Piet Paulusma hield het meest van de zwoele zomerzon en de koude winternacht

Telkens weer voorspelde Piet Paulusma een strenge winter, telkens weer ging dat niet door. Het wordt steeds warmer in Nederland, dat wist de Friese weerman ook wel. Dat hij toch steeds weer een koude winter voorzag, zal eerder zijn romantische inborst zijn geweest. Als Fries hoopte hij toch ooit weer de schaatsen onder te binden. Tegen de verwachtingen in, bleef hij ook zeggen dat er ooit nog een Elfstedentocht zal komen. Paulusma overleed zondag op 66-jarige leeftijd in Leeuwarden aan kanker.

Paulusma, die bekend werd als weerman op SBS6, was een gemoedelijke, volkse tv-persoonlijkheid. Zijn dochter Martsje, die voor hem inviel als hij ziek was, noemde hem „gewoon een vrolijke lieve man, die nooit chagrijnig is” (De Telegraaf, 2004). Zijn tweelingbroer Lume zei tegen NU.nl: „Ik vond Piet wel eens te goed. Het was een lieve man. Hij staat voor iedereen klaar.” Toen tijdschrift HP De Tijd in 2006 aan Paulusma vroeg van wie hij het meeste hield, antwoordde hij: „Van de zwoele zomerzon en de koude winternacht.”

Paulusma was een buitenbeentje in de weerwereld: hij had geen meteorologie gestudeerd – zijn kennis kwam van een Teleac-cursus – en hij presenteerde niet in een strak pak voor een touchscreen-weerkaart vol meanderende isobaren. In plaats daarvan ging hij het land in, om vanaf levendige evenementen het weer te presenteren, in een polo of een trui, te midden van de mensen. Paulusma wilde ‘de gezelligheid van Nederland’ laten zien. Hij hield geen moeilijke betogen over hogedrukgebieden, hij gebruikte gewonemensentaal. Mede door zijn wat stuntelige presentatie en zijn Friese accent gaf hem dat de uitstraling van een gewone buitenman. Dat maakte hem zeer benaderbaar en populair. En ook invloedrijk: sinds zijn komst zijn ander weermannen zich ook losser gaan gedragen, met meer oog voor het amusement.

Sneeuw, onweer, ijs

De landarbeiderszoon uit het Friese dorp Tsjom (Tzum) had naast zijn tweelingbroer vier zussen: „We speelden altijd buiten en keken dan automatisch naar het weer. Sneeuw, onweer, ijs.” (AD, 2019). Jarenlang werkte hij als manager bij de PTT (later KPN), het weer was aanvankelijk zijn hobby. In 1979 begon hij met de Teleac-cursus Wij en het Weer. Bij de cursus hoorde een regenmeter en een weerkastje. Zo is zijn liefde begonnen.

Aanvankelijk was hij een van de amateur-informanten van de Friese weerman Hans de Jong. In die rol dook hij in 1980 voor het eerst op in de Leeuwarder Courant: „Op het station van Piet Paulusma werd een stoot van 22 meter per seconde waargenomen”. Vanaf 1985 presenteerde hij het weer op de Friese radio en vanaf 1994 op de Friese televisie. Als regionaal bekende weerman werd hij adviseur van de organisatie van de Elfstedentocht. In die rol kwam hij voor het eerst op de landelijke televisie in de winter van 1995-1996, waar hij, anders dan zijn collega’s, flink wat ijsaanwas voorspelde. Dat seizoen ging de schaatswedstrijd niet door, maar in 1997 was het raak. „Collega’s zeiden dat de temperatuur zou gaan oplopen, maar ik zag kou uit het oosten.”

Bij SBS 6 zag omroepbaas Fons van Westerloo Paulusma’s kijkcijfers voorbij de miljoen schieten, dus bood hij hem een baan aan, aanvankelijk als onderdeel van nieuwsrubriek Hart van Nederland, later met zijn eigen, aansluitende programma Piets Weer. Met zijn gewestelijke uitstraling was Paulusma geknipt voor de volkszender. Terugblikkend in 2020 zei de omroepbaas over Paulusma: „Hij was niet te verstaan, maar wel een character. Die nemen we, zei ik.’’ (AD, 2020). Om Paulusma’s afkomst te benadrukken, bedachten ze diens vaste Friese uitsmijter: Oant moarn (tot morgen) Van Westerloo voorspelde: „Over een paar maanden zegt heel Nederland dat.”

Andere weermannen, die er jaren voor hadden doorgeleerd, keken aanvankelijk op hem neer. Hij werd een ‘charlatan’ en ‘amateur’ genoemd. In het begin zat hij er wel eens naast. Zelf relativeerde hij al vroeg de waarde van het weerbericht: „Het weer laat zich niet voorspellen. Er zijn te veel factoren van invloed om een voorspelling te doen. Hooguit kun je een verwachting uitspreken.’’ (Leeuwarder Courant, 1989) Ook zijn overtuiging dat een weerman op het gevoel moest varen, deed wat wenkbrauwen rijzen: „Als ik móet kiezen, ga ik voor vinger in de lucht, maar de weersverwachting is een combinatie van gevoel, ervaring en meteorologie.” (Volkskrant, 2012)

Werken tot na het warme eten

In een ieders leven moet wat regen vallen, en ook de zonnige Paulusma werd niet ontzien. De scheiding van zijn vrouw Joke in 2003 trof hem hard. Volgens Paulusma kon zij niet tegen zijn beroemdheid, hij maakte veel tijd vrij voor de fans die hij overal tegenkwam. Ook zijn lange werkdagen speelden mee, zei hij: hij werkte bijna alle dagen van half zeven tot lang na het warme eten om alle media te bedienen en het land in te rijden voor weer een braderie of zomerfeest. De tweede grote tegenslag was zijn plotse ontslag bij SBS6 in 2019, na 23 jaar trouwe dienst. De omroep wilde eens wat nieuws proberen. De weerman kreeg onmiddellijk een baan aangeboden van Omroep MAX, die wel vaker oudere tv-helden opvangt, waar hij de laatste twee jaar optrad in Tijd voor MAX.

In Madurodam kwam een poppetje van Paulusma te staan en in januari werd hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geslagen, mede omdat hij jarenlang voorzitter was van de feestcommissie en de ijsvereniging in Hjerbeam (Herbaijum). Het lintje werd opgespeld door zijn tweelingboer Lume.