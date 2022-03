Voor moord veroordeelde nationalist had martelaarsstatus op Corsica

Was de maandag overleden Corsicaanse activist Yvan Colonna (61) een nietsontziende moordenaar, of een dappere nationalist die onterecht keihard is aangepakt door de Franse staat? Het antwoord op deze vraag hangt af van waar je haar stelt: de herinnering aan Colonna is op Corsica totaal anders dan in continentaal Frankrijk.

Yvan Colonna groeit in de jaren zestig op in de Corsicaanse stad Ajaccio, zijn vader Jean-Hugues Colonna was afgevaardigde voor de Socialistische Partij. Na een paar jaar in Nice gewoond te hebben, keert Colonna in de jaren tachtig terug naar het Île de Beauté, waar hij geitenhouder wordt.

Hij sluit zich aan bij het Nationaal Bevrijdingsfront van Corsica (FLNC), dat strijdt voor meer autonomie. Volgens sommige bronnen raakt hij betrokken bij gewelddadige aanslagen, maar hiervoor is hij nooit veroordeeld. Als de FLNC in de jaren negentig uit elkaar valt in elkaar bestrijdende partijen, lijkt Colonna afstand te nemen.

Maar dan wordt in februari 1998 de Franse prefect op Corsica, Claude Érignac, vermoord. Een nationalistisch commando dat zich Les Anonymes noemt, stelt dat hij moest sterven omdat hij de „koloniale staat” Frankrijk representeerde en geen oog had voor de wensen van nationalistische Corsicanen. De liquidatie schokt de natie: het was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een prefect werd vermoord. President Jacques Chirac spreekt van „een barbaarse daad”.

Er volgt een groot politieonderzoek waarbij Corsica wordt uitgekamd en verdachten die achteraf onschuldig bleken, maanden vastzitten. Uiteindelijk worden er acht verdachten aangewezen, die de naam van Colonna noemen als medeplichtige; hij zou de verkenner zijn geweest. Hijzelf ontkent betrokkenheid.

Colonna de martelaar

Vanaf 1999 zoekt de politie de Corsicaan, waarvoor zij de hele wereld afreist. Maar de nationalist, die zijn korte coupe en kale kin heeft ingewisseld voor een wilde haardos en idem baard, verblijft gewoon op een afgelegen plek op Corsica waar hij doorgaat met geiten hoeden. Het lukt hem lang uit het zicht te blijven, dankzij de bescherming van zijn eilandgenoten, van wie de meesten een diep wantrouwen voelen jegens de staat en geloven dat hij onschuldig is. In de Corsicaanse traditie worden zogenoemde bandits d’honneur (erebandieten) daarom beschermd tegen de gendarmerie. In 2003 wordt Colonna toch in de kraag gevat, waarna hij wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Colonna’s filmische onderduikactie groeit uit tot een volksvertelling. Grootouders en ouders vertellen aan hun (klein)kinderen hoe de nationalist zich verschuilde voor de oneerlijke politie en te hard werd bestraft voor iets wat hij mogelijk niet had gedaan. Dat de Franse staat tot onvrede van de familie weigert hem over te plaatsen naar een gevangenis op het eiland, omdat hij daar niet veilig zou zijn, draagt bij aan zijn martelaars-imago.

Uiteindelijk blijkt hij op het vasteland echter evenmin veilig: op 2 maart wordt hij aangevallen door een moslimextremist en drie weken later overlijdt hij aan zijn verwondingen.