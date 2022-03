Shell in hoger beroep in klimaatzaak van Milieudefensie

Shell heeft vanmorgen zoals aangekondigd officieel beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank in de zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Die milieuorganisatie kreeg in mei vorig jaar van de rechter gelijk: Shell moet de uitstoot van al zijn broeikasgassen in lijn brengen met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Concreet betekent dit volgens de rechter dat het olieconcern zijn wereldwijde uitstoot voor 2030 met 45 procent moet reduceren (ten opzichte van 2019). Daarbij gaat het om een verplichting voor alle activiteiten van Shell die nodig zijn om olie en gas te winnen, en om „een inspanningsverplichting” voor de uitstoot die de klanten veroorzaken als ze Shell-producten gebruiken – de ‘scope 3-emissies’.

Vooral dat laatste steekt bij de directie van Shell. In een artikel op het sociaal netwerk LinkedIn legt directeur Marjan van Loon uit waarom het bedrijf heeft besloten in beroep te gaan. „We vragen ons in het bijzonder af hoe wij verantwoordelijk kunnen worden gehouden om deze uitstoot te verlagen, terwijl onze klanten zelf geen juridische verplichting hebben om hun uitstoot te verlagen”, schrijft Van Loon.

Shell heeft volgens haar bijvoorbeeld geen invloed op het besluit van klanten om een elektrische auto aan te schaffen. „Wij ontwikkelen en leveren deze schone alternatieven, dat zien wij ook als onze taak, maar we laten de keuze aan de klant”, schrijft ze.

Daarnaast vindt Van Loon het niet terecht alleen Shell aan te pakken. „En als we zouden besluiten geen benzine meer te verkopen, betekent dat niet dat mensen minder benzine kopen. Ze gaan gewoon ergens anders tanken.”

‘Veel strenger’

In een persverklaring wijst Shell erop dat de verplichting die de Haagse rechtbank heeft opgelegd „veel strenger [is] dan de meest vooruitstrevende beleidstrajecten en energiescenario’s ter wereld”. Toch is het bedrijf intussen naar eigen zeggen begonnen met uitvoering van het vonnis – dat moet ook wel, want de rechter heeft bepaald dat een hoger beroep geen opschortende werking heeft. Zo wordt de strategie van Shell om in 2050 netto nul uitstoot te hebben versneld uitgevoerd, „in samenspraak met de samenleving en onze klanten”, en is er „een absolute klimaatdoelstelling” vastgelegd: halvering van de uitstoot van alle operaties van Shell in 2030 ten opzichte van 2016. Daarnaast wordt geïnvesteerd in duurzame energie.

VNO-NCW steunt het besluit van Shell om in beroep te gaan. Volgens de werkgeversorganisatie is het belangrijk „dat er volstrekte juridische helderheid komt over de eerdere uitspraak van de rechter”. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad verzette voorzitter Ingrid Thijssen zich vorige maand tegen een situatie „waarin niet onze regering en de gekozen volksvertegenwoordiging aan het stuur zitten van de grootste hervorming van onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de rechter”. Sterker, Thijssen zei te vrezen dat iedereen die met een rechtszaak dreigt, voortaan „het stuur in de klimaataanpak van Nederland” kan overnemen.

Gevaarlijke klimaatverandering

Toen Shell in juli vorig jaar aankondigde in beroep te willen gaan, noemde Milieudefensie dat „teleurstellend”. Directeur Donald Pols zei: „Wij zouden liever zien dat Shell nu al zijn tijd en energie steekt in het halen van het doel in plaats van in het hoger beroep.” Milieudefensie wijst erop dat onder meer het VN-klimaatpanel IPCC en het Internationaal Energieagentschap wijzen op de noodzaak heel snel gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Zij roepen volgens Milieudefensie op tot een radicale vermindering van de wereldwijde uitstoot voor 2030. „Ondanks deze oproepen en de uitspraak van de rechter heeft Shell [...] geen significante stappen gezet of een plan gepresenteerd om dat te gaan doen”, schrijft Milieudefensie in een reactie. „Sterker nog, de plannen van Shell laten ruimte voor groei in de uitstoot.”

Campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie: „Shell moet van de rechter al zijn uitstoot drastisch verminderen, inclusief die van zijn klanten. Zo niet, dan blijft Shell klimaatverandering veroorzaken en daarmee mensenlevens in gevaar brengen. We roepen Shell op het vonnis van de rechter niet langer te negeren en zien het hoger beroep met alle vertrouwen tegemoet.”

Dat het hoofdkantoor van Shell inmiddels is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk en het bedrijf officieel niet langer Royal Dutch Shell heet, maakt voor het hoger beroep in deze zaak niet uit. In het Verenigd Koninkrijk wacht het bedrijf intussen wel een nieuwe rechtszaak. De Britse milieuorganisatie ClientEarth heeft de bestuursleden van het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het „ondoorzichtige” en „onbehoorlijke” klimaatbeleid van Shell.