Zorgt ‘CODA’ voor een plottwist tijdens de Oscars?

Het Oscarseizoen loopt op zijn einde en Hollywood maakt zich op voor een onverwacht spannende strijd in de categorie beste film. Professionele Oscar-watchers dachten lange tijd dat die prijs naar The Power of the Dog zou gaan. De prachtige western van Jane Campion is nog altijd frontrunner, heeft de meeste nominaties en kan rekenen op de inzet van de krachtige pr-machine van Netflix. Tijdens de meest recente uitreiking van de Emmy Awards (de belangrijkste tv-prijzen van Amerika) won deze streamer al voor het eerst de meeste prijzen. Ook een historische overwinning voor Netflix tijdens de Oscaruitreiking leek dus bijna onvermijdelijk. Maar Hollywood houdt van plottwists en mogelijk zal er geschiedenis geschreven worden door een andere productie, eentje die te zien is bij een veel kleinere streamingdienst.

De fijne feelgoodfilm CODA van de Amerikaanse regisseur Sian Heder verzamelde in de aanloop naar de 94ste Oscar-uitreiking op 27 maart steeds meer prijzen en wordt op het laatste moment alsnog als kanshebber gezien voor de belangrijkste Oscar. CODA, te bekijken via Apple TV+, dankt die status vooral aan het winnen van de prijs voor beste film tijdens de uitreiking van de Producers Guild of America (PGA), een organisatie van filmproducenten. Een overwinning bij de PGA-awards voorspelt vaak succes bij de Oscars als het gaat om ‘Best Picture’, al is die categorie volgens kenners het moeilijkst te voorspellen.

De tijd dat het technologieconcern Apple een underdog genoemd kan worden, ligt ver achter ons, maar de charmante film van Heder was dat in de Oscarrace in eerste instantie wel. Niet dat CODA (de titel staat voor ‘Child of Deaf Adults’, de film is een remake van de Franse tragikomedie La famille Bélier) uit het niets komt. Apple betaalde tijdens het filmfestival Sundance in 2021 een recordbedrag voor de distributierechten: 25 miljoen dollar.

De film gaat over Ruby, een horend meisje in een verder doof gezin. Ze houdt van zingen en wil na de middelbare school graag een prestigieuze muziekopleiding volgen. Haar ouders willen dat Ruby blijft werken in het vissersbedrijfje van de familie. Het is een klassiek verhaal waarin het wiel absoluut niet opnieuw wordt uitgevonden, maar de uitvoering is sterk. De hoofdrol wordt gespeeld door Emilia Jones, de rollen van de dove personages worden gespeeld door dove acteurs. Vooral Troy Kotsur maakt indruk als de vader van Ruby.

Toen ik CODA thuis aanslingerde wist ik, mede omdat ik het origineel ken, precies welke trucjes door de makers gebruikt zouden worden om de traanklieren in werking te brengen. Toch werden mijn ogen vochtig tijdens de uitstekend uitgevoerde climax. Normaal gesproken zou ik er verder niet lang meer over nadenken: dit is een lichte film met het hart op de juiste plek. Niet meer, niet minder. Er zijn dit jaar genoeg films die meer erkenning verdienen, zoals ook in de Oscar-special van NRC te lezen is (mijn eigen favoriet Licorice Pizza is trouwens vrijwel kansloos).

Wel hoop ik dat CODA alsnog een bioscooprelease krijgt. Apple TV+ speelt in Nederland een zeer bescheiden rol in de markt, waardoor weinig mensen de kans hebben gekregen om de film te bekijken. Ik zou dus zeggen: pak het goed aan doe er wat ouderwetse distributie bij. Want weinig dingen zijn leuker dan samen een lekker potje janken in een grote, donkere bioscoopzaal.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.