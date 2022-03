‘We wilden Fortuyn vooral niet op een voetstuk plaatsen’

Het plan voor de serie ontstond vier jaar geleden. In de VS was Donald Trump aan de macht gekomen, een voldongen feit dat veel mensen in de wereld lange tijd onmogelijk hadden geacht. In het Verenigd Koninkrijk hadden de populisten het Brexit-referendum naar zich toe getrokken, met verstrekkende gevolgen. „Het voelde alsof zich in vijftien jaar tijd een transitie had voltrokken waarvan wij in Nederland in het jaar na 9/11 een voorproefje hadden gezien”, vertelt scenarist Pieter Bart Korthuis (Penoza). „De politieke aardverschuiving die de opkomst van Fortuyn veroorzaakte, was een voorbode voor de rest van de wereld.”

Samen met collega Nathan Vecht begon hij te grasduinen in de roerige Nederlandse politiek van die tijd. Tijdens de paarse kabinetten woekerde er een onvrede in Nederland die de flamboyante Pim Fortuyn na de aanslagen op de Twin Towers wist te kanaliseren. De gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, PvdA-leider Ad Melkert, wist zich moeilijk raad met de ferme taal die Fortuyn bezigde over immigratie. „We besloten al snel een aantal dingen goed af te bakenen”, vertelt Korthuis. „De periode die wij belichten, beslaat niet meer dan een jaar, al duurden zowel de politieke ambitie van Fortuyn als de machtsstrijd binnen de PvdA langer. Ook kozen we drie thema’s die in de serie vooral worden belicht: migratie, inkomensongelijkheid en nieuwe media.”

Veel scènes in de serie zijn uitgebreid gedocumenteerd; voor andere momenten moesten de scenaristen op eigen kracht reconstrueren wat er exact is gezegd of gebeurd. Zij praatten met veel mensen die betrokken waren bij Fortuyn en Melkert in die periode, maar sommige hoofdpersonages zoals Melkert zelf wilden niet meewerken. „Veel meningen kan je wel deduceren op basis van andere interviews”, legt Korthuis uit. Als voorbeeld noemt hij de ‘nacht van Fortuyn’ toen Leefbaar Nederland afscheid van haar lijsttrekker nam. „De quotes van Fortuyn vlak voor de moord, in de uitzending van Ruud de Wild, waren een cadeau. Hoe wrang het ook klinkt, maar als scenarist hadden we niet kunnen bedenken dat iemand op zo’n moment uitspraken doet over hoe oud hij wil worden en hoe hij tegen de dood aankijkt.”

Ramsey Nasr als Ad Melkert en Carly Wijs als Gerdi Verbeet in de serie ‘Het jaar van Fortuyn’.

Emoties

Regisseur Michiel van Jaarsveld (De Maatschap) werd ook meteen warm voor het idee voor een serie over die bijzondere periode. „Er zijn weinig gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis die zo veel emoties losmaakten bij zo’n groot deel van de bevolking”, stelt hij. „We wilden wel de mens achter Fortuyn tonen, maar er tegelijkertijd ook voor waken hem niet op een voetstuk te plaatsen. Dat was te veel eer geweest: hij staat vooral voor een politiek verschijnsel waar de samenleving na twintig jaar nog steeds mee worstelt.”

Hoewel de onderliggende thematiek zwaar en urgent is, ligt het tempo van Het jaar van Fortuyn hoog en zit er opvallend veel humor en lucht in het verhaal. „Niemand gaat kijken naar een serie waarin alleen maar droge politieke standpunten worden uitgewisseld”, legt Van Jaarsveld uit. „Tijdens het praten over Fortuyn en Melkert zagen we gaandeweg steeds meer de ironie in de situatie. Ze stonden op sommige punten politiek gezien helemaal niet zo heel ver van elkaar vandaan: allebei probeerden ze de arbeidersklasse aan te spreken. De botsing tussen de twee lag vooral in de strijd tussen de nieuwkomer en het establishment. Het kwam alleen door hun persoonlijke verschillen dat ze zo enorm botsten.”

Dat contrast hebben de makers flink uitgelicht, wat opvallend veel komische momenten oplevert. „Tegelijkertijd wilden we wel met respect omgaan met mensen als Fortuyn en Melkert”, beklemtoont de regisseur. „Het is te gemakkelijk om te blijven hangen in de paar iconische beelden die iedereen kent, zoals de foto na de confrontatie tussen het tweetal bij dat beroemde debat. Melkert was zo veel méér dan de chagrijnige man die de hele wereld van dat moment heeft onthouden.”

Klassiek personage

De twee politieke opponenten worden gespeeld door Ramsey Nasr (als Melkert) en Jeroen Spitzenberger. Ook de acteurs weten, ondanks de make-up en de haarstukjes, heel knap weg te blijven van een satirisch programma als Koefnoen. „Natuurlijk zijn er bepaalde elementen die je zowel in een sketch als een serie gebruikt om de essentie van een persoon als Fortuyn te vatten”, legt Spitzenberger uit. „Het was een heel uitgesproken persoon. Dat geeft je als acteur een paar heel duidelijke piketpaaltjes waar je mee kan werken: zijn kleding, zijn klank, zijn manifestatie.”

Maar het doel van satire en drama is wezenlijk anders, voegt de hoofdrolspeler meteen toe. „Met een sketch probeer je met stereotyperingen binnen een paar minuten punten te scoren. Ik wilde echt verder kijken dan één scène. Ik heb Fortuyn behandeld als een klassiek personage: wat waren zijn drijfveren en intenties? Achter al die maniertjes was ook hij een man met ambities en kwetsbaarheden die geloofde dat hij iets kon verbeteren in Nederland. Hij was oprecht verbijsterd door de blinde vlekken van de gevestigde orde.”

Een vreemd hoogtepunt om te draaien was de moord op Fortuyn op 6 mei 2002. Iets na zes uur liep de LPF-politicus de studio van 3FM uit waar activist Volkert van der Graaf hem opwachtte. Een deel van de opnames werd gedraaid op de parkeerplaats waar nu nog steeds een gedenkplaatje ligt op de plek waar hij stierf. „Ik vroeg me terwijl ik daar lag heel erg af wat hij moet hebben gedacht. Je waant je veilig in een land waar we discussies uitpraten en standpunten uitwisselen. En opeens staat er een gek voor je die jou om die reden het leven ontneemt.”

Ook regisseur Van Jaarsveld vond dit vermoedelijk de moeilijkste scène om te draaien en vooral te monteren. „Juist het einde van Fortuyn wilden we op geen enkele manier manipuleren of uitvergroten”, legt hij uit. „We hebben meerdere versies gedraaid, maar in de montage toch besloten de gruwelijkste beelden – hoe realistisch ook – niet te gebruiken. We wilden niet dat de kijker van afschuw de blik zou afwenden, maar dat de kijker na de moord vooral heel stil zou zijn.”

De serie Het jaar van Fortuyn is vanaf 25 maart te zien op NPO 1 en NPO Plus.