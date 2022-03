Alsof je de Passie voor het eerst beleeft

Godzijdank, we mogen weer. Na twee goeddeels passieloze jaren stromen kerken en concertzalen komende weken weer vol voor uitvoeringen van de twee passies van J.S. Bach: oratoria over het lijden van Christus (voor en tijdens de kruisiging). Tweehonderd uitvoeringen meldt de ‘passiebarometer’ die jaar na jaar minutieus de peilstok prikt in passieland Nederland. En wat blijkt? Onze passietraditie beleeft na twee coronajaren een glansrijke wedergeboorte. Wel is er beduidend minder animo voor bewerkingen. Minder kinderpassies, minder bekorte versies, minder meezing-Matthäussen. Maar dat was een voorspelbare trend. Dit jaar willen we niet korter of makkelijker, we willen eindelijk weer de real deal: drie uur Bach, de jaarlijkse onderdompeling in louterende schoonheid.

Gardiners nieuwe ‘Johannes’

Twee belangrijke cd-releases echoën het hoeragevoel in de zalen. Dirigent en Bach-coryfeé en biograaf John Eliot Gardiner nam zowel de ‘Matthäus’ als de ‘Johannes-Passion’ al meermaals eerder op. De nieuwe ‘Johannes-Passion’ onder zijn leiding (natuurlijk met het Monteverdi Choir en English Baroque Soloists) is een live-product uit de coronatijd; een herinnering aan Goede Vrijdag 2021 vanuit het Sheldonian Theater in Oxford.

Die locatie is noemenswaard omdat de op zich al dramatische ‘Johannes-Passion’ er nog extra theatrale glans door kreeg: Pontius Pilatus sprak er recht vanaf het balkon, letterlijk over Jezus’ hoofd heen.

Wie een cleane uitvoering van Bachs ‘Johannes’ zoekt: kies niet voor deze uitvoering. Je hoort (en ziet op de dvd) dat de musici op afstand werkten. Bijvoorbeeld in de felle maar niet overal even strakke turbae (korte schreeuwkoortjes door druistig volk). Maar in de getroffen sfeer van beklemming en menselijkheid is dit wél een ‘Johannes’ om geboeid te beluisteren.

Een intiem koraal als ‘Wer hat dich so geschlagen’ bezit een dringende intensiteit. De al genoemde turbae worden gezongen met explosieve urgentie. Je hoort dat Gardiner gechoqueerd was door de recente bestorming van het Capitool (januari ’21) en dat hij de parallel tussen de hitsende meutes rondom Jezus en het nu heeft willen benadrukken. Ook opvallend (en een bijproduct van corona): alle solisten zijn Brits en van wisselende kwaliteit – ook in Duitse dictie. Nick Pritchard is een elegante en betrokken evangelist, sopraan Julia Doyle stralend in de aria’s. Bas William Thomas is een ongewoon jeugdige Christus. Tenor Peter Davoren maakt van de ‘regenboog-aria’ ‘Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken’ met wisselend succesvolle maar zeker vermetele variaties een dramatische sleutelaria.

Olympische Passiespelen

Het hoogglanzende raffinement en de internationale eredivisie-zangers die je mist bij Gardiner, tekenen de eerste ‘Matthäus-Passion’ van Raphael Pichon en zijn Ensemble Pygmalion. Over smaak valt in barokmuziek uitstekend te twisten, maar er valt weinig relativerends op te merken over de ruisend dansante elegantie van Pichons interpretatie, de zwierige fraseringen, de glanzend gepolijste perfectie van de zangers en musici.

Pichon kiest voor snelle tempi en grote dynamische contrasten. Ondanks het bedrieglijk dansante ritme sleurt het openingskoor ‘Kommt Ihr Töchter’ je met uitgelichte vioolzuchten en dwingende toonladders in de bassen direct dwingend het lijdensverhaal in, waarna het koor die urgentie moeiteloos oppakt. Julien Prégardien is een droom-Evangelist: lenig in de hoogte, warm in de laagte. Het native-Duits is een extra traktatie. Maar bovenal is Prégardiens voordracht een verrukking van sensitiviteit en intelligentie. Uitersten tussen intimiteit en drama drijven je naar het puntje van je stoel: alsof je het overbekende Lijdensverhaal van verraad en verloochening tot en met graflegging voor het eerst voorgezongen krijgt. Maar Prégardien blijft verteller. Nergens steelt hij de aria-zangers alvast de emotie uit de mond. Het gespitste oren-effect van zijn voordracht geldt overigens ook voor de continuo-ondersteuning ervan: ongewoon rijk en kleurrijk.

Pichon engageerde een sterrencast van solozangers in volle vocale bloei: niet jonger dan dertig, bas Christian Immler (51) de oudste. De solisten versterken de twee koren van elk zestien zangers; in de grote koorscènes wordt zo voldoende massa bereikt (alleen ‘Sind Blitze, Sind Donner’ begint misschien iets iel), terwijl ook de wendbaarheid die Pichons tempi eisen is gewaarborgd. Sabine Devieilhe brengt met haar stralende sopraan met-paradijselijke klaroenregister vrijwel ideale uitvoeringen van ‘Blute nur’, ‘Aus Liebe’ en ‘Ich will dir mein Herze’ schenken. Stéphane Degout is een Christus met diepte én randjes van getourmenteerde menselijkheid. Mezzo Lucile Richardot is met haar wat metalig-kelige timbre een opvallende keuze, maar de virtuositeit van ‘Buss und Reu’ (snel!) en ‘Sehet, Jesus hat die Hand’ zijn bij haar evenzeer in goede handen als het emotie-bombardement van ‘Erbarme Dich’.

En zo loopt er geen schakeltje stroef in deze olympische, intelligente, geoliede ‘Matthäus’. De inzichten van de historische uitvoeringspraktijk zijn geïnternaliseerd, puristische hoekjes rondgeveild, de opname (vanuit de Pierre Boulez-zaal) gelaagd. De koralen zijn verstilde reflectiepunten, de turbae scherp maar gecontroleerd. Zoveel perfectie: het heeft bijna iets tempelachtig ongenaakbaars. Maar wat een schoonheid.

Klassiek J.S. Bach: Matthäus-Passion, Pygmalion / R. Pichon (Harmonia Mundi) ●●●●● J.S. Bach: Johannes-Passion, English Baroque Soloists / Monteverdi Choir / J.E. Gardiner. (DG) ●●●●●