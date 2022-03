Rechter: OM heeft verschoningsrecht geschonden door mails advocaten te lezen

Het Openbaar Ministerie heeft in de strafzaak tegen de Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants meerdere malen het verschoningsrecht geschonden dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en cliënten waarborgt. Dat stelt de rechtbank Oost-Brabant dinsdag in de uitspraak van een door vier advocaten van Stibbe aangespannen kort geding.

Lees ook over de rechtszaak tegen het Openbaar Ministerie en de FIOD

Het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe staat het van fraude verdachte Box Consultants bij sinds de FIOD er in 2015 een inval deed. Een half jaar later legde het OM bij een hostingbedrijf heimelijk beslag op de e-mails van Box. Daartussen zaten ook vertrouwelijke mails met de advocaten van Stibbe waarop verschoningsrecht rust. Het OM en het opsporingsteam van de FIOD namen op verschillende manieren – in strijd met de wet – kennis van die e-mails , constateert de rechter. Daarnaast werden de mails niet vernietigd terwijl dat wel had gemoeten. Het verschoningsrecht van de vier advocaten is in de zaak „in verschillende gevallen geschonden”.

Breder dan alleen Box

Advocatenkantoor Stibbe had van het kort geding (formeel tegen de Staat der Nederlanden) een principezaak gemaakt. De vorderingen van de vier advocaten zagen niet alleen op hun eigen zaak, maar op de werkwijze van het OM in den brede. Zij eisten onder meer dat de rechter het OM zou bevelen het verschoningsrecht te eerbiedigen en te verbieden kennis te nemen van verschoningsgerechtigde informatie.

Nadat NRC en Het FD in januari de schendingen van het verschoningsrecht reconstrueerden, sloten onder meer de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zich aan bij het kort geding van de vier Stibbe-advocaten tegen de staat.

Lees ook: Hoe fout zat de opsporing zelf in de strafzaak tegen Box Consultants?

De rechter weigert de kwestie echter breder en buiten de vier Stibbe- advocaten te trekken. De NVSA is niet-ontvankelijk verklaard omdat de vereniging – als collectieve belangenbehartiger – op voorhand niet eerst overleg met het OM voerde. En omdat de Stibbe-advocaten op persoonlijke titel procederen geldt het bevel van de rechter dat het OM het verschoningsrecht moet respecteren alleen voor huidige en toekomstige zaken van de vier advocaten.

In het vonnis laat de rechter echter duidelijk blijken dat de werkwijze van het OM, die onder meer in een handleiding is vastgelegd, op bepaalde punten niet door de beugel kan. Zo is de rechter kritisch op de wijze waarop vertrouwelijke mails na inbeslagname worden behandeld. In plaats van vernietigd, worden zulke mails ‘uitgegrijsd’ in het computersysteem. Bij Box bleken die uitgegrijsde mails vervolgens alsnog bij het opsporingsteam te belanden.

Volgens de rechtbank is „de stelling gerechtvaardigd dat er op zijn minst een reëel gevaar is dat het verschoningsrecht in meerdere strafrechtelijke onderzoeken is of wordt geschonden”.