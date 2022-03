Eneco stopt inkoop Russisch gas

Energiebedrijf Eneco koopt geen Russisch gas meer in. Al afgesloten leveringscontracten met Gazprom of dochters van dit staatsbedrijf dient het nog wel uit. Door die contracten, die tot uiterlijk 2030 lopen, komt nog 10 tot 15 procent van het Eneco-gas uit Rusland.

Eneco heeft geen plannen om die leveranties te staken, bleek in een toelichting op de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. „Dat doen we niet vanwege de leveringszekerheid, maar ook omdat dit gas langer geleden en dus voor een lagere prijs is gecontracteerd”, zegt een woordvoerder. „Als we dat nu niet afnemen, zou Gazprom er gezien de gestegen prijzen veel aan verdienen.”

Mocht Rusland op eigen initiatief de uitvoer staken, dan kan Eneco dat deels opvangen door eigen voorraden. Voor een ander deel moet dan een beroep worden gedaan op alternatieven, zoals geïmporteerd vloeibaar aardgas.

Niet alleen het inkoopgedrag van Eneco verandert door de Russische invasie in Oekraïne. Het bedrijf gaat net als concurrenten Vattenfall en Budget Energie zijn prijzen zo nodig per maand aanpassen. Nu gebeurt dat nog eens per jaar. Vanaf volgende maand moeten klanten die een flexibel contract sluiten – dat wil zeggen zonder vaste looptijd – rekening houden met maandelijkse fluctuaties.

Eneco boekte in 2021 een nettowinst van 209 miljoen euro, bijna 80 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam hoger uit door de verkoop van belangen in bedrijven. Het operationele resultaat, zonder die verkoop van belangen, nam met 35 procent toe.

De omzet steeg met een kwart tot 5,2 miljard, vooral door prijsstijgingen. Die hogere prijzen leiden inmiddels bij veel klanten tot zorgen over hun energierekening. Dankzij langer lopende contracten is de helft van die klanten nog niet geconfronteerd met de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Inmiddels heeft 6 procent van de klanten een betaalachterstand.

Net als andere energiebedrijven loopt het concern (2.865 voltijdsbanen) meer risico door de hoge en snel wisselende prijzen op de groothandelsmarkt, zeker bij langer lopende contracten. Vorige week waarschuwde de Europese brancheorganisatie EFET daar al voor. Om de risico’s te verlagen, meldt het jaarverslag, doet Eneco vooral zaken met bedrijven waarmee al een handelsrelatie bestaat. Het bedrijf heeft begin dit jaar een kredietverzekering van 400 miljoen euro afgesloten voor het geval een partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.