Uit de as herrezen Genesis klinkt beter als het publiek zingt

Een beproefde merknaam is goud waard, zo blijkt maar weer. Van de Britse popgroep Genesis werd weinig meer vernomen sinds de reünie-tour uit 2007. In 2011 kondigde frontman Phil Collins zijn afscheid als actief muzikant aan, onder meer omdat hij wegens medische complicaties geen drums meer kon spelen. In zijn autobiografie Not Dead Yet uit 2016 herhaalde Collins dat hij definitief met pensioen was. Vier jaar later kwam daar opeens de aankondiging van de Last Domino?-tour. Let op het vraagteken. Zelfs een progressieve rockgroep ontkomt niet aan het Heintje Davids-effect.

De oorspronkelijke zanger Peter Gabriel en gitarist Steve Hackett doen al sinds 1977 niet meer mee. Genesis vond zichzelf opnieuw uit als het hitparadefenomeen van ‘Mama’ en ‘I Can’t Dance’ in de triobezetting van Collins, bassist Mike Rutherford en toetsenman Tony Banks. Phil Collins hield er naast de band een succesvolle solocarrière op na met hits als ‘In the Air Tonight’ en de Supremes-cover ‘You Can’t Hurry Love’. Ze ontbreken op de setlist van het uit de as herrezen Genesis, dat het eerste van twee concerten in de Ziggo Dome doodleuk begon met een introtape van het nummer ‘Dead Already’ van soundtrackcomponist Thomas Newman.

Bureaustoel

Grappig, maar met een wrange bijsmaak. Met zijn 71 jaar is Phil Collins door de gevolgen van een gecompliceerde rugoperatie gedwongen zijn publiek vanuit een bureaustoel toe te zingen. Zijn stem haalt de hoge noten niet meer en mist de kracht om de ambachtelijk spelende band vooruit te stuwen. Collins compenseert dat met een krakende horrorstem in ‘Mama’. Onderuit gezakt laat hij het publiek in ‘The Lamb Lies Down OnBroadway’ de zang overnemen: „Als jullie zingen klinken wij beter!”

Het gespeelde repertoire stamt uit de jaren 1973-’91, met verrassend veel materiaal uit de Peter Gabriel-periode. De artistieke kloof tussen de symfonische Genesis en de hitgroep uit de jaren tachtig wordt gedicht door de twintigjarige Nic (zoon van Phil) Collins met veel spierballenvertoon achter het drumstel. Na een opmerking over de oorlog in Oekraïne is ‘Land Of Confusion’ een gênante vertoning, met een animatievideo van een stad bekogeld met wc-rollen en een vluchtelingenstroom van keurige mannen in zwarte pakken. Pas aan het eind, na de het meest recente nummer ‘I Can’t Dance’ dat ook alweer 31 jaar oud is, lijkt het of Collins opbloeit in nog ouder werk. Zijn twee en een half uur zitten er dan bijna op. Met een stok strompelt hij van het podium.

Pop Genesis. Gehoord: 21/3 Ziggo Dome, Amsterdam. Herhaling 22/3. ●●●●●