Zet Poetin ‘met rug tegen de muur’ chemische wapens in?

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden staat de Russische president Vladimir Poetin „met zijn rug tegen de muur” nu zijn invasie van Oekraïne vastloopt. Dit leidt er toe, zo waarschuwde Biden maandagavond voor een gehoor van ondernemers, dat Rusland kan terugvallen op „zwaardere tactieken”, zoals de inzet van chemische wapens.

Biden wees op de zogenoemde „valse vlaggen” die Poetin hiertoe al aan het plaatsen zou zijn „door te beweren dat wij [de Verenigde Staten] zowel biologische als chemische wapens in Europa hebben – eenvoudigweg niet waar. En ze suggereren ook dat Oekraïne biologische en chemische wapens heeft in Oekraïne. Dat is een duidelijk teken dat hij overweegt om beide in te zetten.”

1 Waar waarschuwen de Amerikanen precies voor?

De Amerikaanse waarschuwingen zijn niet nieuw. Eerder deze maand vroeg Rusland bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een zitting aan over vermeende Amerikaanse ‘biolabs’ in Oekraïne. De VS verweerden zich toen met de verklaring dat er alleen biomedische laboratoria in het land zijn en verweten Rusland valse geruchten over biolabs te willen gebruiken als voorwendsel om zélf biologische of chemische wapens in te zetten.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield wees er op dat „Rusland lang een biologisch wapenprogramma heeft gevoerd in strijd met het internationaal recht” en een „goed gedocumenteerde geschiedenis kent van inzet van chemische wapens”. Daarbij noemde de diplomate ook „de Russische spionnen die Aleksej Navalny en Sergej en Joelia Skripal vergiftigden met zenuwgif”. Daarnaast blijft Moskou ook het Assad-regime in Syrië beschermen, terwijl de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hebben vastgesteld dat dit de afgelopen jaren chemische wapens inzette, bracht Thomas-Greenfield in herinnering.

Rusland-deskundige Fiona Hill, die onder de Amerikaanse president Obama in de nationale veiligheidsraad zat, wees erop dat vader en dochter Skripal de aanslag in Salisbury in 2018 weliswaar overleefden, maar dat de hele Engelse stad destijds gevaar liep.

„Een Britse burger, Dawn Sturgess, kwam om het leven door novitsjok, omdat de moordenaars het in een parfumflesje bewaarden dat ze weggooiden in een inzamelpunt voor liefdadigheid, daar werd het gevonden door Sturgess en haar partner”, zei Hill eind vorige maand in Politico Magazine. „Er zat voldoende zenuwgif in dat flesje om duizenden mensen te doden.”

2 Maar Rusland heeft zijn chemische wapens toch vernietigd?

Officieel wel. Tijdens de Koude Oorlog besloeg het chemische arsenaal van de Sovjet-Unie bijna 40.000 ton aan strijdmiddelen als mosterdgas, fosgeen, VX en sarin. In 1993 ondertekende de Russische Federatie het Verdrag Chemische Wapens en werd het lid van de OPCW, die toeziet op de naleving ervan. Daarmee nam Rusland de verplichting op zich om al zijn chemische wapens te vernietigen en onderwierp het zich aan een streng inspectieregime. In september 2017 maakte de OPCW bekend dat Ruslands gehele wapenvoorraad was vernietigd.

3 En novitsjok dan? Is dat geen chemisch wapen?

Vanaf begin jaren zeventig werkten sovjetwetenschappers aan een nieuwe generatie zenuwgiffen die ze de codenaam ‘novitsjok’ (nieuwkomer) meegaven. De werking komt overeen met middelen als VX of sarin: ze verstoren de overdacht van prikkels tussen de zenuwen, wat leidt tot verlamming en verstikking. Al direct na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 spraken voormalige wetenschappers over novitsjok, maar de stof werd niet op de lijst van verboden strijdmiddelen van de OPCW gezet. Na de aanslag op de Skripals in 2018 gebeurde dat alsnog.

Uit onthullingen van onder meer onderzoeksplatform Bellingcat is gebleken dat Rusland novitsjok maakt en inzet voor het vergiftigen van tegenstanders als de Skripals en Navalny. Omdat novitsjok inmiddels op de lijst van verboden middelen staat, overtreedt Rusland hiermee het Verdrag Chemische Wapens. Daarmee staat niet vast of het middel geschikt is om in grote hoeveelheden te worden geproduceerd en te worden ingezet op het slagveld.

4 Waar zijn in het recente verleden chemische wapens ingezet?

Al in de Eerste Wereldoorlog werden op grote schaal chemische wapens gebruikt, zowel door de Duitsers als de geallieerden. In 1918 zou de jonge korporaal Adolf Hitler in een loopgraaf in het Belgische Ieper tijdelijk blind zijn geraakt door een Britse mosterdgasgranaat. Andere veelgebruikte stoffen waren chloorgas en fosgeen. Naar schatting vielen er zo’n 100.000 doden door gifgassen.

De grootste aanval met chemische wapens uit de afgelopen decennia was in 1988, toen de Iraakse heerser Saddam Hussein in de Irak-Iranoorlog de stad Halabja, die onder controle stond van Koerdische rebellen en Iraanse legereenheden, gedurende vijf dagen bestookte. Waarschijnlijk zijn hierbij het blaartrekkende mosterdgas en de zenuwgassen sarin en VX ingezet, met 5.000 doden tot gevolg.

In 1994 moesten in de Japanse stad Matsumoto honderden mensen in het ziekenhuis behandeld worden nadat er een sterk ruikende wolk door hun woonwijk was gedreven. Het bleek een aanval met zelfgemaakte sarin, uitgevoerd door de sekte Aum Shinrikyo (‘Hoogste Waarheid’), die geloofde in het einde der tijden. Zeven inwoners overleefden het niet. Een jaar later liet de sekte het gas los in drie metrolijnen in Tokio. Gevolg: dertien doden en 5.500 gewonden, wat wel laat zien dat blootstelling aan dit gas niet per se dodelijk is.

Hét strijdtoneel waar in het recente verleden chemische wapens zijn gebruikt is Syrië. Vooral het leger van president Assad, maar ook terreurgroep Islamitische Staat heeft zich er schuldig aan gemaakt. De eerste bekende en tevens grootste aanval was in de nacht van 21 augustus 2013, toen het Syrische leger raketten met sarin afschoot op woonwijken in Ghouta, aan de oostkant van Damascus. Er kwamen 1.400 mensen om, onder wie ruim 400 kinderen. De wereld was geschokt.

Drie weken later sloot Syrië zich op aandringen van Rusland aan bij het Verdrag Chemische Wapens. In opdracht van de Veiligheidsraad werden Assads chemische wapens naar het buitenland gebracht en vernietigd. Dat bleek echter niet het einde van de chemische oorlogvoering in Syrië. In de jaren erna voerde het regime nog tientallen andere aanvallen uit op verschillende steden, meestal met sarin of chloorgas. Die aanvallen werden toegedekt door Moskou. In 2017 gebruikte Rusland zijn veto in de Veiligheidsraad om ervoor te zorgen dat de inspectiemissie van OPCW en VN in Syrië niet werd verlengd.

5 Welk militair voordeel zou Rusland beogen met de inzet van chemische of andere onconventionele wapens?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden chemische wapens op grote schaal ingezet, maar zorgden ze nergens voor een militaire beslissing. Ook de meer recente inzet in Syrië lijkt nergens doorslaggevend te zijn geweest. Wat geldt voor chemische wapens telt twee keer voor de inzet van biologische wapens: eigen troepen kunnen er ook het slachtoffer van worden.

Bij de inzet van kernwapens is het effect uiteraard wel doorslaggevend geweest. In 1945 bleken de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki een effectief middel om Japan tot de overgave te dwingen. Maar nu de VS en Rusland over genoeg kernkoppen beschikken om de wereld meerdere malen in de as te leggen lijkt het overschrijden van de ‘nucleaire grens’ een grote stap. Rusland wil het gebruik echter niet uitsluiten, zo verklaarde Poetins woordvoerder dinsdag tegen CNN. Van oudsher spreken Sovjet- en Russische militaire doctrines in lossere termen over de inzet van (tactische) kernwapens op het slagveld dan het Westen.

6 Hoe zouden de VS reageren als Poetin massavernietiginswapens inzet in Oekraïne?

De regering-Biden spreekt zich hier niet hardop over uit. Ze is heel duidelijk dat ze „elke centimeter NAVO-grondgebied” zal verdedigen, maar niet direct zal interveniëren in Oekraïne. De vraag is of dit laatste kan veranderen als Poetin biologische, chemische of nucleaire wapens inzet in Oekraïne.

Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki ontdook vorige week die vraag. „Als Rusland besluit om chemische wapens te gebruiken, dan zal er zonder twijfel een zware reactie van de wereldgemeenschap volgen”, zei ze. Washington lijkt te willen vermijden om chemische wapens te kwalificeren als een zogenoemde ‘rode lijn’, waar Rusland niet straffeloos overheen kan gaan. De regering-Obama deed dit in 2012 wel tijdens de Syrië-oorlog – om vervolgens toch niet in te grijpen toen Assad onder meer chloorgas inzette.

7 Welke verdragen schendt Rusland als het chemische wapens inzet?

Als alleen al blijkt dat Rusland chemische wapens bezit, schendt het het Verdrag Chemische Wapens. Dat verbiedt het ontwikkelen, produceren, verwerven, opslaan of vervoeren van dit soort middelen. Sinds 2018 mag de OPCW niet alleen feiten over het gebruik van chemische wapens vaststellen, maar ook de daders aanwijzen, een wijziging in de regels waartegen Rusland en Syrië zich hevig hebben verzet. In 2020 concludeerde de organisatie dat drie aanvallen in 2017 in Syrië inderdaad zijn toe te schrijven aan het regime. Of die conclusies houdbaar zijn voor een strafrechter is echter onzeker.

Mocht Biden gelijk krijgen en Rusland inderdaad chemische wapens inzetten in Oekraïne, dan zal dat niet alleen de aandacht trekken van de OPCW, die een onderzoek kan gelasten, maar ook die van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat is direct na het uitbreken van de oorlog vorige maand een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Volgens het Statuut van Rome, het ‘wetboek’ van het hof, is het gebruik van giftige stoffen strafbaar als een oorlogsmisdaad.