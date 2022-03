Nederlandse staat gedaagd om niet erkennen non-binaire genderidentiteit

De non-binaire Senn van Beek heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd, omdat Nederland diens genderidentiteit niet erkent. Personal trainer Van Beek (32), die zich man noch vrouw voelt en naar zich laat verwijzen met de voornaamwoorden ‘die’ en ‘diens’, eist naast de erkenning ook een toegankelijke procedure om genderneutrale identiteitspapieren te krijgen, zoals met een X erop.

Dat staat in diens dagvaarding aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in bezit van NRC. Het is nog niet bekend wanneer de zaak bij de rechtbank in Den Haag dient.

De wet kent nu geen andere genders dan man of vrouw. Daar heeft Senn van Beek in het dagelijks leven last van: „Als ik mijn corona-app moest laten zien of ga stemmen, zoals vorige week, moet ik mijn legitimatie tonen met de verkeerde genderidentifier.” Dat zou vaak verwarring opleveren, omdat Van Beeks uiterlijk niet overeenkomst met diens geregistreerde geslacht.

Inbreuk op privéleven

Volgens de dagvaarding maakt de staat inbreuk op het recht op privéleven, vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof verstaat onder privéleven ook registratie van de genderidentiteit, aldus Van Beeks advocaat Elles ten Vergert. Bovendien zou de staat verboden onderscheid maken (artikel 14 van het EVRM), omdat mensen wél hun geslachtsregistratie naar een M of een V kunnen aanpassen. Ten Vergert: „Binaire en non-binaire transgenderpersonen worden anders behandeld.” Het Grondwettelijk Hof in België noemde dat onderscheid in 2019 al „niet redelijk verantwoord”.

Weliswaar verkregen al zo’n vijftien mensen een X op hun identiteitsbewijs via de rechter omdat ze non-binair zijn, maar wettelijk kan dat eigenlijk niet. De meeste rechters gebruikten daarvoor het ‘misslagartikel’ uit 1993 dat bedoeld is voor intersekse baby’s. Op hun geboorteakte komt dan te staan dat het geslacht niet kon worden vastgesteld, en in hun paspoort staat dan een X. Maar bij de meeste non-binaire personen zijn de geslachtskenmerken heel goed vast te stellen.

Transgenderwet

In november zei toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) de gevolgen van de non-binaire optie in kaart te brengen naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. Vlak daarna diende Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) een amendement in op een wijziging van de Transgenderwet. Met het amendement wil Van Ginneken eenzelfde procedure voor de X als voor de V en M. Daarvoor is het sinds 2014 niet meer nodig medische ingrepen te doen om je geslacht op papier te veranderen. Mensen die zich man voelen maar als vrouw geregistreerd staan, of andersom, kunnen sindsdien met een verklaring van een deskundige hun geboorteakte bij de gemeente laten aanpassen. Volgens een voorgestelde wijziging van de Transgenderwet verdwijnt ook die verklaring.

Maar om dat ook voor non-binaire personen te regelen, betekent zo’n „substantiële uitbreiding” van de wet, aldus Dekker, dat hij om extra advies vroeg. De behandeling van de Transgenderwet is daardoor uitgesteld.

Mensenrechtenexpert Marjolein van den Brink van de Universiteit Utrecht, die de evaluatie van de huidige Transgenderwet uitvoerde, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de rechter het handelen van de staat onrechtmatig acht. „Hij doet immers zijn best”, stelt ze. Ze wijst daarbij op initiatieven van de overheid om onnodige sekseregistratie tegen te gaan, zoals in het eigen personeelsbeleid of door andere organisaties te stimuleren zo min mogelijk naar geslacht te vragen.

In augustus stelden Van Beek en Ten Vergert de staat al aansprakelijk, maar die gaf aan hun eisen niet in te willigen, omdat het „onderwerp reeds onderdeel is van een politiek debat”. Daar wil Van Beek niet op wachten, ook omdat het onzeker is of het amendement wordt aangenomen. Bovendien leidt het amendement niet tot erkenning van non-binaire mensen, zegt advocaat Ten Vergert, maar tot de registratie dat het geslacht van die mensen ‘onbekend’ is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten niet op individuele zaken te reageren.