‘Ik heb vijftien jaar gehosseld’

De gesjeesde pornoacteur Mikey Saber keert platzak terug uit Los Angeles. Zijn ex Lexi, ooit door hem de porno ingerold, laat hem tegenstribbelend toe in haar huis in Texas City - moeder Lil kijkt hoofdschuddend toe. Mikey gaat weer wiet dealen, zoals vroeger. En versiert de 17-jarige donutverkoopster ‘Strawberry’, die hem wellicht een comeback in de pornoindustrie kan bezorgen.

Mikey Saber van Red Rocket is een ‘suitecase pimp’: een zwerver die de schijn ophoudt. Hij wordt met grote charme vertolkt door Simon Rex, een gewezen MTV-vj, komische rapper en acteur in de melige Scary Movie-reeks. Rex werd nergens serieus genomen tot regisseur Sean Baker hem via Red Rocket op het filmfestival van Cannes lanceerde. „Simon Rex was altijd op mijn radar”, zegt Baker in een zoomgesprek. „Al 25 jaar. Ik dacht: Wow, die gast heeft zoveel talent, waarom krijgt hij geen betere rollen? Ik wilde al vijf jaar Red Rocket maken, met hem in de hoofdrol.”

Sean Baker (50) draait al even mee. Afgestudeerd aan de Tisch School of Art in New York kwam zijn loopbaan moeizaam op gang, deels door drugsproblemen. Hier viel hij in 2015 pas echt op met zijn iPhonefilm Tangerine, over twee transseksuele tippelaars. Daarop volgde het droefkomischeThe Florida Project (2017), dat Willem Dafoe een Oscarnominatie opleverde.

Klopt het dat ‘Red Rocket’ begon als haastklus in quarantaine?

„Niet helemaal, het basisplot had ik al vijf jaar in mijn hoofd. Maar ik stond in maart 2020 al te trappelen om naar buiten te mogen. We hadden begin dat jaar alles rond voor een film over de protestbeweging van drugsgebruikers. Het bleek te grootschalig in Covidtijd, met protestmarsen en zo. Red Rocket kon wel snel en veilig. Toen ik mijn ideale filmset had gevonden in Texas City, bij die prachtige olieraffinaderij, schreef ik binnen een week alle dialogen.”

Simon Rex vertelde dat hij een dag had om een auditietape te maken?

„Het was een onzekere tijd. Ik scoorde een valse positieve Covidtest, iemand van de crew ook. Dat gaf enorme stress: moest de set halverwege dicht dan was dat het eind van Red Rocket. Het was zaak de trekker zo laat mogelijk over te halen en dan direct te gaan filmen. Daarom benaderde ik Simon Rex zo laat. Ik vroeg: ‘Wat doe je?’ ‘Ik zit hier in Joshua Tree te niksen.’ ‘Nou, kun je over drie dagen in Texas zijn?’ Die tape was een formaliteit, wat mij betreft.”

Ik las dat u na het succes van ‘The Florida Project’ aanstuurde op een film van 10, 20 miljoen dollar. Voor ‘Red Rocket’ kreeg u een miljoen.

„In het begin van de pandemie was er nauwelijks geld, de risico’s waren te groot. Voor mij bleek dat een blessing in disguise. Niet alleen omdat dit zo de eerste film werd waaraan ik serieus geld verdien, ook omdat ik nu heb besloten alleen films te maken van minder dan 5 miljoen dollar, met een kleine crew en volledige artistieke controle. Alleen dan vind je de intimiteit die Red Rocket zo helpt.”

Geen blockbusters voor u?

„U komt uit Nederland, dus laat ik Paul Verhoeven noemen. Op de middelbare school zag ik Robocop en dacht: zulke films ga ik maken! Later zag ik Verhoevens Nederlandse films, hoe interessant hij toen seksualiteit, macht en moraal tegen het licht hield. Nu ik ouder word, besef ik dat de comic book-dimensie me steeds minder boeit. Jim Jarmusch is mijn tweede idool. Hoe hij trouw bleef aan zijn visie, al betekende dat bescheiden budgetten.”

Uw filmhelden zijn altijd happy-go-lucky types, semi-criminele scharrelaars. Waar komt dat vandaan?

„Die hosselmentaliteit … als filmmaker heb ik vijftien jaar gehosseld. Dat sjoemelen met regels, dat houtje-touwtje ondernemerschap, het heeft een soort energie die me enorm aanspreekt en heel Amerikaans is. Maar we maken er weinig film over, over alles moet een laag suiker en glamour. We maken veel te weinig films over alledaagse Amerikanen.”

Hoe ziet u Mikey Saber?

„Als een archetype uit de porno-wereld: de man die parasiteert op vrouwelijk talent. Soms is dat bewuste exploitatie, soms niet. Mikey is niet kwaadaardig, eerder een egocentrisch, onwetend kind in overlevingsstand. Dat maakt het lastig om hem te haten.”

Je hoopt zelfs dat veertiger Mikey de 17-jarige Strawberry omturnt tot pornoster. Moreel drijfzand, kreeg u daar geen kritiek op?

„Een beetje, Amerika is een puriteins land. Mijn houding is: sorry als ik u kwets, maar niet heus. Ik daag u liever uit in een moreel grijze zone. En zo zijn we weer bij Paul Verhoeven.”

‘Red Rocket’ bracht u in de hoofdcompetitie in Cannes. Bent u nu echt gearriveerd?

„Stil nou, daarover praten brengt ongeluk. Het voelt surreëel dat ik nu op dit niveau ben. Ik wil er ook graag blijven, ik vind het heel fijn. Dat ik kunst kan maken zonder compromissen en daarvan goed kan leven. Ik ben een gezegend mens.”