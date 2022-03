Staatstoezicht: meer gaswinning uit Groningen onveilig

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) raadt extra gaswinning uit Groningen af. Dat schrijft inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) in een brief die dinsdag is gepubliceerd.

„In de huidige situatie is de veiligheid van de inwoners van Groningen onvoldoende geborgd”, staat in de brief. „Er zijn duizenden huizen waar de kans op instorting bij een zware aardbeving te groot is.” De gezondheidsrisico’s zouden „substantieel” zijn.

In januari, voordat Rusland Oekraïne binnenviel, werd bekend dat de gaskraan waarschijnlijk weer verder open zou moeten, terwijl die dit jaar juist zou worden dichtgedraaid. Redenen daarvoor waren een gestegen vraag uit Duitsland en de uitgestelde opening van een stikstoffabriek die nodig is om gas uit het buitenland om te vormen voor Nederlandse huishoudens. Vijlbrief vroeg het SodM daarom om advies.

De oorlog in Oekraïne kwam daar in februari bij. Na het uitbreken van de oorlog noemde Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) extra gas uit Groningen een „aller-, allerlaatste redmiddel” voor als Rusland de gastoevoer sluit, maar volgens het SodM moet dat concreter. Kockelkoren schrijft dat het kabinet duidelijk moet maken in welk geval er precies meer Gronings gas nodig is.

Het kabinet legde drie scenario’s aan het SodM voor waarin de gaswinning met verschillende tempo’s verlengd en verhoogd zou worden. Groningers moeten meebeslissen over welk van die scenario’s het wordt, vindt Kockelkoren, hoewel de verschillen uiteindelijk klein zijn. In alle scenario’s wordt er meer gas gewonnen, dus ze zijn „allemaal nadelig voor de veiligheid van de inwoners van Groningen.”