Geen overlevenden vliegtuigcrash China

Het lijkt erop dat geen van de 132 inzittenden van het vliegtuig dat maandag in de Zuid-Chinese regio Guangxi neerstortte, de crash heeft overleefd. Reddingswerkers doorzoeken de beboste heuvels waar het toestel is neergekomen, maar hebben tot dusver geen overlevenden gevonden, meldt persbureau AP dinsdag.

Het vliegtuig van China Eastern Airlines belandde vanaf 9.000 meter opeens in een steile duikvlucht, klom vervolgens kortstondig enkele honderden meters terug omhoog, maar dook daarna opnieuw naar beneden. Dat meldt persbureau AP op basis van Flightradar24. Anderhalve minuut na het inzetten van de duik viel de dataverbinding met het vliegtuig weg. De crash veroorzaakte een brand die groot genoeg was om vanuit de ruimte te worden gezien en heeft een diepe kuil in de berghelling achtergelaten.

De oorzaak is niet bekend. Chinese staatsmedia en autoriteiten zeggen geen indicatie te hebben dat de piloot problemen of andere informatie meldde die de oorzaak van de ramp kunnen verklaren. Bij ernstige vliegtuigrampen zijn er vaak maanden of jaren van onderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen.

Een getuige, die de val zag gebeuren terwijl hij op een boerderij aan het werk was, zei tegen het Chinese persbureau Xinhua dat het vliegtuig nog intact was toen het naar beneden kwam. De Boeing 737-800 kwam in een onbewoond gebied terecht. Chinese autoriteiten spreken van de ergste vliegramp in bijna tien jaar.