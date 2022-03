Volt-fractie stemt Gündogan weg

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is dinsdag door haar twee fractiegenoten Laurens Dassen en Marieke Koekkoek uit de Volt-fractie gezet. Dat heeft Dassen vandaag in de Tweede Kamer bevestigd. Zelf was Gündogan niet aanwezig bij de fractievergadering, waarbij Dassen en Koekkoek besloten dat ze de fractie moest verlaten. Ze ligt met koorts op bed, zei ze tegen de NOS.

Gündogan heeft haar visie op het besluit in een mail naar de fractie gestuurd, zei Dassen, waarin ze tegen haar schorsing stemt. Voor de uitkomst maakte dat niet uit. Gündogan zei eerder dat ze hoe dan ook Kamerlid zou blijven, wat zou betekenen dat ze een nieuwe groep in de Kamer vormt. Volt zou Gündogan in dat geval ook royeren uit de partij, meldt ANP.

Volt schorste Gündogan op 13 februari uit de fractie vanwege meldingen van ongewenst gedrag. De rechter dwong Volt om haar weer terug in de fractie te nemen nadat Gündogan daarover een kort geding aanspande. Volgens Dassen gaat Volt nu niet meer tegen die uitspraak in beroep.

Volt en Gündogan zochten vervolgens toenadering tot elkaar. Nadat NRC de verhalen van vijf Volt-leden over het gedrag van Gündogan publiceerde, zei Gündogan bij Jinek dat ze haar aangiftes van smaad en laster tegen partijleden juist uitbreidde. Dat was voor Volt reden om haar opnieuw uit de fractie te zetten, zei Dassen dinsdag. „Dat laat zien dat de relatie ontwricht is en dat we niet meer met elkaar verder kunnen.”

Met medewerking van Petra de Koning.