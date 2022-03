Het Azov-regiment: neonazi’s of verdedigers van Oekraïne?

Op het Twitter-account van het Oekraïense Azov-regiment verscheen dinsdagmiddag een nieuwe video. Dankzij de ruim 113.000 volgers zong het filmpje al snel rond op sociale media. Te zien is hoe twee tanks op een kruispunt met doffe knallen hun munitie afvuren. Volgens Azov zijn daarbij vier Russische tanks, pantservoertuigen en infanterie „vernietigd”. „Azov-tanks lieten de vijand zien wie de baas was in de straten van Marioepol en stuurden de bezetters naar de hel.”

Het is de stoere taal die past bij het imago van het Azov Detachement voor Speciale Operaties, zoals de militaire eenheid officieel heet. Keiharde vechters, voor niets en niemand bang. Verdedigers van Oekraïne, vrees van de Russen. Helden van de natie.

Maar ook: een groep van 900 militairen waar een sterke geur van neo-nazisme omheen hangt. Met een Wolfsangel op het uniform, een embleem dat ook werd gebruikt door de SS. Met aantrekkingskracht op White Power-types wereldwijd, tot en met de terrorist die in 2019 twee moskeeën in Nieuw-Zeeland aanviel. Als Poetin spreekt over ‘denazificatie’ van Oekraïne, is Azov een van de schaarse zichtbare doelwitten.

Het Azov-regiment claimt veel militaire successen in de strijd om de verwoeste havenstad Marioepol, ook op het eigen Telegram-kanaal. Het zijn claims die zich niet laten verifiëren, de situatie in de belegerde stad is te ondoorzichtig. Journalisten zijn er niet meer. Alleen burgers in schuilkelders, zonder water, voedsel en elektriciteit. Deutsche Welle meldde een week geleden dat Marioepol „hoofdzakelijk” door Azov wordt verdedigd. Het Russische leger is er veel aan gelegen om de stad volledig in handen te krijgen. Bezit van Marioepol betekent bezit van de Zee van Azov.

‘Onze beste strijders’

Marioepol is de stad van het Azov-regiment. Hun internationale faam werd daar gevestigd in juni 2014, toen ze nog Azov-bataljon heetten. Een maand nadat pro-Russische separatisten het toen nog zeer zwakke Oekraïense leger de stad uit hadden gejaagd, wisten de Azov-vrijwilligers Marioepol te heroveren. Als dank werden ze een paar maanden later opgenomen in de Nationale Garde, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toenmalig president Petro Porosjenko was vol lof: „Dit zijn onze beste strijders, onze beste vrijwilligers.”

Dat was een snelle promotie voor de prille bundeling van twee ultranationalistische clubjes. Azov ontstond in mei 2014 uit Patriotten van Oekraïne (opgericht in 2005) en de Sociaal-Nationale Vergadering (sinds 2008), allebei geleid door Andriy Biletsky. Doel was gewapend verzet tegen de separatisten die met Russische steun gebied in Oost-Oekraïne probeerden te veroveren.

Biletsky deed een vergeefse poging om ook politieke invloed te verwerven. Hij richtte de partij Nationaal Corps op, maar wist zelfs samen met andere extreemrechtse partijen bij de verkiezingen van 2019 de kiesdrempel niet te halen. Extreemrechts speelt in de Oekraïense politiek een marginale rol, kleiner dan in veel West-Europese landen.

Ondertussen trokken Azov-strijders de aandacht door onfrisse acties en uitspraken. Ze pleegden geweld tegen Roma en lhbti’ers. In een VN-rapport werden ze beticht van plundering van woonhuizen en marteling van gevangenen in de Donbas. Een woordvoerder van de eenheid zei in 2015 dat 10 à 20 procent van de leden „nazi’s zijn”. Journalisten die met de militairen optrokken, hoorden veel uitspraken over witte superioriteit en afkeer van moslims.

Dat Azov een broeinest van nazi-sympathieën zou zijn, wordt door het regiment gebagatelliseerd. Hun embleem verwijst volgens hen niet naar de SS, maar is een samenvoeging van de letters N en I, van Ideya Natsiyi, Nationaal Idee.

Propagandamachine

Voor de Russische propagandamachine is Azov, als kwaad in het kwadraat, een dankbaar instrument. Volgens het Russische ministerie van Defensie was het Azov dat het theater in Marieopol, waarin honderden burgers zich schuil hielden, opblies.

Westerse instanties hebben het moeilijk met Azov. Een Amerikaans verbod uit 2015 om met Azov samen te werken – bijvoorbeeld bij militaire trainingen voor burgers – werd een jaar later weer opgeheven. In 2019 probeerde de Amerikaanse politicus Max Rose vergeefs om Azov te laten bestempelen als foreign terrorist organization. Overigens vindt wetenschapper Anton Sjechovtsov, expert van extreemrechtse partijen, zo’n stempel een „ernstige vergissing en een cadeau voor het Kremlin”.

Interessant is de worsteling van Facebook. Een verbod uit 2019 werd op de dag van de Russische invasie, 24 februari, deels teruggedraaid. Posts van de groep zelf, of over hun geweld of symbolen, worden nog steeds geweerd. Wel toegestaan is „lof voor het Azov-regiment in de context van het verdedigen van Oekraïne, of in hun rol als onderdeel van de Oekraïense Nationale Garde”. De moderators krijgen het zwaar.

Logica is ook lastig te ontdekken als het gaat om bondgenoten van het Azov-regiment. Azov vecht tegen de Russische bezetter, maar wat ideologie betreft is er veel overlap met Poetin: verering van christelijk nationalisme, afkeer van decadente westerse waarden, koesteren van mannelijkheid en geweld. Voor Poetin is echter alles ondergeschikt aan zijn dominante verhaal, de overwinning van Rusland op nazi-Duitsland in de Grote Vaderlandse Oorlog. De vermeende strijd tegen nazisme in Oekraïne is in zijn retoriek voor binnenlands gebruik een voortzetting van die eerdere oorlog.

De relatie tussen Azov en rechts-nationalistische partijen in de VS en Europa is eveneens moeizaam. Veel van die partijen vereren Poetin en nemen zijn nazi-retoriek over Oekraïne over. Ook deze partijen, met veel ideologische overeenkomsten met Azov, maken dankbaar gebruik van de nazi-geur rond Azov om heel Oekraïne als ‘fout’ te bestempelen.

Hoe wrang de door Poetin nagestreefde ‘denazificatie’ uitpakt, blijkt uit het lot van de 96-jarige Boris Romantsjenko uit Charkov. Hij overleefde vier concentratiekampen. Hij werd maandag gedood toen een Russische raket zijn woning trof.