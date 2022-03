Laat Jemen niet boeten voor de aandacht aan Oekraïne

In Jemen heerst een „wanhopige mate van honger” die „catastrofaal” dreigt uit te pakken. We kijken zelfs naar „een seismische hongercrisis”, in de woorden van David Beasley, de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij formuleerde het zo mogelijk nog directer toen hij zei: „We moeten voedsel van de hongerigen afpakken om uitgehongerden te voeden.”

De hyperbolen hebben niet het gewenste effect gehad. Van de 4,3 miljard dollar die de VN op een donorconferentie hoopten binnen te halen om 18 miljoen Jemenieten te helpen, is 1,3 miljard toegezegd. Een derde dus. Zo komt de catastrofe snel dichterbij.

En niet alleen in Jemen. Het grootste risico op hongersnood – de hevigste van de vijf gradaties waarin ondervoeding wordt geclassificeerd – loopt Zuid-Soedan, dat wordt getroffen door droogte en conflict. Twee derde van de provincies in Afghanistan valt nu in de vierde categorie: ‘noodsituatie’. En ‘crisis’, de derde categorie, is het in Ethiopië, Somalië, Congo, de Sahel, Honduras, Haïti en tal van andere landen.

Geen van deze landen haalt geregeld het journaal of verschijnt dagelijks in de kranten, terwijl er alle aanleiding is om beter naar ze om te kijken. Zo is het aantal mensen dat te weinig te eten heeft mede door de coronapandemie met 100 miljoen gestegen. En zal klimaatverandering de levens in deze landen eerder ontwrichten dan in bijvoorbeeld Nederland, dat de middelen heeft om zich aan te passen.

Oekraïne concurreert nu op een uiterst wrange wijze met deze landen om de aandacht van de internationale donorgemeenschap en van particuliere donateurs. Wrang omdat de acute nood van Oekraïne, dat wordt aangevallen door een vijand die ook het Westen kan bedreigen, een stuk mediagenieker is. Een medewerker van Save the Children vertelde aan NRC dat de organisatie na het uitbreken van de oorlog een hulpactie voor de Hoorn van Afrika heeft geschrapt. Daar werd niet genoeg meer van verwacht.

Niets ten nadele van de vrijgevigheid aan Oekraïne. Dat de openstelling van Giro 555 in korte tijd 150 miljoen euro opleverde is alleen maar terecht: ook dat conflict heeft al miljoenen ontheemden en vluchtelingen voortgebracht.

Het is alleen te betreuren dat inzamelingen voor honger in Afrika doorgaans moeizamer gaan. De actie in 2017 voor Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria bleef steken op 35 miljoen euro. Die in 2011 voor Somalië, Kenia en Ethiopië, toen moeders hun stervende kinderen langs de kant van de weg moesten achterlaten om de anderen te kunnen redden, op 25 miljoen.

Het concert Live Aid in 1985, bedoeld om hongerend Ethiopië te helpen, werd een manifestatie en een succes dat degenen die het bewust meemaakten niet meer zullen vergeten. Maar sindsdien is honger maar al te vaak een sleets onderwerp geworden. Te veel als een constante op de achtergrond, terwijl disruptieve gebeurtenissen als de pandemie en de oorlog in Oekraïne alle aandacht opeisen, en ook krijgen.

Maar de ironie wil dat de nog jonge oorlog de nood van hulpbehoevende landen verder verhoogt. Niet alleen door de gefixeerde aandacht van donoren, ook op een meer directe wijze: de prijzen van tarwe en andere voedselgewassen stijgen, mede door de opgedreven tarieven voor brandstof en kunstmest. Het WFP kocht altijd op grote schaal tarwe in Rusland en Oekraïne en moet die nu deels vervangen door alternatieven.

Zo dreigen Jemen, Afghanistan en al die andere landen dubbel slachtoffer van de oorlog in Oe-kraïne te worden. Dat mag niet gebeuren.