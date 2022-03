Nederland bevriest bijna 400 miljoen euro aan Russische tegoeden

Nederlandse banken en financiële instellingen hebben inmiddels zo’n 392 miljoen euro aan Russische tegoeden en transacties bevroren. Dat heeft minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld. De bevroren tegoeden zijn van Russen die vanwege de oorlog in Oekraïne op de sanctielijst staan.

Instellingen waar geld is ondergebracht van gesanctioneerde Russen moeten beslag leggen op hun vermogens en tegoeden. Als ze dat doen, moeten ze daarvan ook een melding maken bij de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB). Het „niet bevriezen van het vermogen is een economisch delict”, schrijft Kaag. In totaal zijn er tot nu toe 188 meldingen van banken, verzekeraars, andere financiële instellingen en trustkantoren binnengekomen. Het meeste geld (ruim 242 miljoen euro) werd bevroren bij trustkantoren. De teller zal vermoedelijk nog oplopen, aldus de minister.

Vorige week maandag had Kaag het nog over 6 miljoen euro. Dat bleek al snel achterhaald: drie dagen later meldde DNB-baas Klaas Knot dat ruim 200 miljoen aan Russische tegoeden is bevroren door Nederlandse instellingen. Hij verwachtte dat het bedrag zal oplopen tot „enkele honderden miljoenen”.

