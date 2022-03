Recht-voor-je-raap-theater over de opkomst van Pim Fortuyn

Echte Rotterdammers hebben de reputatie recht voor hun raap te zijn. Dat kan heel leuk zijn om naar te kijken, maar is op toneel ook best onhandig: een personage dat constant zegt wat ’ie denkt, is per saldo tamelijk saai om naar te kijken.

De voorstelling Fortuyn – Opstand aan de Maas speelt zich af rondom de Rotterdamse gemeenteraadverkiezingen in 2002, toen nieuwkomer Leefbaar Rotterdam – met Pim Fortuyn als lijsttrekker – de PvdA na een halve eeuw van de troon stootte. Schrijver Tjeerd Bischoff behandelt de sluimerende onvrede die daaraan voorafging, in een bijwijlen amusant maar uitwaaierend tijdsdocument.

Bischoff voert een flink aantal verongelijkte personages op, die elk hun eigen variant van frustratie koppelen aan politieke onvrede. Hij focust op de ‘gewone’ Rotterdammer, zoals het echtpaar Cor en Colette (John Buijsman en Trudi Klever), dat een oer-Rotterdamse snackbar bestiert, en wier relatie onder druk komt te staan als hun zoontje wordt bedreigd door een groep leeftijdsgenoten met een Marokkaanse achtergrond. Terwijl Colette hamert op redelijkheid, sluit Cor zich aan bij de nieuwe partij van zijn vriend Arnold (Dimme Treurniet): Leefbaar Rotterdam.

Standvastige vrouwen

Ondertussen wordt Ans Lindeboom als lijsttrekker van de lokale PvdA het „gezicht van de nederlaag”. José Kuijpers speelt haar vol nuance, en geeft haar daarmee de diepgang die de meeste personages ontberen: even strijdbaar als gepijnigd ziet ze hoe haar maatschappelijke idealen het afleggen tegen een verhit politiek debat. Kuijpers vormt daarmee ontegenzeggelijk het kloppend hart van deze productie. Fortuyn is sowieso een ode aan de vrouwen, die vrijwel zonder uitzondering standvastiger, invoelender en intelligenter zijn dan de breedsprakige mannen op de toneelvloer.

De in twee helften opgedeelde draaischijf op het toneel staat mooi symbool voor de toegenomen polarisatie: we zien verschillende werelden op dezelfde grond, die elkaar nooit ontmoeten. Regisseur Jeroen van den Berg monteert de korte scènes in rap tempo aan elkaar, al verlang je al snel naar meer rust en diepgang op dat voortdurend ronddraaiende podiumpje. Met de vele bordkartonnen personages in alle plotlijntjes is het moeilijk identificeren, en Bischoff schept bovendien extra afstand doordat zijn personages regelmatig de vierde wand doorbreken en als alwetende vertellers de scène rondbreien.

Prachtig is dan ineens de ontroerende scène waarin Ans, gedesillusioneerd na haar verkiezingsnederlaag, bij toeval in de snackbar van Colette belandt. Eindelijk is er even écht contact tussen deze twee verschillende mensen, die elk op hun eigen manier vooral het beste voor de ander willen.

Theater Fortuyn – Opstand aan de Maas door Toneelgroep Jan Vos. Gezien: 20/3, Oude Luxor Theater (Rotterdam). Aldaar t/m 3/4. Tournee vanaf najaar 2022. Info: toneelgroepjanvos.nl ●●●●●