de webwinkel succes hebben. Of de Googlezoekmachine die bij voorkeur doorverwijst naar eigen diensten. Net zoals Microsoft zijn eigen browser Edge blijft opdringen in Windows.

Het zijn stuk voor stuk kleine duwtjes tegen een grote groep gebruikers, bedoeld om consumenten vast te houden. De speelruimte voor zulke praktijken verdwijnt in de hele EU. Ondertussen wordt lokaal al tegengas gegeven. Zoals in Nederland, waar mededingingsautoriteit ACM Apple dwingt om alternatieve betaalmethodes aan te bieden in de App Store.

Brussel wil ook de wildgroei aan gerichte advertenties snoeien. Dat heeft grote consequenties voor de online reclamemarkt. Third party cookies (geplaatst door advertentienetwerken die individuele gebruikers volgen) zijn al uit de gratie. In opkomst: techplatforms die zelf informatie over hun gebruikers verzamelen en advertenties verkopen. Apple doet het, in zijn App Store. Maar ook Microsoft ruikt mogelijkheden. Het softwarebedrijf verzamelt veel informatie van gebruikers van LinkedIn en Xbox en heeft een eigen zoekmachine, Bing, die advertenties toont. Zelfs Windows blijft niet verschoond van reclame; een proefversie van het besturingssysteem toonde onlangs advertenties in Windows Verkenner.

Een foutje, zei Microsoft. Het leek eerder een proefballonnetje, om te zien of er nog meer op te rapen is dan de 18,8 miljard dollar winst die het bedrijf afgelopen kwartaal maakte.

Het zit niet in de aard van de techbedrijven om zichzelf te corrigeren. Hun verdienmodel is gebouwd op het bevoordelen van eigen diensten. En op peuken rapen – hoe klein ook – om te voorkomen dat iemand anders ze opraapt.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie Twitter: @MarcHijinkNRC

