Navalny krijgt er negen jaar bij in ‘absurd proces’

Russische rechters hebben één kwaliteit gemeen: ze kunnen verdraaid snel voorlezen. Maar het tempo waarmee rechter Margarita Kotova deze dinsdag het slotproces tegen de Russische oppositieleider Aleksej Navalny behandelde, lag zó hoog dat de in het strafkamp aanwezige journalisten na enkele uren de handdoek in de ring gooiden, hun laptops dichtklapten en buiten gingen roken. Een correspondent van de onlangs in Rusland geblokkeerde nieuwssite Mediazona deed nog een verwoede poging de woorden van de rechter te onderscheiden. Maar vanwege de telkens haperende videoverbinding in het krappe perszaaltje, kwam ook zij niet verder dan „psjtsjsjtsjsjtsjsjsjsjsjsjtsjsjsjsjtsjptsjptsjptsjpsjsjsjsjsj”, zo schreef de site.

Het vonnis volgde na ruim vijf uur en een pauze. Navalny kreeg negen jaar cel en een boete van 1,2 miljoen roebel. De aanklager had bij de voorlaatste zitting op 15 maart dertien jaar cel geëist.

Navalny krijgt die straf wegens ‘minachting van het hof’ tijdens eerdere zittingen, en verduistering van donaties door zijn anticorruptiefonds FBK. Volgens die laatste aanklacht, die stamt van eind 2020, zou Navalny ruim 3 miljoen euro van de ingezamelde donaties hebben gebruikt voor persoonlijke doeleinden. De zaak van minachting van de rechtbank stamt van mei vorig jaar en werd aangespannen naar aanleiding van weer een ander proces tegen Navalny. Daarin werd hij beschuldigd van het belasteren van een oorlogsveteraan. De twee zaken werden later samengevoegd tot één.

De 45-jarige oppositieleider zit momenteel al een celstraf uit van tweeënhalf jaar in het strafkamp Pokrov, ten oosten van Moskou. Die kreeg hij een jaar geleden opgelegd omdat hij de voorwaarden van een eerdere veroordeling uit 2014 zou hebben geschonden. Of Navalny nu eerst zijn oude straf moet uitzitten in Pokrov of direct overgeplaatst zal worden voor zijn nieuwe straf, bleef dinsdag onduidelijk.

Eerder merkte Navalny – die alle aantijgingen ontkende – op dat hij een hogere straf krijgt dan een gemiddelde moordenaar in Rusland. Dinsdag schreef zijn team namens hem op Twitter: „Negen jaar. Ach, zoals mijn helden uit de tv-serie The Wire al zeiden: ‘You do only two days. That’s the day you go in and the day you go out’. Ik had zelfs een T-shirt met die slogan. Maar dat is door de gevangenisleiding in beslag genomen, omdat ze de tekst extremistisch vond.”

Navalny's advocaten Olga Michajlova en Vadim Kobzev werden na de zitting gearresteerd, toen zij journalisten te woord wilden staan. „Dit gebeurt me voor het eerst”, zei Michajlova voor ze in de arrestantenbus werd afgevoerd. Vlak daarvoor had de politie omgeroepen dat iedereen gearresteerd zou worden die op het terrein van de strafkolonie achterbleef, zo meldde Mediazona. De advocaten werden even later vrijgelaten.

‘Coronamaatregelen’

Ondertussen zat Navalny’s team dinsdag ook niet stil. In twee parallelle YouTube-uitzendingen becommentarieerden zijn naaste medewerkers Ivan Zjdanov, Kira Jarmysj, Maria Pevtsjich en Georgi Alboerov – die alle vier al maanden buiten Rusland verblijven – de ‘absurde rechtsgang’ waaraan Navalny door de autoriteiten wordt onderworpen. Zij wezen op de opmerkelijke setting van het proces: niet in een officiële rechtbank, maar in het strafkamp zelf. De locatie werd eerder door de rechtbank gerechtvaardigd met een beroep op de coronaregels. Die maatregelen werden enkele dagen geleden in Rusland echter opgeschort, het dragen van mondkapjes werd in de Moskouse metro zelfs nagenoeg verboden.

Het feit dat rechter Kotova zelf niet in beeld werd gebracht – de camera toonde enkel Navalny en zijn advocaten, omringd door vijf agenten met mondkapjes en kogelvrije vesten – leek een poging om haar identiteit te beschermen.

Eerder deze maand vroeg Navalny’s team Kotova’s telefoonrekeningen op, waaruit bleek dat de rechter tijdens de dertien zittingsdagen van afgelopen maand in voortdurend contact stond met een medewerker van Poetins presidentiële staf. „Iedereen weet dat een rechter niets zelf beslist. Zij neemt slechts de telefoon op en doet zoals haar door de hoorn wordt opgedragen”, zei Zjdanov in een YouTube-video op 15 maart. Opmerkelijk was eveneens Kotova’s promotie, afgelopen week door president Poetin zelf, tot rechter van het Moskouse gerechtshof.

Een sterk contrast vormt de veroordeling van Ivan Zjdanovs 67-jarige vader Joeri, die vorige maand in een stadje boven de poolcirkel werd veroordeeld tot drie jaar strafkamp wegens ‘fraude’. Volgens Zjdanov zelf wordt zijn vader gebruikt om hem onder druk te zetten.

Getuigen onder druk

Niet alleen de rechter, maar ook de verschillende getuigen zouden volgens Navalny’s onderzoekers zwaar onder druk gezet zijn. Dinsdag publiceerden zij een persoonlijk interview met ex-getuige Fjodor Gorozjanko. De voormalig medewerker van Navalny’s staf stelde door de aanklagers te zijn gedwongen een getuigenis af te leggen. Het interview bevatte de opname van een gesprek, waarin te horen is hoe Gorozjanko door een medewerker van de aanklagers wordt gedwongen zijn getuigenis tegen Navalny uit het hoofd te leren, en wordt gedreigd met strafrechtelijke vervolging als hij geen „goede getuige” zou blijken. Gorozjanko vluchtte eerder dit jaar uit Rusland.

Ook het speurwerk naar vermeende corruptie door Poetins kringen wordt buiten Rusland intensief voortgezet. Maandag lanceerde Navalny’s anticorruptiefonds FBK een nieuw onderzoek, waarin het een 700 miljoen dollar kostend jacht in verband brengt met president Poetin. De 140 meter lange ‘Sheherazade’ ligt in de haven van de Italiaanse stadje Marina di Carrara en is officieel geregistreerd op naam van een offshore in de Marshalleilanden. Volgens Navalny’s team is het schip in werkelijkheid eigendom van leden van de Russische overheidsdienst FSO, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Poetin. Omdat de eigenaar tot nog toe onbekend was, is het schip niet aan de ketting gelegd onder de westerse sancties.

Vorige week onthulden de onderzoekers dat twee villa’s, gelegen aan het Italiaanse Comomeer, eigendom zijn van tv-presentator Vladimir Solovjov. De bekende Russische propagandist staat eveneens op de sanctielijst. De villa’s zijn door de Italiaanse autoriteiten in beslag genomen.