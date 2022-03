Waarom je je niet blind moet staren op een index zoals de AEX

Ze zijn onmisbaar in het economiekatern in de krant: de koersen van de Amsterdamse AEX, en de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven. Want wat zijn vandaag de stijgers op de beurs, en welke aandelen zijn gekelderd? Een overkoepelende beursindex, zoals de AEX of S&P 500, is een belangrijke economische graadmeter. Maar waar bestaat zo’n index eigenlijk uit? Hoe komen ze tot stand? En waarom is iedereen zo gefixeerd op een paar van die indices?

Het onderzoek van Amerikaanse onderzoekers naar de indexindustrie is hier te lezen. En een overzicht van alle indexen ter wereld vind je bij brancheorganisatie Index Industry Association (IIA).