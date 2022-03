Oscar-favoriet ‘The Power of the Dog’ is de kroon op Jane Campions oeuvre

Natuurlijk moet Jane Campion die Oscar krijgen voor haar regie van The Power of the Dog. En die andere elf voorgestelde Oscars (voor de acteurs, voor de camera, voor de hele film en nog zo wat) moeten er ook naartoe. Die film is overspoeld met prijzen, daar kunnen die Oscars ook nog wel bij, graag zelfs. Maar zo niet, ook dan vind ik het een meesterwerk. De kroon op Jane Campions oeuvre, waar alles samenvloeit wat ze sinds een jaar of dertig zat uit te vlooien, in acht speelfilms en een tv-serie, en zonder één misser.

In The Power of the Dog zet ze haar tanden in de western, met ruige cowboys die golvende koeienlijven over de prairie jagen. Hun baas introduceert ze van onderaf, onder een helblauwe hemel. Hij torent boven ons uit op zijn paard, zijn indrukwekkende gezicht afwerend onder zijn hoed. Dit is de Clint Eastwood van de film, concluderen we, de eenzame held met het machtige hart. Maar we staan op het verkeerde been. Dit is Benedict Cumberbatch. Hij is een Brit en hij speelt, met het juiste accent dat wel, een duistere man. Een treurbeuk, een rancuneuze wolf. Een agressieve ramp.

Campion is een Nieuw-Zeelandse maar ze beheerst het idioom van de western tot in de puntjes. Dat genre mag heilig zijn voor Amerikaanse filmers, zij gaat er haar Nieuw-Zeelandse gang mee. Ze herformuleert het volledig, al loopt ze er niet mee te koop. Zo realiseerde ik me pas achteraf dat in deze film de traditionele revolverheld ontbreekt. Er is geen shoot-out. Geweld is de norm, maar het voltrekt zich via intimidatie. Er is niet eens een saloon-gevecht.

Campion beheerst het idioom van de western tot in de puntjes

Eenlingen

The Power of the Dog vertelt het verhaal van vier mensen, twee broers, een vrouw en haar pas-volwassen zoon. Alle vier zijn ze op hun eigen manier zwak, alle vier zitten ze gevangen in de wereld van het wilde westen. Alle vier zijn ze eenlingen zoals Jane Campion ze opvoert sinds haar allereerste speelfilm:Sweetie(1989). Een film over twee volwassen zussen, opgesloten in de benepen conventies van Nieuw-Zeeland. De een geeft mee, de andere werkt tegen. Hardvochtig en hilarisch, en doordrenkt van het totale verdriet.

Jane Campion (met bril) en haar director of photography Ari Wegner.

Een jaar later al kwam Campions volgende film uit, An Angel at my Table, over een ziekelijk verlegen vrouw – zo onaangepast dat ze in een gesloten inrichting belandt. Over haar surrealistische jeugd. Over haar literaire succes in absurde eenzaamheid. Over haar geluk, in de achtertuin van een van haar vele zusters (er verdronken er een paar). Allemaal waargebeurd, het is de biografie van de schrijfster Janet Frame (lees haar, ze had de Nobelprijs voor literatuur moeten krijgen).

Met deze film consolideerde Campion haar reputatie. Haar visie op de overgevoelige eenling als oerkracht bouwde ze verder uit met haar volgende film, The Piano (1993) met een uitgehuwelijkte, gehandicapte vrouw in de wildernis en stuwde hem verder op in haar volgende prachtfilm, The Portrait of a Lady (1996). Daarin speelt Nicole Kidman een op zichzelf aangewezen 19de eeuwse erfgename die per ongeluk echt houdt van de man die haar trouwt om haar geld. Allemaal films met vrouwelijke personages in het brandpunt. Hun verscholen verzet interesseert haar.

Feniks

In The Power of the Dog onderscheidt ze die wanhoop bij mannen en vrouwen. Nu waaieren haar eenlingen in vier richtingen uit. Eentje verschuilt zich in decorumverlies (zie Sweetie). Eentje zoekt dekking in een harnas van absolute eerlijkheid (zie The Portrait of a Lady). De derde bewaart een gevaarlijk geheim (hij houdt van mannen, dat is nauwelijks een spoiler, de tekenen zijn direct al legio). Tegenover hem staat de vierde eenling, een fragiele jongen, voor het verlies geboren (zie An Angel at my Table). Maar kijk hoe die jongen een gewond konijn uit zijn lijden verlost. Hij aait het, kalmeert het. En knak! daar gaat het nekje. Wie bekend is met het oeuvre van Campion is nu gewaarschuwd. Die weet dat haar zwakkeling een feniks is, met de agressor als de as waaruit deze feniks zal herrijzen.

Campion is een gedetailleerde regisseur. Ze is een zegen voor acteurs, vraagt hen klein te doen en groot te voelen, met aangrijpend resultaat. Benedict Cumberbatch speelt in The Power of the Dog een soort levensgevaar. Hij wordt benaderbaar maar blijft angstaanjagend aan zijn ketting rammelen, net als Campion dat klaarspeelde met Harvey Keitel in The Piano en John Malkovich in The Portrait of a Lady. Dat zijn spectaculaire rollen. Maar zie wat ze op de vierkante centimeter doet met Kirsten Dunst en Jesse Plemons als verstandsgehuwden. Geen grote liefde, maar een stel dat warmte zoekt en de liefde afdwingt. We zien ze in de verte, we voelen ze dichtbij.

Ragfijn commentaar

Campion eist dat we kijken. Alles wat er te weten valt, geeft ze weg, maar niet met woorden, het zit in haar beelden. Soms smijt ze het in je gezicht, zoals de hand die op en neer gaat langs een stijve zweep – een erotisch sous-entendre. Soms besef je pas later dat je van alles al wist. Sowieso is het de moeite waard om de films van Jane Campion voor een tweede keer te bekijken, pas dan geven ze zich bloot. Personages kantelen, de witte cowboyhoed die opduikt in de duistere hal krijgt betekenis omdat je weet wat er komt. En de landschappen, de wolken, een smal pad, leveren een ragfijn commentaar.

Vanaf het begin was ik verslaafd aan Jane Campion. Ik zag Sweetie en ik smeekte de goden: alsjeblieft, laat die vrouw doorgaan met filmen. Ze schonk aan mij en aan de rest van het filmpubliek een reeks instant klassiekers. En daar moet ze niet mee ophouden.

Academy Awards 2022

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 maart worden voor de 94ste keer de Oscars of Academy Awards uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles. Grootste kanshebber bij werelds belangrijkste filmprijzen is western ‘The Power of the Dog’, maar ook films als musical ‘West Side Story’ en oorlogsmemoire ‘Belfast’ maken dit jaar kans op beeldjes. De pre-show en rode loper zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd te zien op de 24-uurs filmzender FilmBox, de live-show begint om 02.00u. FilmBox is tijdens de Oscar-uitreiking ook te zien op kanaal 13 voor Ziggo-abonnees.

Academy Awards 2022 In de nacht van zondag 27 op maandag 28 maart worden voor de 94ste keer de Oscars of Academy Awards uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles. Favoriet ‘The Power of the Dog‘ is een meesterwerk, waar alles samenvloeit wat Jane Campion in acht speelfilms en een tv-serie zat uit te vlooien, zonder één misser. Columnist Thijs Schrik vraagt zich af: zorgt ‘CODA’ voor een plottwist tijdens de Oscars? Wat zijn de Oscarfavorieten van vakgenoten uit Nederland en België? Onder anderen producent Paula van der Oest, regisseur Lukas Dhont en cameraman Rolf Dekens kiezen elk een favoriete Oscarkandidaat. De Oscarcampagne van films begint lang voor de ceremonie. Soms komt het campagnebudget in de buurt van het productiebudget. ‘Drive My Car’, genomineerd voor vier Oscars, komt deze week in de bioscoop. Wie is de zachtmoedige Japanse regisseur die momenteel een internationale zegetocht beleeft?