Zwerfafval

Als natuurliefhebber en trashwalker erger ik mij groen en geel aan mensen die afval op straat gooien. Op de fiets passeer ik een vrouw die (expres?) een mondkapje op de grond laat vallen. Tegenwoordig krijg je al snel van alles naar je hoofd dus ik roep zo vriendelijk mogelijk: „Mevrouw, er valt iets uit uw zak.” Haar reactie: „Oh, dat geeft niets, ik heb er nog veel meer.”

