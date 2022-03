Uitgeverij haalt omstreden boek over verraad Anne Frank uit handel

Het omstreden boek Het verraad van Anne Frank is door de uitgever Ambo Anthos uit de handel gehaald. Dinsdag publiceerden zes historische experts een zeer kritisch onderzoek over de manier waarop het coldcaseteam te werk is gegaan. Hun conclusies zijn voor Ambo Anthos aanleiding om het boek, waarin de Joodse notaris Arnold van den Bergh als waarschijnlijke verrader van de familie Frank is genoemd, per direct niet meer te leveren. De uitgever vraagt boekhandelaren om hun voorraad te retourneren. Dat maakte Ambo Anthos dinsdagavond bekend.

Het boek van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan over het onderzoek naar het verraad van de familie Frank is al langer het mikpunt van kritiek. In januari presenteerde het coldcaseteam de bevindingen na jarenlang onderzoek. In binnen- en buitenland genereerde het onderzoek veel aandacht, maar vooral historici oordeelden dat de bewijsvoering voor het waarschijnlijke verraad van de Joodse notaris Van den Bergh rammelde. Dinsdag constateren de experts dat het onderzoek waar het boek over gaat „stoelt op verkeerd bronnengebruik en ondeugdelijke argumentatie”.

De initiatiefnemers bleven achter hun conclusies staan, maar uitgeverij Ambo Anthos bood enkele weken na de publicatie haar excuses aan „eenieder die zich door het boek gegriefd acht” voor de inhoud van het boek. De directeur van de uitgeverij erkende dat een „kritischer houding” mogelijk was geweest. Ook was de uitgeverij terughoudend met een extra druk. Ondertussen bleef de kritiek op het onderzoek aanhouden.