Historici: coldcase-onderzoek naar verraad van Anne Frank deugt helemaal niet

Het onderzoek van het coldcaseteam dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh aanwees als de waarschijnlijke verrader van de familie Frank, „stoelt op verkeerd bronnengebruik en ondeugdelijke argumentatie”. Dat stelt een team van zes experts op het gebied van de Jodenvervolging in een dinsdag verschenen rapport. Van den Bergh is ten onrechte beschuldigd, concluderen zij.

Het onderzoek van het coldcaseteam was in januari wereldnieuws. Onder leiding van een oud-FBI-agent had het team alle mogelijke scenario’s over het verraad van de onderduikers in het Achterhuis tegen het licht gehouden. Hun conclusie: de meest waarschijnlijke verrader was notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad en in die hoedanigheid in het bezit van lijsten met onderduikadressen van Joden. Om zijn eigen leven en dat van zijn gezin te redden, zou Van den Bergh die aan de Duitsers hebben doorgespeeld.

Direct na de publicatie van het onderzoek en het boek daarover van Rosemary Sullivan brak een storm van kritiek los. De bewijsvoering van het coldcaseteam zou flinterdun zijn en ritselen van de fouten. In een interview met NRC bleven Pieter van Twisk en Thijs Bayens, de initiatiefnemers van het onderzoek, achter hun conclusies staan. Ze benadrukten wel dat ze het project hadden aangepakt als cold case en niet als historisch onderzoek.

Voetnoten en bronnen

In hun rapport wijzen de zes historici die verdediging van de hand. „Ook forensische bewijsvoering zal uiteindelijk de toets van de wetenschappelijke kritiek moeten doorstaan.” In de 72 pagina’s van De Joodse notaris en de beschuldiging van verraad volgt die kritiek, ruim voorzien van voetnoten die verwijzen naar bronnen die deels ontbreken in het boek van Sullivan.

De auteurs – onder wie hoogleraar Joodse studies Bart Wallet (UvA) en historicus Bart van de Boom (Universiteit van Leiden), van wie volgende maand een boek over de Joodse Raad verschijnt – lopen de bewijsvoering van het coldcaseteam punt voor punt langs.

Methodologische kritiek hebben ze ook, vooral wat betreft het brongebruik van het coldcaseteam. Neem bijvoorbeeld hun belangrijkste bewijs: een briefje dat vader Otto Frank na de oorlog ontving en waarin Van den Bergh als verrader werd aangewezen. De door Otto Frank gemaakte kopie hiervan is niet goed begrepen en aantekeningen erop van een rechercheur zijn niet of onjuist ontcijferd, aldus de opstellers van het rapport.

Volgens de historici had het team dat het verraad van het Achterhuis onderzocht een tunnelvisie

Daarnaast hebben de leden van het coldcaseteam onvoldoende verstand van het functioneren van de Joodse Raad. Zo schrijft Sullivan dat de raad deportatielijsten opstelde, terwijl dit gebeurde door de Duitse Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Tot slot leed het team aan tunnelvisie, stellen Wallet cs. „Bronnen van nazi’s en collaborateurs worden weinig kritisch overgenomen, terwijl bronnen die gunstig voor Van den Bergh uitvallen terzijde worden geschoven of helemaal niet in het boek voorkomen.”

Framing

Hierdoor treedt framing op en wordt een beeld van Van den Bergh geschetst als slimme en listige Joodse notaris met connecties met hooggeplaatste nazi’s die op het beslissende moment groot verraad heeft gepleegd, schrijven de auteurs van het rapport. En dat is onterecht, vinden zij.

Van den Bergh had, om in de taal van het coldcaseteam te blijven, kennis, motief, noch gelegenheid om het verraad te plegen. Kennis: er bestonden geen lijsten bij de Joodse Raad met onderduikadressen. Motief: de kinderen van Van den Bergh zaten al sinds oktober 1943 ondergedoken, hijzelf en zijn vrouw vanaf februari 1944. Waarom zou hij dan in augustus 1944 onderduikers verraden hebben om zijn gezin te redden? Gelegenheid: Van den Bergh had geen toegang tot belangrijke nazi’s in Nederland, ook niet omdat hij als notaris betrokken was geweest bij de verkoop van de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudstikker.

Laurien Vastenhout, mede-auteur van het rapport en werkzaam bij het NIOD, zegt in een telefoongesprek dat het onderzoek niet in opdracht is gedaan. „We wilden zelf onze eerder in de media geuite kritiek verder onderbouwen. Daarom zijn we teruggegaan naar de archieven.”