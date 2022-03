‘Het jaar van Fortuyn’ is zeer losjes gebaseerd op feiten

Als de nederige vliegtuigspotter Mat Herben, prachtig gespeeld door Fedja van Huet, met een tomaat, een schijfje komkommer en een blauwe druif uit zijn boterhamtrommeltje uitlegt waar de politieke term ‘Paarse coalitie’ vandaan komt, realiseer je je pas echt dat er in de komende maand mei twintig jaar zijn verstreken sinds de moord op Pim Fortuyn. Een hele generatie is intussen opgegroeid voor wie de coalitie van PvdA, VVD en D66, die tussen 1994 en 2002 in Nederland regeerde, waarschijnlijk net zo vreemd is als het begrip boterhamtrommeltje of de persoon van Fortuyn.

Voor AvroTros is het voldoende aanleiding om vanaf deze vrijdag in een vijfdelige miniserie het politieke drama Het jaar van Fortuyn uit te zenden. Afgaande op de eerste aflevering had de serie net zo goed Het jaar van Melkert kunnen heten, want de toenmalige PvdA-leider Ad Melkert (een onherkenbaar omgeschminkte Ramsey Nasr), krijgt minstens evenveel aandacht als zijn rivaal.

Voor generaties die zich dit nabije verleden nog wel herinneren, komen alle bekende elementen langs. Melkert, de dorknoperige dossiervreter, worstelend met zijn chagrijnige imago. Fortuyn (Jeroen Spitzenberger), met zijn butler Herman, zijn hondjes en zijn Jaguar, die gecanoniseerde frasen als „Ik heb er zin an” en „At your service!” mag roepen. Later zullen ook vast nog wel gouwe ouwen voorbijkomen als: „Ach, mevrouw, ga toch koken!” en „Let maar op, ik word minister-president van Nederland!” Maar de kern van historische figuren ligt natuurlijk niet in een paar slogans.

Lees ook het interview met de makers: ‘We wilden Fortuyn vooral niet op een voetstuk plaatsen’

Tijdlijn

Melkert wordt geromantiseerd als revolutionair, die door partijtijgers wordt tegengewerkt als hij een nieuwe koers wil inslaan met de PvdA. Als een vaderlijke Wim Kok (Jaap Spijkers) zelfs zijn arm om zijn opvolger heen slaat in het Torentje, weet je dat je echt naar fictie zit te kijken.

Dat blijkt nog duidelijker uit een reeks korte theatrale flashbacks waarmee het leven van Fortuyn tot dat moment wordt samengevat. Dat hoort een beetje bij de speelse vertelling die de makers ervan willen maken. Net als de ironiserende keuze voor de secundaire figuur Mat Herben als alwetende verteller. Het politieke drama mag kennelijk geen tragedie worden.

Wie daarbij let op tijdlijnen raakt al meteen in de war. In deze aflevering wordt Fortuyn tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland gekozen. En Melkert wordt lijsttrekker van de PvdA. Alleen draaien de makers van deze miniserie de volgorde om: eerst Melkert en dan Fortuyn.

Details

Maar ja, details die niet kloppen, leiden de aandacht af. We zien ook Fortuyn een half jaar vóór 11 september 2001, de dag van de aanslagen van Al-Qaida op New York en Washington, als Elsevier-columnist naar een spreekbeurt rijden. Achter in zijn Jaguar leest hij (dus in maart 2001) in de krant dat Wim Kok terugtreedt ten gunste van Ad Melkert. Maar die krant verscheen op 30 augustus.

De miniserie is kortom zeer losjes gebaseerd op feiten. Drama en vermaak: daar gaat het om. Niet om een nieuwe generatie te laten kennismaken met de werkelijke achtergronden van de grote electorale aardschok waarmee deze eeuw in Nederland begon.

Serie Het jaar van Fortuyn. Van: Pieter Bart Korthuis, Nathan Vecht, Michiel van Jaarsveld. Met: Jeroen Spitzenberger, Ramsey Nasr, Fedja van Huêt, Jaap Spijkers, Carly Wijs, Frank Lammers, Thijs Römer en Teun Luijkx.