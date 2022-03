‘Ook Spielberg heeft een Oscarfluisteraar’

Tijdens het Oscarseizoen, van november tot de ceremonie in maart, wordt in filmstad Los Angeles een psychologische oorlog gevoerd. Op Sunset Boulevard rijd je langs rijen billboards behangen met voor Academy Awards genomineerde films. Op een steenworp afstand van Hollywood-hangplek Chateau Marmont wordt op slechts 150 meter Jane Campions The Power of the Dog „De beste film van het jaar” genoemd, Paolo Sorrentino’s The Hand of God „een subliem meesterwerk” en blijven Leonardo DiCaprio’s iconische laatste woorden in Don’t Look Up zichtbaar zolang het stoplicht op rood staat.

Het stemproces

De Academy of Motion Pictures Arts and Sciences bestaat uit 17 vakgebieden of ‘branches’, zoals acteurs, regisseurs of filmeditors. Leden van iedere branche nomineren hun eigen kanshebbers; zo kiezen regisseurs wie een regie-nominatie krijgt. Nadat de branches hun nominaties bekend hebben gemaakt, mogen alle stemgerechtigde Academyleden op hun favoriet in elke categorie stemmen. Alleen voor de Oscar voor Beste Film gelden speciale regels. De winnaar wordt niet bepaald door absolute stemmen, maar een gemiddelde meerderheid. Academyleden zetten op hun stembiljet alle genomineerde films op volgorde van voorkeur.

De enige manier om een Oscar te winnen, is de ongeveer 9.500 stemgerechtigde leden van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences zo ver te krijgen op je te stemmen. Daarvoor moeten ze je film hebben gezien én eraan blijven denken tot het moment dat ze hun biljet indienen in maart. „Daar worden kosten noch moeite voor gespaard”, vertelt Stu Zakim, onderdeel van het publiciteitsteam van hits als Schindler’s List (1993), Jurassic Park (1993) en Apollo 13 (1995) die samen 12 Oscars wonnen. „Soms komt het campagnebudget in de buurt van het productiebudget.” Voor alleen je billboards, advertenties in vakbladen, filmzalen en feestjes kun je al 20 miljoen dollar uittrekken. Om nog te zwijgen over het parkeren van je cast en crew in dure hotels, reiskosten om door het hele land campagne te voeren en make-up en haar om er op je best uit te zien. In 2019 was er speculatie dat Netflix voor Roma (2018) een recordbedrag van 70 miljoen dollar spendeerde om uiteindelijk drie historische Oscars te winnen. „Het is als politiek en dit zijn de presidentsverkiezingen”, weet Zakim.

Influisteren

De campagne begint soms al ver voor het Oscarseizoen, wanneer belangrijke castleden worden aangekondigd of de programmering op het Sundance Film Festival, anderhalf jaar voor de ceremonie. Het verhaal dat publiek aan de film koppelt en stemmers aan je bindt, vormt namelijk de basis van een Oscarcampagne. Sommige ‘gesprekspunten’ komen uit het filmscript en worden zo vroeg mogelijk via de media verspreid. „Die strategie wordt tijdens het draaien van een film al doorgesproken. Voor de meest effectieve communicatie moet de berichtgeving naar buiten vanaf het begin consistent zijn. Door de acteurs, de regisseur, de cinematograaf, iedereen. Tot het tijd is om te oogsten”, vertelt Zakim.

Voor een publiek van een vijfhondertal potentiële stemmers in een volle theaterzaal op het terrein van Fox Studios benadrukt regisseur Steven Spielberg twee weken voor de deadline daarom nog maar eens hoe essentieel zijn remake van West Side Story is. Zestig jaar na het succes van het origineel. Spielberg spreekt herhaaldelijk over de „hedendaagse” thema’s in de film en de sociale „relevantie”. Woorden die hem door zijn strategist zijn ingefluisterd. „Want zo’n Q&A wordt vooraf tot in detail geoefend”, zegt Stu Zakim daar resoluut over.

Het ongrijpbare fenomeen dat alle genomineer-den najagen is ‘buzz’

In dezelfde week kunnen Academy-leden in Los Angeles regisseur Jane Campion zien strijden voor haar voor 12 Oscars genomineerde film The Power of The Dog, Paul Thomas Anderson vragen stellen over Licorice Pizza, aanschuiven bij Don’t Look Up en Adam McKay én acteurs Nicole Kidman, Javier Bardem en J.K. Simmons horen vertellen hoe het er achter de schermen van Being The Ricardos aan toe ging.

Buzz

Het ongrijpbare fenomeen dat alle acteurs, regisseurs, producers, kostuumontwerpers en genomineerden najagen is ‘buzz’. „Het allerbelangrijkste voor je Oscarcampagne is dat Academy-leden die mogen stemmen je film überhaupt zien. Buzz zorgt ervoor dat je opvalt”, legt Zakim uit. „Natuurlijk weet je als Academy-lid dat je je niet moet laten beïnvloeden door campagneboodschappen, je stemt hopelijk voor de best gemaakte film, maar het helpt wel. Een goed gesprek over vakmanschap met een maker of een quote in vakblad Variety, kunnen precies dat laatste zetje geven.”

Buzz is echter wispelturig, het tij kan plots keren. Grote favoriet in alle denkbare categorieën, The Power of the Dog, had sinds de première in Toronto in september 2021 de wind mee. De campagne leunde op Campions gehele oeuvre, als blijk van haar vakmanschap, en op haar gender. Campion is als vrouw genomineerd in categorieën als Beste film en Beste regie die nog altijd door mannen worden gedomineerd. Maandenlang hielden ze de ‘buzz’ vast. Tot Campions acceptatiespeech bij de Critics Choice Awards. De regisseur zei over Venus en Serena Williams, die aanwezig waren voor concurrent King Richard, dat zij als tennisters niet tegen mannen hoeven te ‘spelen’. Campion moest excuses maken voor de controversiële opmerking en het kan haar, met de eindstreep in zicht, zomaar cruciale stemmen kosten.

Een Oscarcampagne draait om imago. Dat weet Campion, maar ook Spielberg, die normaal gesproken nooit actief campagne voert, maar dit jaar voor zijn passieproject West Side Story een uitzondering maakt. In de theaterzaal blijft hij als laatste op het podium achter om bekenden toe te knikken en posters en dvd’s van zijn klassiekers te signeren. Het geroezemoes in de zaal is positief, „wat attent” en „zo geduldig”. Dat soort buzz is in Hollywood het belangrijkste wat je hebt.

Academy Awards 2022 In de nacht van zondag 27 op maandag 28 maart worden voor de 94ste keer de Oscars of Academy Awards uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles. Favoriet ‘The Power of the Dog‘ is een meesterwerk, waar alles samenvloeit wat Jane Campion in acht speelfilms en een tv-serie zat uit te vlooien, zonder één misser. Columnist Thijs Schrik vraagt zich af: zorgt ‘CODA’ voor een plottwist tijdens de Oscars? Wat zijn de Oscarfavorieten van vakgenoten uit Nederland en België? Onder anderen producent Paula van der Oest, regisseur Lukas Dhont en cameraman Rolf Dekens kiezen elk een favoriete Oscarkandidaat. De Oscarcampagne van films begint lang voor de ceremonie. Soms komt het campagnebudget in de buurt van het productiebudget. ‘Drive My Car’, genomineerd voor vier Oscars, komt deze week in de bioscoop. Wie is de zachtmoedige Japanse regisseur die momenteel een internationale zegetocht beleeft?