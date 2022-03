Na 10 jaar is er eindelijk een Europees vrouwenquotum. Maar is het genoeg?

Het heeft bijna tien jaar moeten duren, maar EU-lidstaten zijn het vorige week eens geworden over een Europees vrouwenquotum in de bedrijfstop. Over uiterlijk vijf jaar moet minstens 40 procent van de raden van commissarissen volgens de lidstaten bestaan uit vrouwen. Een quotum van 33 procent mag ook, maar dan moet een derde van de raden van bestuur en raden van commissarissen bij elkaar opgeteld uit vrouwen bestaan. Dat klinkt als een grote stap, maar heeft dit vrouwenquotum wel zin? En waar staat Nederland?

„De wereld is op allerlei manieren niet gebouwd voor vrouwen”, zegt Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). Zij is namens het parlement onderhandelaar voor het voorstel en moet nu met lidstaten afstemmen hoe het er precies uit gaat zien. „Een voorbeeld: ik moet erom vragen deze onderhandelingen niet in de avond te plannen, want dan is de bad- en bedtijd van mijn zoontje. Mannen zijn daar minder mee bezig.”

Europarlement al in 2013 akkoord

Al in 2013 stemde het Europarlement voor een vrouwenquotum, maar de lidstaten werden het niet eens over de precieze inhoud. Onder meer Nederland en Duitsland lagen dwars. Zij vonden dat dit beleid op nationaal niveau moest worden geregeld. Wolters merkt op dat lidstaten er nu wel mee instemmen en zich vervolgens beroepen op een uitzonderingspositie, omdat zij al landelijke wetgeving hebben.

Zo is in Nederland begin dit jaar een vrouwenquotum voor het bedrijfsleven ingesteld. Volgens Wolters gaat dat niet ver genoeg. Hier geldt immers slechts een quotum van een derde in de raad van commissarissen. „Je wilt maximale diversiteit bereiken.”

Toch is Nederland al jarenlang terughoudend in het doorvoeren van beleid voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zegt Ody Neisingh, adviseur bij de organisatie Women Inc. Zij verklaart dit door de „moederschapsideologie”, die sterk aanwezig is in Nederland. „Een vrouw is beter in de zorg voor de kinderen, zo wordt er gedacht”, vertelt zij. „Een vrouw besteedt gemiddeld 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorg als een man.” Volgens Neisingh heeft het gebrek aan vrouwen in de top ook te maken met het feit dat Nederlandse vrouwen vaak in deeltijd werken om werk en zorg te kunnen combineren. Uit onderzoek van Women Inc. blijkt dat een derde van de ouders kinderopvang te duur vindt.

„We hebben altijd het beeld dat we goed bezig zijn en heel geëmancipeerd zijn, maar als je naar de cijfers kijkt, valt het heel erg tegen”, ziet zij. „Dat is onterechte zelfverzekerdheid.” In 2020 was slechts 14 procent van de algemeen directeuren van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven vrouw. Ook zijn er nog bedrijven met geen enkele vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen.

Dat was tot dinsdag ook het geval voor Sligro Food Group N.V., vooral bekend als horecagroothandel. „Woensdag worden twee vrouwelijke commissarissen aangedragen, Angelique de Vries-Schipperijn en Inge Plochaet”, vertelt woordvoerder Wilco Jansen. „Hiernaar hebben we heel gericht gezocht [naar vrouwen], omdat we willen voldoen aan het quotum.” De twee bestuursleden zijn wel man. „Die gaan we niet vervangen enkel omdat zij mannen zijn. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.”

Hoewel het Europese vrouwenquotum onderdeel is van een positieve ontwikkeling naar meer gelijkheid, is alleen deze maatregel niet voldoende, waarschuwt Neisingh. „Wij zien het eerder als een tijdelijk correctiemiddel om ongelijkheid weg te halen en om rolmodellen voor andere topvrouwen te creëren”, zegt ze. „Daarom is een ander onderdeel van de Nederlandse wet interessant, namelijk de streefcijferregeling.” Deze regeling gaat niet alleen over de top, maar ook over de lagen daaronder. En: grote bedrijven moeten een plan van aanpak maken. Het nadeel van dit ‘streefcijfer’ is dat het vrijblijvend is, vindt Neisingh.

Er dreigt nog vrijblijvendheid

Ook het Europese quotum dreigt te vrijblijvend te worden als landen de bindende afspraken eraf blijven snoepen, ziet Wolters. Zo willen lidstaten de mogelijkheid krijgen zelf sancties op te leggen als bedrijven niet voldoen aan de afspraken. Het plan uit 2013 stelde juist algemeen geldende sancties voor, zoals boetes, het annuleren van ongeldige benoemingen en het uitsluiten van Europese subsidies. Ook is zij tegen landen die zich beroepen op een uitzonderingspositie. „Ik wil niet dat het een voorstel zonder tanden wordt, want zo creëert elke lidstaat een carte blanche voor zichzelf.”