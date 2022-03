ACM kondigt strengere eisen aan voor energiebedrijven

Energiebedrijven moeten eind dit jaar voldoen aan extra eisen. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) woensdag bekendgemaakt. De extra eisen moeten energiebedrijven weerbaarder maken tegen plotselinge prijsstijgingen en zo de kans op faillissementen verkleinen.

Bedrijven moeten onder meer kunnen aantonen dat ze over adequaat risicomanagement beschikken. Daarnaast moeten de leveranciers de financiële continuïteit en de duurzaamheid van hun bedrijfsplan beter onderbouwen. Ook gaan strengere eisen gelden voor de deskundigheid van het bedrijf. De ACM wil de regels vanaf oktober in laten gaan, als het nieuwe ‘stookseizoen’ begint.

ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep vindt dat naast deze nieuwe eisen aanvullende wetgeving nodig is. De toezichthouder wil daarom met minister Rob Jetten (Energie en Klimaat, D66) bespreken of de nieuwe eisen ook in de nieuwe Energiewet verwerkt kunnen worden.

Faillissementen

De ACM kreeg eerder al kritiek vanwege haar toezicht op de energiesector. De toezichthouder zou bij energieleverancier Flexenergie, die in 2018 failliet ging, zwakke plekken over het hoofd hebben gezien. Volgens de curator heeft het bedrijf te makkelijk vergunningen gekregen. Zo zou Flexenergie niet hebben aangetoond „over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten te beschikken” die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering.

Vorig jaar gingen zeven kleinere energieleveranciers failliet door de snelle stijging van de energieprijzen. Het ging onder meer om Welkom Energie, ENSTROGA, en Kleinverbruik Energie Nederland.

