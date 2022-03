In de ban van vloeibaargoudkoorts

Een vrachtschip met de laatste lading zonnebloemolie zou zijn aangekomen in Nederland. Wanneer de volgende container met de plantaardige olie ons land zal bereiken, zou nog onbekend zijn. Het had iets te maken met de oorlog in Oekraïne. Het zal wel, dacht mijn zus bij het horen van het nieuws dat gebracht werd door een nicht die het „ergens in AD of Trouw” had zien staan. Ze vertrok naar de winkel, op zoek naar een flesje zonnebloemolie voor de ramadankoekjes die ze wilde maken, want de heilige maand begint volgende week al. Zonnebloemolie is perfect geschikt voor koekjes, want het heeft een hoog rookpunt en is goedkoop.

Drie Albert Heijns, twee Dirks, een Lidl en een Aldi verder: overal bleek zonnebloemolie uitverkocht. De rondlopende teamleider in de Aldi vertelde haar dat er héle grote leveringsproblemen zijn met de zonnebloemolie. Wanneer hij nieuwe flessen binnenkrijgt wist hij niet. Er wordt bovendien gehamsterd; zonnebloemolie is het wc-papier van de huidige crisis.

Mijn zus raakte in paniek. Zou het toch wel kunnen dat we straks zonder het betaalbare vet zitten?

Bulgurballetjes in de airfryer

In meerdere migrantenwijken is paniek uitgebroken. Met name de Turkse gemeenschap is ten einde raad. Ramadan zonder zonnebloemolie is namelijk ondenkbaar voor veel islamitische huishoudens. Vele gerechten zijn niet hetzelfde als ze niet ondergedompeld zijn in het geurloos vet. En om nou de traditiegetrouw gefrituurde Turkse icli köfte – een variatie van de Midden-Oosterse kibbeh, balletjes gevuld met bulgur en gehakt – in de airfryer te gooien, is regelrecht culinair verval. Een Mora bitterbal is wellicht op die bereidingswijze te eten in een nachtelijke snaaibui na het stappen, maar de handgemaakte bulgurballetjes verdienen wel meer respect wanneer ze onderdeel zijn van het feestelijke avondmaal na een dag lang vasten.

Schaarste bepaalt de waarde, en zo veranderde de goedkope, niet de gezondste plantaardige olie ineens in vloeibaar goud. Uit wanhoop klopte mijn zus aan bij een Turkse supermarkt. Toen ze daar zag dat de prijzen verdubbeld waren (er wordt sinds een week flink gewoekerd door de toko’s), liet ze de goudkleurige fles toch maar staan. Ze belde de schoonbroer en vroeg of hij niet uit een andere stad een fles kon meenemen. Die kwam aan met een doos van vijftien stuks.

Maar hoe zit het nou met dat laatste vrachtschip? Er is wel degelijk een zonnebloemolietekort. Oekraïne is de grootste producent ervan wereldwijd en door de oorlog ligt de export stil. Dit leidt tot sterke prijsstijgingen. De handelaar op de plantaardige oliënmarkt betaalde eerst 1.500 euro per ton, en nu 2.000.

De directeur van MVO, de Nederlandse ketenorganisatie voor oliën en vetten, meldde in Trouw dat in de week van 28 februari de laatste vrachtwagen – geen schip – was binnengekomen. En AD kopte eerder deze maand dat de ‘zonnebloemolie over 4 tot 6 weken op’ is.

De nicht had wellicht haar begrijpend-leesvermogen laten overmeesteren door haar angst voor ge-airfryde bulgurballetjes, maar deze paniek bleek dus niet volledig ongegrond te zijn. Ik doe nu extra lang over het ramadankoekje van mijn zus, terwijl ik op Google intik: „Hoe frituur ik zonder zonnebloemolie?”