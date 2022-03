Na bijna een maand oorlog leggen satellietbeelden vooral Russische destructie in Oekraïne vast

Satellietbeelden van Maxar Technologies lieten de wereld voor de oorlog in Oekraïne zien hoe Rusland zich voorbereidde op een invasie. Nu die bijna een maand bezig is, laten de satellieten de grootschalige vernieling zien die Russische troepen inmiddels in Oekraïne hebben aangericht.