En wat doet ú eigenlijk tegen versplintering?

De versplintering van het politieke landschap houdt maar niet op – zie de verkiezingen vorige week – en wat opvalt zijn de gelaten reacties. Je zult na zo’n verkiezingsavond nooit een interviewer zien die tegen een politicus zegt: en wat doet ú tegen de versplintering?

De overgang is ook groot. Politicologen waren lang relativerend. Versplintering was typisch Nederlands, hoorde je. Zij benadrukten de voordelen: meer vertrouwen in de democratie, betere controle van de macht. Nu weten we beter. Kleine fracties hebben vaak de tijd niet voor grondige controle. Grotere fracties zijn zo klein geworden dat ook zij elementair parlementair werk laten schieten. En hoe zwakker de parlementaire controle, hoe zwakker uiteindelijk het bestuur.

De fragmentatie explodeerde relatief snel. Had de Tweede Kamer tien jaar terug, in 2012, nog elf fracties, en vijf jaar terug, in 2017, nog dertien, na de onvermijdelijke breuk in de Volt-fractie zullen het er twintig zijn. Een record sinds invoering van het algemeen kiesrecht. En nu de volkspartijen CDA en PvdA eerdere klappen amper te boven komen, en de VVD vrijwel volledig leunt op premier Rutte, kun je beredeneren dat het einde niet in zicht is.

Stel je even voor: na twee jaar corona, gevolgd door oorlog in Europa, heeft het land grootschalige vluchtelingenopvang en economische tegenslag in het vooruitzicht, terwijl intussen het bestel door versplintering wordt verzwakt. Dan denk je toch: waar is het debat?

Mogelijke oplossingen zijn al bedacht. Bijvoorbeeld een kiesdrempel, al hebben politicologen laten zien dat de voordelen beperkt zijn en de nadelen groot. Ook kun je denken aan een gekozen formateur (in feite: een gekozen premier). Dan staan uiteindelijk twee kandidaten tegenover elkaar, partijen moeten hun favoriet aanwijzen, zodat voor de verkiezingen ook helderheid ontstaat over coalitievoorkeuren. Het nadeel: het partijenlandschap wordt in twee blokken verscheurd, met verscherpte polarisatie als bijproduct.

En er is de optie van partijfusies, mits ze tot zodanig sterke blokken leiden (bijvoorbeeld: VVD-D66 of D66-PvdA-GroenLinks) dat het een concentratiegolf creëert: andere met elkaar sympathiserende partijen voelen zich ook gedwongen tot samenwerking of fusie. Haagse politici zijn hierover zelden enthousiast maar zij vergeten vaak dat hun partijen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, CU, etc.) zelf al fusiepartijen zijn.

Hoe dan ook: het tempo van de versplintering is ineens zo hoog dat afwachten eigenlijk geen optie meer is. In een oorlog kan binnenlandse tegenslag ook extremistische voorkeuren stimuleren. Dus inderdaad: politici kunnen niet vaak genoeg bevraagd worden over hun bijdrage tegen de versplintering. (En kiezers trouwens ook.)

