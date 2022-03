Eerste Kamer roept kabinet op om plan voor megadatacenter van Meta stil te leggen

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de planning van het omstreden megadatacenter van Meta in Zeewolde voorlopig wordt stilgelegd. Twaalf fracties (met 53 van de 75 zetels) stemden dinsdag voor een motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet oproept eerst na te gaan of de bouw van het datacenter mogelijk in strijd is met het rijksbeleid.

Opvallend was dat de Eerste Kamer-fracties van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie óók instemden met de oproep aan het kabinet. Alleen de coalitiepartijen VVD en CDA tegen de motie.

Facebook

Het plan voor het megadatacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook, in de Flevopolder roept protest op wegens het grote verbruik van duurzame energie. Het kabinet vindt het energieverbruik van zulke datacenters niet in verhouding staan tot de maatschappelijke en economische opbrengst, en wil de toelatingscriteria aanscherpen, zo staat in het coalitieakkoord.

Volgens minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA) is de komst van het datacenter in Zeewolde „nog geen gelopen race.” Een deel van de grond waarop het datacenter moet komen, is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Op dit moment wordt onderzocht of het bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor de grondverkoop.

De motie van PvdD-senator Niko Koffeman roept het kabinet op de uitvoering van het bestemmingsplan voor Zeewolde tegen te houden, totdat een landelijk datacenterbeleid is opgesteld in de Nationale Omgevingsvisie, het langetermijnplan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het vaststellen van die visie duurt negen maanden, en inclusief bezwaartermijn „twee jaar”, denkt Koffeman. „Dat gaat Facebook niet afwachten”, denkt hij. Zijn hoop is dat Meta zal afzien van de bouwplannen in Zeewolde.

Minister De Jonge reageert voorzichtig op de aangenomen motie van de Eerste Kamer: „Of de motie kan worden betrokken bij het lopende proces richting Zeewolde, zal nader worden bezien”, aldus een schriftelijke reactie. Zoals vorige maand aangekondigd, zullen de komende negen maanden in ieder geval geen nieuwe vergunningen voor andere datacenters worden afgegeven, totdat de omgevingsvisie er is.

De Partij voor de Dieren wilde het kabinet aanvankelijk oproepen het bestemmingsplan te vernietigen, maar heeft de tekst van de motie afgezwakt om meer politieke steun te krijgen.

‘Geitenpaadje’

Meerdere fracties die de motie steunden, zien die vooral als politiek signaal, bleek uit hun stemverklaringen. D66 sprak van een „ondersteuning aan het kabinet”, De PvdA en GroenLinks gaven de motie „het voordeel van de twijfel” om „tijd te kopen” voor overheden, zodat die om de mogelijkheden kunnen onderzoeken om het datacenter tegen te houden. De SGP omschreef de motie als een „ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten.”

In Zeewolde is de steun voor het megadatacenter sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week weggevallen, wegens de zetelwinst van twee kritische partijen: Leefbaar Zeewolde (10 van de in totaal 20 zetels) en de ChristenUnie (4 zetels). Winnie Prins van Leefbaar ziet de motie van de Eerste Kamer als meer dan een politiek signaal. „Dit is een oproep tot schorsing van het bestemmingsplan. Ik ben zelf wethouder geweest. Als de gemeenteraad je tot iets oproept, moet je van goede huize komen om dat naast je neer te leggen.”