Zelensky herhaalt bereidheid van NAVO-lidmaatschap af te zien

Volodymyr Zelensky is bereid om van een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne af te zien, als daarmee de oorlog met Rusland stopt. Dat zei de Oekraïense president maandagavond in een interview met Oekraïense media. Een middenweg waarin Oekraïne bescherming van NAVO-landen krijgt zonder lidmaatschap is ook mogelijk, zei Zelensky. „Dat is voor iedereen acceptabel: voor het Westen, dat niet weet wat ze met ons aan moeten in de NAVO, voor Oekraïne, dat veiligheidsgaranties wil, en voor Rusland, dat geen NAVO-uitbreiding wil.”

Later wil Zelensky met de Russische president Poetin aan tafel. „Zonder een ontmoeting met de Russische president kunnen we niet volledig begrijpen wat zij bereid zijn om te doen om de oorlog te stoppen.” Hij wil het onder andere hebben over de Krim en de Donbas, Oekraïense regio’s die door Rusland bezet zijn. Daarover wil hij geen beslissing nemen zonder de Oekraïense bevolking te raadplegen, zei hij in het interview. Zelf wil hij de twee gebieden niet aan Rusland afstaan. Verder wil Zelensky dat Rusland het niet meer over „denazificatie” van Oekraïne heeft.

Het is niet de eerste keer dat Zelensky het heeft over het opgeven van een mogelijk Oekraïens NAVO-lidmaatschap. Vorige week zei hij in een videotoespraak dat Oekraïne „de waarheid” moet erkennen dat de NAVO het land waarschijnlijk niet zou toelaten. Toen ging het erom dat onmiddellijk lidmaatschap tot escalatie van de oorlog zou leiden, terwijl het opgeven van het NAVO-lidmaatschap nu een inzet van vredesonderhandelingen is.

