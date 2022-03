De zes belangrijkste Oscar-kandidaten volgens filmmakers uit Nederland en België

Producent Paula van der Oest:

‘Don’t Look Up’ houdt de samenleving een spiegel voor’

The Power of the Dog maakt volgens bookmakers de grootste kans op de Oscar voor beste film. Paula van der Oest, producent van het epos De Slag om de Schelde en regisseur van het Oscargenomineerde Zus & zo, zou het beeldje aan Drive my Car of Don’t Look Up geven.

„Als producent lever je doorgaans een gevecht tussen droom en daad, tussen wensen en middelen. Je bent de ultieme bewaker van de kwaliteit van alles wat op de set de revue passeert: van acteur tot kostuum, van elke scène en elke cut.

Ik vind dat dat in Drive my Car en Don’t Look up het beste is gelukt. Drive my Car is een hele trage film over rouw die drie uur duurt. Ik heb mij volledig kunnen overgeven aan het verhaal over twee dolende zielen die elkaar toch vinden, onder heel bijzondere omstandigheden. Een theatermaker moet naar een festival in Hiroshima om daar Oom Wanja te regisseren; tegen zijn zin krijgt hij een jonge vrouwelijke chauffeur toegewezen. Regisseur Ryusuke Hamaguchi heeft de film gemaakt vanuit een persoonlijke urgentie en totaal niet gedacht in doelgroepen of targets. Alles is tot in perfectie uitgevoerd, van de casting tot de vormgeving.

Don’t Look Up vond ik ook fantastisch. Ik ben sowieso een groot fan van regisseur Adam McKay, die ook The Big Short en Vice heeft gemaakt. Hij weet urgente actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis of de bankencrisis te verpakken in meeslepend amusement. Het is absurd dat we niet willen erkennen dat het in klimaattechnisch opzicht heel slecht gaat met de wereld. Van dat absurde gegeven weet hij een scherpe satire te maken waar je toch plezier aan beleeft.

Ik denk dat film onder meer de functie heeft om de samenleving een spiegel voor te houden. Adam McKay heeft een heel uitgesproken mening, maar weet die op een heel aantrekkelijke, stuwende manier te brengen.”

Regisseur Lukas Dhont:

‘Trier heeft de romkom opnieuw uitgevonden’

Regisseur Jane Campion is met haar The Power of the Dog de grote favoriet voor de regie-Oscar. De Belgische cineast Lukas Dhont (Girl) pleit ervoor het beeldje aan Joachim Trier te geven voor zijn The Worst Person in the World.

„Joachim Trier is een filmmaker die veel empathie heeft voor zijn personages. Ik kijk heel graag naar regisseurs die oog hebben voor intermenselijke relaties en die gelaagdheid aanbrengen in de mensen met wie je twee uur lang meeleeft. Dat doet hij in The Worst Person in the World heel goed. Niemand in de film is perfect, net als in het echte leven. Iedereen maakt zaken mee waar je niet tegen opgewassen bent of momenten waarop je verkeerde keuzes maakt. Voor die momenten loopt Trier niet weg.

Julie, het hoofdpersonage in The Worst Person, is niet helemaal tevreden. Zij kijkt doorlopend om zich heen en vraagt zich af: Is dit wat ik zoek? Raak ik meer bevredigd door andere keuzes? Ze kwetst onderweg anderen. En tóch ga je met haar mee. Dat komt doordat ze heel authentiek is, maar ook realistisch en oprecht. De regisseur vindt daarin een heel knappe balans. Trier is een regisseur die goed samenwerkt met zijn cast en crew. Zijn schrijfpartner Eskil Vogt, kent hij al van kinds af aan. En de acteurs hebben veel van hun eigen ervaringen ingebracht tijdens de repetities. Dat vóél je.

Eigenlijk heeft Trier de romantische komedie voor mij opnieuw uitgevonden. Er zijn ons van jongs af aan allerlei genre-conventies aangeleerd. En soms is het heel mooi om te dromen en te geloven dat geliefden elkaar steeds in slowmotion tegemoet lopen, begeleid door een symfonieorkest. Maar Triers romkom is eigentijds, wrang, en echt.”

‘The Worst Person in the World’

Acteur Nasrdin Dchar:

‘De energie van Andrew Garfield blies me omver’

De Oscar voor Beste Acteur gaat volgens de bookmakers naar Will Smith, die in King Richard de vader van tennisiconen Venus en Serena Williams speelt. Acteur Nasrdin Dchar, die momenteel in het theater staat met zijn trilogie over zijn moeder, zijn vader en zijn vrouw, snapt de keuze. Maar zou tóch graag iemand anders zien winnen.

„Wat Will Smith doet in King Richard is waanzinnig. Bij een biografische film ga ik altijd kijken naar interviews met de échte man: Will Smith heeft hem meesterlijk getroffen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Met knap naspelen raak je de kijker niet. En dat lukt Will Smith met deze rol wél. Hij geeft er een bepaalde invulling aan die Richard Williams kwetsbaar maakt, menselijk.

Ik hou van verhalen over mensen die geloven in zichzelf en niet opgeven, ook al vertelt de hele wereld om je heen dat je het niet gaat redden. Twee meisjes van kleur die willen tennissen? Ze werden uitgelachen! En toch zetten ze door. Hun verhaal en daarmee ook deze film is zo inspirerend voor jongeren met zo’n zelfde achtergrond.

Dat geldt ook voor de Netflix-musical Tick, Tick… Boom waarin Andrew Garfield componist Jonathan Larson speelt. Daar was ik nog meer omver geblazen dan door Will Smith. Die energie, die intensiteit. En wat hij allemaal geleerd heeft voor die rol: hij heeft een jaar lang gerepeteerd om zich al die zangpartijen eigen te maken. Ik kende dat verhaal van Larson niet, die doorbrak met rockmusical Rent en toen veel te jong overleed. En ik wist ook niet dat Andrew Garfield, die veel mensen vooral kennen van Spider-Man, dit in zijn mars had. Ik was hem de laatste paar jaar uit het oog verloren en was zo verrast door zijn spel dat ik uiteindelijk mijn geld op hem inzet.”

Andrew Garfield in ‘Tick, Tick… Boom!’. Foto Netflix

Actrice Rifka Lodeizen:

‘Olivia Colman kan je laten meegaan in gekte’

De strijd om de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol gaat tussen Nicole Kidman, voor Being the Ricardos, en Jessica Chastain, voor The Eyes of Tammy Faye. Collega Rifka Lodeizen (Tonio, Judas) pleit echter voor ‘outsider’ Olivia Colman. Zij speelt een vrouw met een geheim in The Lost Daughter.

„Acteur Pierre Bokma heeft een keer gezegd: goed acteren ziet eruit alsof je het zelf ook zou kunnen. Zo ziet het er bij Olivia Colman eigenlijk altijd uit. Het is een kwestie van talent hebben, je heel goed voorbereiden – en dan op het moment zelf het gemak durven hebben om het maar te laten gebeuren. Dat is zo fijn om naar te kijken.

Olivia Colman is een actrice die mij altijd overtuigt. Je hebt technisch knap acteren en je hebt jezelf meenemen in een rol – zij doet dat tweede. In The Lost Daughter speelt zij een ontzettend lastige rol, een universiteitsprofessor die geobsedeerd lijkt door een jonge moeder en haar dochter. Het is een personage dat de kijker op elk moment kan verliezen. Je snapt niet alle keuzes die haar Leda maakt. En tóch blijf je met haar meegaan in die hele kleine gekte van haar. Elke stap vergeef je haar, ook al begrijp je haar misschien niet altijd.

Het is een manier van spelen die ik probeer te benaderen. Het heeft iets te maken met de waarachtigheid van je personage opzoeken, maar niet eendimensionaal. Een mens is zó complex en die dualiteit, zoals bij Leda, maakt dat het intrigeert. Ze is goed en slecht tegelijk. Mooi en lelijk. Jaloers, en tegelijkertijd schaamt ze zich. Verder heeft ze een soort geaardheid waar ik ontzettend graag naar kijk. En het helpt ook dat ze geen schoonheidsmodel is. Dat maakt haar nog toegankelijker voor de kijker. Iedereen denkt: die vrouw had ik óók kunnen zijn.”

Olivia Colman in ‘The Last Daughter’ Foto Netflix

Scenarist Ashar Medina:

‘The Power of the Dog’ voelt bijna als horror

De Oscar voor beste scenario lijkt The Power of the Dog nauwelijks te kunnen ontgaan. Collegascenarist Ashar Medina, recent mede verantwoordelijk voor seizoen 4 van serie Mocro Maffia, kan zich volledig in die keus vinden.

„The Power of the Dog is om meerdere redenen een goede film. Maar vooral op scenarioniveau is dit drama ontzettend knap; een zeer ambachtelijk geschreven verhaal, in de meest positieve zin des woords.

In essentie is The Power of the Dog een western. Maar Jane Campion heeft het genre op een manier benaderd die ik nog nooit eerder heb gezien. Ze brengt het wilde westen volstrekt onsensationeel in beeld. Er zijn geen shoot-outs of scherpschutters. Er is geen klassieke naamloze held, geen gewelddadig verleden. Dat maakt de film vanaf de eerste minuut interessant om naar te kijken.

Tegelijkertijd speelt Campion heel erg met thema’s waar de wereld op dit moment mee worstelt: man/vrouw-verhoudingen, seksualiteit, gender. Wat betekent het om een man te zijn in een wereld waarin je macht wordt bepaald door hoezeer jij aan het beeld van een echte man voldoet?

De mythe van de western schotelt stoere, stoïcijnse, selfmade mannen voor, die met hun kudde op pad gaan en blij zijn met het onafhankelijke leven dat ze leiden. In de eerste helft van de film voldoet het personage van Benedict Cumberbatch in alle opzichten aan dat klassieke cowboybeeld. Hij verzet zich fel tegen zijn broer, die wél verliefd is geworden op een vrouw en gelukkig is met een traditioneel gezinsleven. Maar langzamerhand kantelt dat beeld. Regisseur-scenarist Campion werpt de vraag op: Wat nou als die stoere selfmade man gay is? Zij doet dat ontzettend subtiel, die spanning kruipt onderhuids in het verhaal. Het wordt bijna een horrorfilm hoe alle frustraties en fascinaties in dat huis met elkaar botsen.”

‘The Power of the Dog’. Foto Kirsty Griffin/Netflix

Cameraman Rolf Dekens:

‘In ‘Dune’ voelt sciencefiction als realiteit’

De strijd bij de Oscar voor beste camerawerk gaat tussen Power of the Dog en Dune. Collega Rolf Dekens, die recent internationale series als Heirs of the Night en Washington draaide, vindt zonder twijfel dat die laatste moet winnen.

„De kracht van het camerawerk van Dune is dat Greig Fraser op een volstrekt authentieke en geloofwaardige manier een landschap in beeld heeft gebracht dat niet bestaat. Dune is een sciencefiction-film die zich afspeelt op een verre planeet. Maar je bent je als kijker geen moment bewust van het feit dat alles fake is en dat er een cameraman aanwezig was. Dat is bijvoorbeeld heel anders bij The Power of the Dog of West Side Story, die ook genomineerd zijn.

Bij West Side Story was ik mij er als kijker doorlopend bewust van dat er een cameraman op de set stond die mij als kijker manipuleert. Janusz Kamiński, een van de vaste cameramensen van Steven Spielberg, gebruikt doorgaans heel veel kunstlicht en cranes. Dat kan heel goed uitpakken, maar heeft ook iets heel gekunstelds. Bij The Power of the Dog zag ik meteen dat die film niet écht in het wilde westen van de VS is gedraaid. En ik vond het ook een vrij saaie film trouwens.

Dune is een film waarin ik mij volledig kon onderdompelen. Ik had er ook echt de tijd voor genomen, want ik wist dat het een vrij trage, maar meeslepende film was. Ik ben op maandagochtend vroeg naar Pathé City in Amsterdam gegaan, als er geen publiek zit met zakken krakende Cheeto’s, maar alleen maar nerds zoals ik die van de film willen genieten. Je moet die shots van Greig Fraser eens analyseren. Ze zijn zeer zorgvuldig belicht met enorme bronnen, maar áltijd natuurlijk. Camera’s staan op plekken waar dat in het echte leven ook mogelijk zou zijn.”