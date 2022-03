Russische oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan fraude

De Russische oppositieleider en Kremlincriticus Aleksej Navalny is dinsdag door een Russische rechter schuldig bevonden aan „bijzonder grootschalige fraude” en van minachting van de rechtbank. Dat melden internationale persbureaus. Welke straf Navalny daar precies voor krijgt is nog niet bekend, maar zijn aanklagers hebben vorige week dertien jaar geëist, die hij zou moeten uitzitten in een streng beveiligd cellencomplex. De daadwerkelijke strafmaat wordt later op de dag bekendgemaakt.

„Navalny heeft fraude gepleegd, dat wil zeggen de diefstal van andermans eigendom door bedrog en vertrouwensbreuk”, zei een rechter volgens persbureau AFP. De aanklagers beweren dat hij geld dat donateurs gaven aan enkele van zijn oppositiebewegingen heeft verduisterd voor persoonlijke behoeften en „extremistische” organisaties, zo meldt het Russische persbureau Interfax. Daarnaast is hij schuldig bevonden aan het beledigen van een rechter tijdens een eerdere zitting.

De 45-jarige oppositieleider zit momenteel al een celstraf uit van tweeënhalf jaar in een strafkolonie ten oosten van Moskou. Die kreeg hij een jaar geleden opgelegd omdat hij de voorwaarden van een veroordeling uit 2014 zou hebben geschonden. Volgens Navalny was die veroordeling verzonnen om hem zo lang mogelijk uit de politiek te houden. Dit keer spreekt hij weer van een „politiek proces”.

Navalny is de meest prominente politieke tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. In 2020 werd hij vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif waarover alleen de Russische overheid beschikt, al ontkende het Kremlin alle betrokkenheid. Nadat hij in een Duits ziekenhuis genezen was van de aanslag op zijn leven, werd hij aangehouden in Rusland en veroordeeld tot de tweeënhalf jaar straf die hij nu uitzit.