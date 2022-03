Minister van Marketing van Wetenschap

Wat een rotvak. Ik wil dit stukje helemaal niet schrijven. Ik wil positief zijn en liefdevol en ik wil laten zien dat ik constructief meedenk. Dat ik een van de goeien ben. Ik wil niet vervelend en pietluttig zijn en op alle slakken zout leggen, maar toch moet het. Wat een rotleven.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die een beter en zonniger mens is dan ik, hield op 11 maart een lezing in Leiden. Hij waarschuwde tegen desinformatie en terecht. Hij betreurde de ongekend brute invasie van een Europees soeverein land; ik las de lezing en ik knikte. Hij wees erop dat de oorlog in Oekraïne een informatieoorlog is en gelijk had hij.

Vervolgens deed de minister, die vroeger wetenschapper is geweest, een verzoek aan de aanwezige wetenschappers. „Velen van u kennen mij als een oud-collega, als ‘een van ons’. Ik hoop van harte dat ik dat mag blijven. Ook de komende jaren als minister.” Hier werd het, met permissie, een beetje raar. Al was het op menselijk vlak eigenlijk ook wel vertederend. Dus, vooruit, ik liet me door de sfeer van hartelijkheid aansteken en ik gunde het de minister dat men hem achteraf bij de borrel zou beloven dat hij, ja hoor, ‘een van ons’ was.

Helaas liet mijn chagrijnige natuur zich alweer gauw gelden. De lezing ging over de verslechterde verhouding tussen wetenschap en samenleving en de minister liet weten dat de samenleving hieraan exclusief schuld had: de wetenschap viel niets, maar dan ook niets te verwijten. Die ging alle crises – ‘klimaat, stikstof, digitale veiligheid’ – galant voor ons oplossen. Hè? zei ik. Klimaatverandering, vervuiling, atoombom, plastic soep: is alle ellende, alle rotzooi, elke bedreiging voor de planeet, niet mede door de wetenschap over ons uitgestort?

De minister van OCW ging door. Hij was op missie. Ik ken geen sector die zo vaak „voor miljoenen mensen goed nieuws” brengt als de wetenschap, zei hij. De enige uitweg uit de pandemie was een vaccin geweest, zei de minister, en had de wetenschap ons niet gul verrast door dat uit te vinden? Toch waren er mensen die zo’n vaccin niet vertrouwden en die de feiten niet waardeerden. „Voor mij was dit de grootste verrassing van de coronapandemie.”

Nogmaals, ik wil niet vervelend doen, maar we zijn hier onder ons, Willem Engel zit in het huis van bewaring en liefhebbers van desinformatie lezen de krant niet, dus laten we toch proberen hier een volwassen gesprek over de materie te voeren. In coronatijd zijn stapels onderzoeken en rapporten verschenen die vertellen dat de aanpak in de ministeriële lezing niet werkt. Hameren op feiten, je verbazen over zogenaamde onwetendheid van burgers, hun psychologische afwegingen rondom vaccinatie ridiculiseren: het is onverstandig. Onwetenschappelijk. „A foolish stance”, zegt wetenschapsjournalist Dave Robson.

De minister weet dit niet, die is snaartheoreticus, maar had nu echt niemand op het ministerie hem wat sociaalwetenschappelijk en wetenschapsdynamisch onderzoek kunnen voorleggen? Zodat hij zich minder had hoeven verbazen over de politisering van zo’n debat? „Kennis is de enige natuurlijke grondstof die groeit in het gebruik”, juicht de minister. Ja, alleen blijkt Pfizer, dat vorig jaar 37 miljard dollar aan het vaccin verdiende, niet van zins de kennis ook maar een beetje te delen. Ja, de samenleving kijkt kritisch naar de belangen van de farmaceutische industrie. Is dat zo onredelijk?

Fysicus Hendrik Lorentz genoot nog vertrouwen, klaagt de minister. Ja, Hendrik Lorentz was betrouwbaar. Hoe is dat nu? In de week dat de minister te Leiden zijn vrolijke lezing houdt laten medewerkers van de Leidse universiteit weten dat de universiteit stelselmatig niets met hun klachten over plagiaat doet. „De wetenschappelijke gemeenschap lijkt geen moer om de situatie te geven.” In dezelfde week waarin de minister zegt graag een quantumdeeltje te zijn – minister en wetenschapper ineen – herinneren alle kranten aan het zoveelste integriteitsonderzoek naar het werk van Delftse fysici inzake een Majorana-deeltje. Als de minister ‘een van ons’ is, dan ook een van hen. Waarom lijkt hij hen niet te kennen?

Er wordt druk uitgeoefend op wetenschappelijk onderzoek. Door prestatie-indicatoren, door China, door private financiering. Mensen lezen hierover, ik lees hierover, de samenleving is niet gek. Waarom komen wetenschapsbestuurders dan toch steevast met die glunderende teksten, geschreven door de marketingafdeling, waarin de wetenschap verschijnt in het stralende licht van de eenzijdige voorlichting? Als de academische wereld nooit eens serieus wordt over het wetenschapsbedrijf, gaat de twijfel in de samenleving steeds ongezonder woekeren.